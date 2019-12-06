 "Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе

Об этом заявил в кулуарах Верхновной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. Надо понимать, что сценариев восемь – десять, но комбинации их за сотню переваливают... Президент, когда готовится к нормандской встрече, рассматривает с рабочей группой все сценарии, которые возможны", – подчеркнул Арахамия.

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По его словам, главы парламентских фракций сегодня встречались с Ермаком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Они обсудили базовые сценарии по Донбассу.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил: Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров