 Минцифры в январе запустит онлайн IT-курсы для населения, - Федоров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы запускаем в январе онлайн-платформу, цель которой - научить большое количество людей базовым цифровым навыкам для того, чтобы люди понимали как искать работу, как зарабатывать удаленно, как резюме создать, как компьютером пользоваться", - рассказал он.

Министр отметил, что таким образом ведомство подготовит как можно большее количество людей к будущей "диджитализации".

Федоров рассказал, что уже на следующей неделе стартует бета-тестирование приложения, которое будет переводить права в электронный формат.

Напомним, ранее Федоров заявил, что электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре.

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