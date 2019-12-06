 Смерть волонтера в Бахмуте: местные журналисты выяснили, что Мирошниченко избили из-за украинского языка, - активист Островский

Об этом со ссылкой на местных журналистов сообщает активист Павел Островский, информирует Цензор.НЕТ.

"Артема жестоко избил 16-летний отморозок Николай Барабаш - студент педагогического колледжа. Местные журналисты выяснили, что поводом для нападения стало то, что Артем говорил на украинском", - написал он.

Островский также сообщил, что Барабаша отправили под домашний арест.

""Самый гуманный" судья Артемовского горрайонного суда Александр Любчик решил, что отморозку, который жестоко избил человека, вполне достаточно домашнего ареста", - написал он.

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