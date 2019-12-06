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Все про:избиение (9352) смерть (6264) активист (540) Бахмут (Артемовск) (274)

 Смерть волонтера в Бахмуте: местные журналисты выяснили, что Мирошниченко избили из-за украинского языка, - активист Островский

Причиной жестокого избиения бахмутского волонтера Артема Мирошниченко, который скончался в больнице, стало то, что он говорил по-украински.

Об этом со ссылкой на местных журналистов сообщает активист Павел Островский, информирует Цензор.НЕТ.

"Артема жестоко избил 16-летний отморозок Николай Барабаш - студент педагогического колледжа. Местные журналисты выяснили, что поводом для нападения стало то, что Артем говорил на украинском", - написал он.

Островский также сообщил, что Барабаша отправили под домашний арест.

""Самый гуманный" судья Артемовского горрайонного суда Александр Любчик решил, что отморозку, который жестоко избил человека, вполне достаточно домашнего ареста", - написал он.

Смотрите также: Умер активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября. ФОТО

Смерть волонтера в Бахмуте: местные журналисты выяснили, что Мирошниченко избили из-за украинского языка, - активист Островский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163881
 
 
 Топ комментарии
 
Не Смерть волонтера в Бахмуте а Убийство Украинского Волонтера в Украине. Украинцев в Украине убивают за то что они украинцы. Вот такое Государство Украинское... Смерть волонтера в Бахмуте: местные журналисты выяснили, что Мирошниченко избили из-за украинского языка, - активист Островский - Цензор.НЕТ 1031
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вот такой он, Дамбас! который всем нам очень нужен!
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Блін... 16-літній ватан відморозок.
Вбив за українську мову !
Це в українській державі вбивають за українську мову !!!
Потрібно НЕГАЙНО питання вирішувати.
Навіть жорсткими методами проводити українізацію.
Вже не знаю що ще робити.
Вічна пам'ять загиблому.
Вбиці - довічне.
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вот такой он, Дамбас! который всем нам очень нужен!
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То це не за рузьге ізік побили? 🤔 То це б'ють за українську мову? Агов! Хто ще вважає, що в Україні не потрібно захищати україномовних і саму українську мову?
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Даже не знаю, что сказать?(((
Жил себе нормальный человек, и умер(((
Дебильный "отморозок" убил...........
Просто теряюсь... В Бахмуте...
Вечная память нормальному человеку((((
Не знаю- прав я, или не прав, но большинство "беженцев" нужно отгородить стальной сеткой(((
Еще раз:-Вечная память нормальному человеку((((
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Не Смерть волонтера в Бахмуте а Убийство Украинского Волонтера в Украине. Украинцев в Украине убивают за то что они украинцы. Вот такое Государство Украинское... Смерть волонтера в Бахмуте: местные журналисты выяснили, что Мирошниченко избили из-за украинского языка, - активист Островский - Цензор.НЕТ 1031
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А кацапня кругом кричить Шо їх ущімляють в АПЧЄніїї на іх ізЬікЄ...
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Кацапи завжди, всю свою нікчемну історію, звинувачували когось лише в тому, що робили самі.
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Розкажіть національним патріотам, це борцям з Порошенком.
Бо для них головне «Посадіть Порошенка!»
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По ******* синочку молодшому було видно якого він патріота в кацапській ласі виховав. По своєму подобію: "Гражданскіх атсєчь".
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З-за от таких, як ти, дурнуватих хохлів, українці знову, як і в 1921, втратили свою Державу.
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Дурнуваті хохли з чинічного бариги ідеал ліплять.
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«Oleh Dov· 23 листопада ·
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:
- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вальцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію.»
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так Педро-патріот вдома спілкується російською, - сам казав
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В смысле нашего-местных? Вы совсем идиот? А то среди местных нет наших?
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Все наши на подконтрольной территории, в дыре остался только мусор.
