 Мы поддерживаем "нормандский формат" и выполнение Минских соглашений, - Еврокомиссия

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"ЕС не является частью "нормандского формата". Единственное, что я могу сказать от имени ЕС, мы решительно поддерживаем этот формат и мы решительно поддерживаем выполнение Минских соглашений. И мы настоятельно призываем всех партнеров выполнить все их обязательства, которые обеспечат реализацию этого соглашения, поскольку в итоге речь идет о людях в Украине", - заявил Стано.
Дуже добре - якщо це так.
ИЛИ ВЕРНИТЕ УКРАИНЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Питарасы.
Какрй Нормандский формат? При чём тут Макрон с Меркель?
кто подписывал Будапешт? Пусть там переговоры по Украине и идут
Не хер на украинском сайте кацапские речи толкать
КРЫМ УКРАИНСКИЙ.
Выгнать кацапов и вернуть Крым татарам. ЭТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО
2. Вернем Крым татарам
3. Вернем Кубань УКРАИНЕ
4. Подпишем договор дружбы с китайцами на украинско китайской границе 😎😛😛
26 травня 2014г На засРашке что то поменялось за 6 лет? Или виноваты наши "папиредники" как говорят по Г+Г?