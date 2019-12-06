 УПЦ МП расторгла отношения с церквями Греции и Александрии, признавшими Православную Церковь Украины

Это решение было принято на заседании Священного Синода УПЦ МП 6 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу ВВС.

"Члены Синода, поблагодарив иерархов, духовенство и мирян Элладской и Александрийской Церквей, не поддержали антиканонических действий и не вошли в молитвенное общение с раскольниками, с грустью констатировали, что дальнейшее пребывание Украинской Православной Церкви в евхаристическом общении с Предстоятелями Элладской и Александрийской Поместных Православных Церквей , а также с иерархами и клириками этих Церквей, которые будут иметь евхаристическое общение с представителями "ПЦУ", невозможно", - говорится в решении.

Оно означает, что верующим УПЦ МП нельзя будет причащаться в храмах этих церквей, а священникам и епископам проводить совместные службы.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Обозначение, кто есть кто — это нормально на данном историческом этапе", - Бородянский о переименовании УПЦ МП

Русская православная церковь ранее также приняла решение о разрыве общения с церковью Греции (сохранив с отдельными епископами), однако официального решения разорвать общение с Александрийским патриархатом не принимала.

Патриарх Кирилл перестал поминать патриарха Александрии Феодора, что фактически может означать разрыв отношений.

Ранее церковь Эллады и один из старейших патриархатов мира - Александрийский - признали автокефалию Православной церкви Украины.

По словам предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, он в начале января поедет проводить совместное служение в Александрийский патриархат, а затем к предстоятелю церкви Греции.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские церкви должны идти по пути оздоровления исторической памяти, - глава УГКЦ Святослав