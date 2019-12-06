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 За рубежом
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Все про:Ирландия (53) МИД (5226) посольство (562) Пристайко (299)

 Ирландия планирует в 2020 году открыть посольство в Украине

В следующем году Дублин планирует открыть в Украине посольство Ирландии. Это создаст дополнительные возможности для развития двусторонних отношений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Накануне, 5 декабря, глава МИДа Вадим Пристайко встретился с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени.

"Украинский министр приветствовал намерение ирландской стороны открыть в 2020 году Посольство Ирландии в Украине. Собеседники согласились, что основание ирландской дипмиссии откроет новую страницу в двусторонних отношениях, создав дополнительные возможности для их поступательного развития на многих направлениях", - сказано в сообщении.

В МИД добавили, что стороны договорились о шагах по дальнейшему расширению торгово-экономических связей, исходя из успешного опыта деятельности ирландских компаний в Украине, в частности международного авиаперевозчика "Ryanair".

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Также Вадим Пристайко поблагодарил ирландского коллегу за последовательную поддержку Дублином суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3163885
 
 
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Лучше б безвиз открыли, гиннеса и джеймесона оригинального очень хочется
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Читал, что ирландцы хотят выйти из паспортного союза с британцами, в случае Брексита. В таком случае будет обычный Шенген.
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Ирландия научит как отставивать свои права - слово Ольстер мы ещё не забыли.
Молодцы, ирландцы, навели шороху.
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