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Бахмут - это и есть подконтрольная территория.
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Звісно що є. Не було б там наших - не мало б за що воювати. Це наша країна і в ній живуть наші люди.
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Пускай такой ,,рузкий мир,, придет в дома ваты.
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он уже там, ибо отморозкам было по 10 лет, когда "русскиймир" пришел по зову ваты "путинвведи".
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А вы представляете,что будет,когда зешмаркля пустит всю эту слизь с не контролируемых территорий в Украину?Срочно надо приобретать приличный ,,шпалер,,!
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Блін... 16-літній ватан відморозок.
Вбив за українську мову !
Це в українській державі вбивають за українську мову !!!
Потрібно НЕГАЙНО питання вирішувати.
Навіть жорсткими методами проводити українізацію.
Вже не знаю що ще робити.
Вічна пам'ять загиблому.
Вбиці - довічне.
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Очередное подтверждение истине: Добро должно быть с кулаками
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У першу чергу, добро повинне бути з РОЗУМОМ.
Якого 73,22%, не вистачило 21.04.2019, щоб поставити позначку за Порошенка.
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Мабуть той студент прихильник 95-го кварталу.
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ЗЕЛЕНСКИЙ МОГ БЫ НА ВСТРЕЧУ С ***** ЯВИТЬСЯ В УКРАИНСКОЙ ВЫШИВАНКЕ.
И аообще всю делегацию в вышиванки одеть .
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Заради всього доброго, будь ласка, не потрібно... 🤡 у вишиванці, це як кабайло на іконостасі....
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Заставить весь Бахмут говорить державною мовой - раз таких дикарей вырастили
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Всім учбовим закладам призначити позачергові іспити, усний, диктант і твір на тему «Чому я люблю українську мову.»
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От вам і момент істини...
Україна. Армія. Віра. МОВА.
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Це вже неактуально.
Нові гасла: Квартал, Шаурма, Язик.
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несколько лет судебной реформы не прошли даром..
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он лишь часть системы..и бережно её сохранил..
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Скабєєва присвятить цій події 60 минут?
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это с ними, юными последователями алкаша Сивохи, мы должны "ментально сближаться"?!
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В другой версии пьяный гопник проверял навыки единоборств и в броске кинул головой о бетон.Второй просто стоял и наблюдал.
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"Активист" из Киева, кто "местные журналисты" неизвестно, ни имен, ни места где они издаются. Больше похоже на разжигание и провокации.
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Ну якщо вам відомо щось інше, не встидайтесь.
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Никому и ничего неизвестно но преступление одного выродка уже переносят на межнациональный уровень, причем без каких либо подтверждений и доказательств. Сознательная провокация.
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Ну откуда свинособакам знать наших волонтеров...
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Вечная память волонтеру Мирошниченко.
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Так... Пам'ять вічна... Артеме Мірошниченко...
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За жорстоке побиття - домашній арешт. За виссану з пальця справу про бронежилети - 29 мільйонів застави і реальний арешт у буцегарні. За начебто лише замах на вбивство жінка - воїн слідом за чоловіком, теж воїном - у буцегарні без права застави. Нелогічно? Так, якщо керуватися логікою патріота. Якщо ж керуватися логікою колаборанта - сепаратиста, то тут логіка залізна.
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Чет нацжены притихли, где митинги, плакатики, не напечатало начальство?
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Вони вже відпрацьований матеріал. На виборах вони використовувались, як латексний бар'єр між зе і брудним піаром. Зе руки (кхм) не забруднив, а виріб вже непотрібен...
Що саме паскудне, ще кілька років тому я підтримував цей рух...
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А вот так взял и избил..... Эту ненависть ко всему украинскому кацапы вбивали еще со времен царской империи и СССР....

