 У "Укроборонпрома" украли 2 здания завода "Маяк" стоимостью $7 млн, - Найем

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера мы узнали, что за месяц до нашего прихода у Концерна украли два здания. Буквально. Внесли изменения в реестре и переписали на частные структуры", - написал он.
По словам Найема, речь идет о двух зданиях завода "Маяк". Одно из них бывший заместитель директора завода Юрий Лошаков пытался продать по цене в четыре раза ниже оценочной. Его задержали при попытке получить взятку в $2 млн. Все имущество "Маяка" сейчас арестовано судом.
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"А вчера мы получили выписку из реестра на это же здание, и оказалось, что пока СБУ задерживала шулеров, в систему были внесены изменения. Теперь здание принадлежит не заводу, а некоему ТОВ "ГЕУЛЛА". Акт передачи квадратных метров подписал тот самый Юрий Лошаков.
То есть, вдумайтесь! Здание находится под официальным арестом как государственное, а у регистратора, уполномоченного государством, на этот счет свое мнение - он уверен, что имущество уже частное", - написал Найем.
Оценочная стоимость 2 зданий и земли, по его словам, составляет порядка 160 млн грн, по экспертизе 2018 г. - $7 млн.
Замгендиректора "Укроборонпрома" настаивает, что мошенники не смогут воспользоваться украденными зданиями.
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"Вы не получите ни одного квадратного метра в этом здании. Ни в аренду, ни в собственность. Мы вернем его заводу, а все причастные к схеме станут фигурантами уголовных производств и могут рассчитывать на несколько квадратных метров неподалеку от Концерна, в Лукьяновском СИЗО", - пообещал он.
Сбушники перестараються, і спалять оборудку Богдана, де він отримав від 412 плату за юридічні послуги у 3 рази вищу, ніж відсудив у відповідача на користь заводу.
https://108.in.ua/zavod-ukroboronpromu-upyatero-pereplatyv-firmam-zastupnyka-bogdana/
Давно пора наши мирные гуманные уголовные статьи резко ужесточить в связи с рашинской агрессией.... Вплоть до расстрела!!!!
Что бы свинорылые и иже с ними очком играли, когда у армии и народа Украины красть !!!
1. Безнаказанность
2. Уверенность о возможности "уехать" с Украины.
Возьмем Данию. Свиноматке голосящей за "ркцкий мир" дали 14 лет. У нас **** штепа - дома. Параллели.
Израиль своих преступников ищет по всему миру, включая северный полюс. Находит и карает. Жестко и жестоко. У нас боров по ВТОРОМУ кругу продает. Нет слов. А ведь в совке этому мудила дали бы вышку - только в путь за такие ПОВТОРНЫЕ заслуги. Дать бы ему пожизненное, чтоб другие "свинорылые" чинуши задумались, а то уже нажраться в 3 рыла не могут. Взятки по 50к баксов, по 100, 200. На кой им СТОЛЬКО денег????
Держава у смартфоні!
Мрію шоб вся країна помістиласьь у смартфон і її можна було непомітно вивезти за кордон!
/42-лєтній ну ви понялі.../