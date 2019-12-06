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Все про:Евросоюз (12698) минские соглашения (2697) нормандская четверка (849) Стано (1)

 Мы поддерживаем "нормандский формат" и выполнение Минских соглашений, - Еврокомиссия

В Европейском Союзе выразили решительную поддержку саммиту лидеров стран "нормандской четверки", который 9 декабря состоится в Париже, и реализации Минских соглашений.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"ЕС не является частью "нормандского формата". Единственное, что я могу сказать от имени ЕС, мы решительно поддерживаем этот формат и мы решительно поддерживаем выполнение Минских соглашений. И мы настоятельно призываем всех партнеров выполнить все их обязательства, которые обеспечат реализацию этого соглашения, поскольку в итоге речь идет о людях в Украине", - заявил Стано.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163886
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто є надія, що цю безглузду кроваву бійню буде нарешті припинено?

Дуже добре - якщо це так.
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Украина была третьей страной в мире по ядерному оружию, НО с подачи раши УКРАИНУ ОБВОРОВАЛИ!
Какрй Нормандский формат? При чём тут Макрон с Меркель?
кто подписывал Будапешт? Пусть там переговоры по Украине и идут
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Вы что читать не умеете? Легализация захваченного росией и поощрение к продолжению убийств украинских граждан и захвату их собственности к этому и призвал Петер Стано.
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Тобто є надія, що цю безглузду кроваву бійню буде нарешті припинено?

Дуже добре - якщо це так.
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Вы что читать не умеете? Легализация захваченного росией и поощрение к продолжению убийств украинских граждан и захвату их собственности к этому и призвал Петер Стано.
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Или Путина в Гаагу , полная компенсация убытков Украине за агрессию , возврат Крыма
ИЛИ ВЕРНИТЕ УКРАИНЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Питарасы.
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Украина была третьей страной в мире по ядерному оружию, НО с подачи раши УКРАИНУ ОБВОРОВАЛИ!
Какрй Нормандский формат? При чём тут Макрон с Меркель?
кто подписывал Будапешт? Пусть там переговоры по Украине и идут
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Украина никогда не была ядерной страной. У неё на территории находилось чужое(российское как правоприемника СССР) оружие. Да и что Украина могла с ним делать? Управление оружием в Москве, сервисное обслуживание в России. И США в лице Буша тогда жёстко требовали сдать ЯО в Россию.
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Похвально що жінка розуміється на таких речах.
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Вы бы шли в рашу щи есть , товарищ кацап.
Не хер на украинском сайте кацапские речи толкать
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И насчёт возвращения Крыма. Вы уверены, что жители Крыма захотят вернуться в Украину?
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Мне начхать на хотелки кацапов
КРЫМ УКРАИНСКИЙ.
Выгнать кацапов и вернуть Крым татарам. ЭТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО
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Там ~60% чистокровные кацапы,больше 50 лет мечтавших вернуться на кацапию.
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1. Поможем кацапам вернуться в их болота
2. Вернем Крым татарам
3. Вернем Кубань УКРАИНЕ
4. Подпишем договор дружбы с китайцами на украинско китайской границе 😎😛😛
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Это уже будут сталинские методы. Это как минимум не демократично.
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Украинскому обществу не нужны недоразвитые Они мешают Украине стать европейской страной .
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А от такого тут писати не можна - за це "банять". Ми підтримуємо "нормандський формат" і виконання Мінських угод, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 3826
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Бог наказывает тоже. Так что не ёрничайте - а то и не заметите как беду себе накликаете.
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ЄС вітає позицію Росії щодо визнання результатів виборів в Україні і готовності до переговорів з новообраним президентом. Про це заявив прес-секретар єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле Петер Стано.

26 травня 2014г На засРашке что то поменялось за 6 лет? Или виноваты наши "папиредники" как говорят по Г+Г?
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За подписание минских соглашений причастные должны быть осуждены на солидные сроки. А если кому-то удастся их выполнить с наименьшими потерями для Украины - тому надо ставить памятник при жизни.
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