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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20112) Арахамия (174) Ермак Андрей (55)

 "Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе

Заявления помощника президента Украины Андрея Ермака о строительстве стены на Донбассе были метафорой.

Об этом заявил в кулуарах Верхновной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. Надо понимать, что сценариев восемь – десять, но комбинации их за сотню переваливают... Президент, когда готовится к нормандской встрече, рассматривает с рабочей группой все сценарии, которые возможны", – подчеркнул Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров, - помощник Зеленского Ермак

По его словам, главы парламентских фракций сегодня встречались с Ермаком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Они обсудили базовые сценарии по Донбассу.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил: Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров

Источник: https://censor.net.ua/n3163890
 
 
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Наругали мальчиков из кремля, начали оправдываться, на колени не забудьте стать 😁
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Стены у нас не строят, стены у нас, как завещал великий Яйцевнюх - копают )
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Зебобики ляпают языками не думая
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Стена вокруг Домбаса -це зрада?"Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 7455
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Т.е. таки точно це зрада (стена вокруг клоаки Домбас), зебобик?"Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 5504
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Тебя видимо не попустило от бояры. а наоборот - укрыло."Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 560
Так где ты, соевый идиот, в теме о создании стены вокруг клоаки Домбас зраду нашел?
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Зебилы (и косящие под них), вы уж разберитесь, где зрада.
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Ты долго думал, пред тем, как отписаться?"Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 9552
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Если сверху залить бетоном, то нет.
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И вокруг ров с крокодилами или с кислотой.
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Ця метафора набагато краща за здачу України х#йлу "Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 2072
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"...комбинации их за сотню переваливают..." Это про Камасутру, что ли, чмошники зеленые.
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Слишком много метафор у депутатов и управленцев от СН
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Не надо метафор, а то порохоидиотики подумали, что из них будут возводить стену. Их же нельзя пробить, как бетон или дуб. Ну, такие они.
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Сценарий должен быть только один, и не не метафизический, а реальный, только вперед.
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Хламидия все разложила по полкам. "сценариев восемь - десять, но комбинации их за сотню переваливают". Нарды, домино, деберц....во что они там играют после как обкурятся? Точно не в шахматы, умом не те!
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Зачем - стену? Просто заборчик. Такой...
"Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 7083
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Тут на сетку-рабицу денег в бюджете за пять лет не хватило, а такой выйдет в столетний бюджет Украины:"Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 721
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То шутят, то метафорят, то матом разговаривают... Нормально говорить не могут.
Где вас набрали, смуглые, невнятные?
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Совет Арахамии - бывают случаи, когда лучше жевать, чем говорить. Слишком часто из уст этого субъекта вылетает всякая околесица.
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Оба дебила пошлм на *****( Арахамия и второй недоумок).
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А сценарій з Ростовом найкращий чи найгірший? Чи як для кого? Скажімо, для України - найкращий, для одного капітулянта - теж не найгірший?
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Арахнофобия? Ни фамилий, ни имен, одни кликухи позорные...(с)
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Давид, все читали это интервью, и какую стену построил Израиль на границе с Палестиной тоже все понимают. Вы референдум по этому поводу проведите, за стену будет не меньше чем за Зе на выборах.
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Та Оно за закон о земле не хочет ни хрена проводить, а тут за стену. Выделят, якобы построят и разворуют, как Кроль-ворюга. Евреи по другому НЕ УМЕЮТ ВОРОВАТЬ.
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Зеленський- презЕдент, "слуги народа"- депутати--- метафора !
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Типа по приколу


P.S. Спасибо редакторам за фото - сегодня кинокомедию уже можно не смотреть.
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"Это метафорическое выражение", - Арахамия о заявлении Ермака по строительству стены на Донбассе - Цензор.НЕТ 487Это точно! стена у нас, это только метафорическое выражение!
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