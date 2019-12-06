 Смерть волонтера в Бахмуте: местные журналисты выяснили, что Мирошниченко избили из-за украинского языка, - активист Островский

Об этом со ссылкой на местных журналистов сообщает активист Павел Островский, информирует Цензор.НЕТ.
"Артема жестоко избил 16-летний отморозок Николай Барабаш - студент педагогического колледжа. Местные журналисты выяснили, что поводом для нападения стало то, что Артем говорил на украинском", - написал он.
Островский также сообщил, что Барабаша отправили под домашний арест.
""Самый гуманный" судья Артемовского горрайонного суда Александр Любчик решил, что отморозку, который жестоко избил человека, вполне достаточно домашнего ареста", - написал он.
Жил себе нормальный человек, и умер(((
Дебильный "отморозок" убил...........
Просто теряюсь... В Бахмуте...
Вечная память нормальному человеку((((
Не знаю- прав я, или не прав, но большинство "беженцев" нужно отгородить стальной сеткой(((
Еще раз:-Вечная память нормальному человеку((((
Бо для них головне «Посадіть Порошенка!»
6 смертельних гріхів Пороха для прихильників Зеленського:
- в 2014 вони голосували за мир будь-якою ціною, а він надумав воювати за Донбас;
- в 2014 вони голосували за нього як за російськомовного, уродженця зросійщеного міста в Україні (Болград), а він провів жорстку українізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за росправославнутого, а він привіз їм ненависний Томос;
- в 2014 вони голосували за нього як за засновника Партії регіонів, а він заборонив Компартію і провів повну декомунізацію;
- в 2014 вони голосували за нього як за Вальцмана, а він виявився українцем;
- в 2014 вони голосували за нього як за популіста, який всі ресурси кине на пенсії, а він вкладався в оборонну промисловість і піднімав непотрібну їм армію.»
Коли виїжджаємо???
Вбив за українську мову !
Це в українській державі вбивають за українську мову !!!
Потрібно НЕГАЙНО питання вирішувати.
Навіть жорсткими методами проводити українізацію.
Вже не знаю що ще робити.
Вічна пам'ять загиблому.
Вбиці - довічне.
Якого 73,22%, не вистачило 21.04.2019, щоб поставити позначку за Порошенка.
И аообще всю делегацию в вышиванки одеть .
Україна. Армія. Віра. МОВА.
Нові гасла: Квартал, Шаурма, Язик.
Що саме паскудне, ще кілька років тому я підтримував цей рух...
При чем заметь.... фамилия у этих малолетних украинофобов БАРАБАШ.... не совсем русская....
И скажу- комитет по радио и телевиденью делят только частоты . ВСЕ. Никаких нормальных всеукраинских передач в Украине нет . Каждый регион вариться в своем котле
Пропаганда работает рьяно.
У жены на работе главбух во Львове - тоже переселенка из Донецка - переехали семьей именно во Львов, хотя у них там ни кола, ни двора.
Так что разные там люди - могу напомнить, что перед самой оккупацией в Донецке проходил многочисленный митинг в поддержку Украины - его разгоняли привезенные из Ростова титушки.
І русскіє кацапи, і наші хохли манкурти.
...
(а новині вже третій день)