При чем заметь.... фамилия у этих малолетних украинофобов БАРАБАШ.... не совсем русская....
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Да если даже видео предоставят вата будет волать,,гдевашидоказательства,, по старой кацапской привычке.
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Ти в тих краях хоч раз був ? Я бував і не раз . Бачив часто зневажливу ненависть до України і всього українського . Хоча з твоїх ****** значно видніше що там . Для тої гангрени , стіна 4 метри і рів 4 метри глибиною і стільки ж шириною , з морозостійкими крокодилами .
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дебилов много, человек смертен, 16-летний подросток абсолютно спокойно может просто взять и избить, иногда до смерти (и необязательно для этого должна быть причина, а если бухой - то и подавно). отсутствие воспитания, особенно в промрайонах это диагноз. нам еще повезло что у нас относительное большинство все-таки село и традиции, как ни крути. кацапы, имхо, такой привет от "культуры" должны были ощутить еще лет 10-15 назад, или раньше, может поэтому ВВХ и решил подсознательно их утилизировать (вместе с собой), самоочищение человечества, так сказать, на высшем ментальном уровне.
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Він в Бахмуті один спілкувався українською? Навіть в нас за російську не б'ють.
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Вы когда нибудь общались с людьми с востока и юга Украины? Я иногда выслушиваю от таких такую ненависть по поводу Львова. И удивляюсь- ЧТО ИМ ЛЬВОВ СДЕЛАЛ? .
И скажу- комитет по радио и телевиденью делят только частоты . ВСЕ. Никаких нормальных всеукраинских передач в Украине нет . Каждый регион вариться в своем котле
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Ну на рахунок Львову це не їх провина, це московське тб, як на мене Львів, Чернівці досить толерантні, Франківськ, Тернопіль, Рівне набагато страшніши для російськощелепних.
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Если бы вы слышали с какой ненавистью они отзываются о Львове , вы бы оторопели. Я выслушиваю периодически .
Пропаганда работает рьяно.
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Там сидять кацапи - пенсіонери у відставці , і за добрячу мзду дерибанять частотний ресурс .
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Я общаюсь регулярно - есть подруга из Донецка, оттуда и родом - сейчас живет в Харькове - ярая патриот Украины, обожает Львов.
У жены на работе главбух во Львове - тоже переселенка из Донецка - переехали семьей именно во Львов, хотя у них там ни кола, ни двора.
Так что разные там люди - могу напомнить, что перед самой оккупацией в Донецке проходил многочисленный митинг в поддержку Украины - его разгоняли привезенные из Ростова титушки.
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Львів проголосував за Порошенка. Тому й ненавидять.
І русскіє кацапи, і наші хохли манкурти.
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На фиг нам нужен этот долбасс, где что судьи, что население, ждут рашу. Прожили уже почти 6 лет и не умерли без этих ордынцев. Они уже не поменяются, в мозгах застыл советский союз.
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формально під нами, а фактично ненавидять Україну і чекають на рашу
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Зайшов на сайт коледжу, він оформлений українською, тут щось не те.
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так, пишуть на українській, бо так прикриваються, я звідти родом і знаю підноготну, спробуй на мові щось в магазині купити або в лікарні заговорити
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Може й ваша правда, я не був лише в двох обласних центрах України, Донецьку та Луганську.
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Заради таких от Мірошниченків він нам і потрібен. Не будьте егоїсткою.
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В Україні за українську вбивають. Може пора підтвердити страшилки рашапропу?
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Руській мір і жітєлі дамбаса. Скарєй інтєгріравать!
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Сайт Бахмутського педагогічного коледжу українською .
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Какой красивый молодой человек! Какой умный спокойный взгляд, совсем нетипичный житель Донбасса. Жаль до слез. На него можно было опереться в любой ситуации и без боязни подставить спину. Соболезнования родным.
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П***ц. А суды выпустили убийц на волю. Все что нужно знать про ето государство.
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Вот такое "ущемление русскоязычных"...
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Результат порожніх гасел - поширення колаборації імперського шовінізму "російської федерації". Закономірно.
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Что самое страшное, так это то, что у убийцы украинская фамилия. Малороссы, вытравившие в себе все украинское, в своей ненависти к Украине переплюнули кацапов.
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Ще страшніше-шо воно вчителем буде ! ВЧИТЕЛЕМ !!!! Вчити ненавидіти все українске ! 4000 $ !!!!!
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Поки хлопців вбивають за мову,украінскіє рузькоязичниє патріоти Аваков і Касьянов будуть нам розказувати про "какаяразніца" і "насаждєніє украінского язика" !!!
(а новині вже третій день)
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Скорее всего ето было заказное убийство. Потому что суды не впервое не просто так выпускают етих убийц без наказания на свободу. Второй убийца был осужден всего лишь условным сроком за грабеж.
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Ну теперь уже можно, политическая ситуация поменялась... И ваАще, какая разница на каком языке каварить... Смерть волонтера в Бахмуті: місцеві журналісти з'ясували, що Мірошниченка побили через українську мову, - активіст Островський - Цензор.НЕТ 1137
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