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 Общество, Технологии
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Все про:IT-индустрия (163) Федоров Михаил (24) диджитализация (20) Минцифры (7)

 Минцифры в январе запустит онлайн IT-курсы для населения, - Федоров

Министерство цифровой трансформации планирует запустить онлайн-платформу для улучшения цифровых навыков украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы запускаем в январе онлайн-платформу, цель которой - научить большое количество людей базовым цифровым навыкам для того, чтобы люди понимали как искать работу, как зарабатывать удаленно, как резюме создать, как компьютером пользоваться", - рассказал он.

Министр отметил, что таким образом ведомство подготовит как можно большее количество людей к будущей "диджитализации".

Федоров рассказал, что уже на следующей неделе стартует бета-тестирование приложения, которое будет переводить права в электронный формат.

Напомним, ранее Федоров заявил, что электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163888
 
 
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Нехай спочатку опишуть математичну модель совкової лопати у вакуумі.
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Я коли чую словоблудля "мінцифри", то одразу реагую, як на мат. Напевне, найнепотраюібніше міністерство. Складається враження, що створене спеціально для Федорова і його хакерів, щоб не розбіглися до місцевих виборів
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Давайте скинемся, купим этим детям побрякушки, пусть сидят дома, не смешат народ.
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Как я, не умея пользоваться компьютером, найду тот сайт, зарегистрируюсь и т.д.?
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А можна курси не онлайн, а вживу? В Трускавці? Взимку, в самий сезон?
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Министерство цифровой трансформации?
Хотя правильно, все кумы, сваты и прочая шобла должна быть пристроена на достойные должностя...))
Если не хватит, можно министерство аналоговой трансформации запилить...)
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"Мы запускаем в январе онлайн-платформу, цель которой - научить ... как компьютером пользоваться", - рассказал он. (c)

В этом и есть смысл зебилов. Они настолько зебилы, что не могут осознать, что они зебилы.
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Чтобы запустить платформу нужно включить компьютер, о том как это сделать описано в платформе. Мінцифри в січні запустить онлайн IT-курси для населення, - Федоров - Цензор.НЕТ 6309
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