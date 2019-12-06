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Все про:рейдерство (843) Найем (503) Укроборонпром (830)

 У "Укроборонпрома" украли 2 здания завода "Маяк" стоимостью $7 млн, - Найем

Два принадлежащих концерну "Укроборонпром" здания завода "Маяк", находящиеся под арестом, переписали в реестрах на частную фирму.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мы узнали, что за месяц до нашего прихода у Концерна украли два здания. Буквально. Внесли изменения в реестре и переписали на частные структуры", - написал он.

По словам Найема, речь идет о двух зданиях завода "Маяк". Одно из них бывший заместитель директора завода Юрий Лошаков пытался продать по цене в четыре раза ниже оценочной. Его задержали при попытке получить взятку в $2 млн. Все имущество "Маяка" сейчас арестовано судом.

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"А вчера мы получили выписку из реестра на это же здание, и оказалось, что пока СБУ задерживала шулеров, в систему были внесены изменения. Теперь здание принадлежит не заводу, а некоему ТОВ "ГЕУЛЛА". Акт передачи квадратных метров подписал тот самый Юрий Лошаков.

То есть, вдумайтесь! Здание находится под официальным арестом как государственное, а у регистратора, уполномоченного государством, на этот счет свое мнение - он уверен, что имущество уже частное", - написал Найем.

Оценочная стоимость 2 зданий и земли, по его словам, составляет порядка 160 млн грн, по экспертизе 2018 г. - $7 млн.

Замгендиректора "Укроборонпрома" настаивает, что мошенники не смогут воспользоваться украденными зданиями.

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"Вы не получите ни одного квадратного метра в этом здании. Ни в аренду, ни в собственность. Мы вернем его заводу, а все причастные к схеме станут фигурантами уголовных производств и могут рассчитывать на несколько квадратных метров неподалеку от Концерна, в Лукьяновском СИЗО", - пообещал он.

У Укроборонпрома украли 2 здания завода Маяк стоимостью $7 млн, - Найем 01
У Укроборонпрома украли 2 здания завода Маяк стоимостью $7 млн, - Найем 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163892
 
   
 Топ комментарии
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Закон як дишло - куди повернеш, туди і вийшло
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Во какие большие мешки, все туда влазит, украсть 2 здания и где то спрятать.
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Кому продали, почему не пишите, хотя и так ясно, кому то из порошенковской банды.
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Мустафа нервничает. "Все уже украдено до нас...."
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вкрали то місяць назад - вже при зебілах
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Реєстр під надійним контролем досвідчених прохфесіоналів..
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Так і на 412 авіазаводі якийсь шухер. Чи закрили кого- не знаю, проте поверх з бухгалтерією опломбовано, всю документацію вилучено.
Сбушники перестараються, і спалять оборудку Богдана, де він отримав від 412 плату за юридічні послуги у 3 рази вищу, ніж відсудив у відповідача на користь заводу.
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Наверно 410 завод ЦА? 412 - это в Ростове. Можно по-подробнее? Богдан в какой-то период времени оказывал юридические услуги 410 Заводу ЦА?
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Перепрошую, 410.
https://108.in.ua/zavod-ukroboronpromu-upyatero-pereplatyv-firmam-zastupnyka-bogdana/
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Проте він вже давно не цивільної авіації (хоча назва лишилась).
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прекрасно..., особенно то, что украсть здание и землю оказывается так просто - переписал данные в реестре - и все, аллес капут, теперь уже прошлый собственник должен доказывать в судах, что он не верблюд, а тот на кого переписали, может спокойно и "законно" пользоваться "своим" имуществом..., за это надо выпить - мы открыли новый способ приобретения имущества, любого!
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Оттяпать у "Маяка" корпуса могли с помощью представителей МБТИ г.Киева., один из заместителей которого обвиняется в получении взятки за снятие ареста на имущество ( суд в Шевченковском р-не Киева) и входит в состав Громадської Ради Минюста. Опыт и допуск к реестрам у них имеется.Просто и красиво.
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Скажите ЗЕ а государство еще существует в правовом поле или уже кто хочет тот и тянет Ваша беспомощность просто поражает и тупые отмазки я не лох просто умиляют
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Крысы .....С-ки .....
Давно пора наши мирные гуманные уголовные статьи резко ужесточить в связи с рашинской агрессией.... Вплоть до расстрела!!!!
Что бы свинорылые и иже с ними очком играли, когда у армии и народа Украины красть !!!
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"У "Укроборонпрома" украли 2 здания стоимостью $7 млн, - Найем" - министр юстиции Петренко талантливый аферист, столько принёс бед людям, и никто его ещё не взял за жо.у, а может его надо наградить за такую простую, и без риска для жизни, схему воровства через черных регистраторов.
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уроды конченные, только массовые расстрелы спасут страну. надо расстрелять пару тысяч чиновников/судей, тогда порядок в стране будет.
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У нас свинарчук пять лет жизни украл…
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Это вы порохоботы скоро в тамбове будете, а зебилы в ростове.
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кацапе, в вашу помийну яму навіть китайці не особливо хочуть переселятися
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сюр, кацап називає українця кацапом.... йди проспись, русіш пянота
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сам себе.... красава.... пляшку з дупи не забудь витягнути
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Не забудь тварюка диванная с собой пороха на кацапщину забрать.
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Что прям так взяли два здания погрузили в камазы ночью и вывезли?!! Если вы выяснили что здания были украдены то какие проблемы оформляйте дело и через прокуратуру возвращаете наворованное обратно! а если кто то успел перекупить наврованное то это проблемы того кто купил! нефиг покупать ворованное!!
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У оборонного предпреятия во время войны крадут здания.Где дно у этого бардака?
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Черговий "облічітєль"? "Гдє ж ти раньше бил, нє єдінствєнний мой"...? Результат -то - НУЛЬ!
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Никто ничего в этой стране не возвращет. Возвращают только лапшу на уши.
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Все это по двум простым причинам
1. Безнаказанность
2. Уверенность о возможности "уехать" с Украины.

Возьмем Данию. Свиноматке голосящей за "ркцкий мир" дали 14 лет. У нас **** штепа - дома. Параллели.
Израиль своих преступников ищет по всему миру, включая северный полюс. Находит и карает. Жестко и жестоко. У нас боров по ВТОРОМУ кругу продает. Нет слов. А ведь в совке этому мудила дали бы вышку - только в путь за такие ПОВТОРНЫЕ заслуги. Дать бы ему пожизненное, чтоб другие "свинорылые" чинуши задумались, а то уже нажраться в 3 рыла не могут. Взятки по 50к баксов, по 100, 200. На кой им СТОЛЬКО денег????
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Посадить всех замешанных, с конфискацией имущества. Что за импотенция у них там творится? Значит посадить вместе со следователями и прокурорами.
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Ну так джіджіталізація на марші!
Держава у смартфоні!
Мрію шоб вся країна помістиласьь у смартфон і її можна було непомітно вивезти за кордон!
/42-лєтній ну ви понялі.../
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