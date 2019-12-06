 УПЦ МП расторгла отношения с церквями Греции и Александрии, признавшими Православную Церковь Украины

Это решение было принято на заседании Священного Синода УПЦ МП 6 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу ВВС.
"Члены Синода, поблагодарив иерархов, духовенство и мирян Элладской и Александрийской Церквей, не поддержали антиканонических действий и не вошли в молитвенное общение с раскольниками, с грустью констатировали, что дальнейшее пребывание Украинской Православной Церкви в евхаристическом общении с Предстоятелями Элладской и Александрийской Поместных Православных Церквей , а также с иерархами и клириками этих Церквей, которые будут иметь евхаристическое общение с представителями "ПЦУ", невозможно", - говорится в решении.
Оно означает, что верующим УПЦ МП нельзя будет причащаться в храмах этих церквей, а священникам и епископам проводить совместные службы.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Обозначение, кто есть кто — это нормально на данном историческом этапе", - Бородянский о переименовании УПЦ МП
Русская православная церковь ранее также приняла решение о разрыве общения с церковью Греции (сохранив с отдельными епископами), однако официального решения разорвать общение с Александрийским патриархатом не принимала.
Патриарх Кирилл перестал поминать патриарха Александрии Феодора, что фактически может означать разрыв отношений.
Ранее церковь Эллады и один из старейших патриархатов мира - Александрийский - признали автокефалию Православной церкви Украины.
По словам предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, он в начале января поедет проводить совместное служение в Александрийский патриархат, а затем к предстоятелю церкви Греции.
Также на Цензор.НЕТ: Украинские церкви должны идти по пути оздоровления исторической памяти, - глава УГКЦ Святослав
У армян поговорка, по этому случаю, имеется, ещё более точная: "Скисло молоко у курда - он на весь свет обиделся...".
а что это такое?
Це благословіння Господнє.
Олег Точинський
30 вересня 2018 р.
Патріарх 54-х країн
Не знаю, як вам, але особисто для мене візит і перебування Олександрійського патріарха в Україні, його слова підтримки та несподівана дружність, - немов ковток свіжого повітря у всій цій "ромейській" затхлості, яка останні місяці шириться країною. Я би дуже хотів не помилитись в цій людині та в його намірах. І те, що я бачу на даний час - мене дещо втішає.
Чому? Ну, по-перше, Олександрійський патріарх - другий за честю у Диптиху (хоча це - не найголовніше). По-друге, Олександрійська кафедра - одна з найдревніших, навіть древніша за ту, яку прийнято визнавати першою по честі (особисто для мене це щось таки значить). По-третє, сам по собі візит Ієрарха такого рівня в Україну пробиває ту мовчазну стіну, яка до цих пір існувала в усій цій ситуації. Тобто, помісні Церкви почали не просто висловлювати стурбованість порушенням канонічного порядку в Україні, але й почали реагувати.
Далі. Сьогодні за Богослужінням молились також представники єпископату Антіохійської та Болгарської Православних Церков. Що це означає? Як мінімум те, що Предстоятелі цих кафедр направили своїх протеже, аби вони побачили ситуацію "без купюр",такою, яка вона є насправді. І, здається мені, вони таки побачили реальну картину. Особливо, враховуючи події цих днів у Івано-Франківській єпархії УПЦ і те шалене інформаційне нагнітання, яке продукують у більшості ЗМІ по відношенню до Української Православної Церкви.
Особисто мене дуже дивує, чому ті, хто так раптово почав претендувати на церковне батьківство в Україні, не виявляють подібної відкритості і щирості? Чому той, хто почав розкидатись автокефаліями, не приїде особисто, не сяде з усіма за стіл перемовин і не вислухає аргументи усіх сторін? Те, що вони роблять зараз, нагадує притчу про Доброго Пастиря. Тобто, вони прийшли сюди з певними претензіями, але "вівці" не знають їхнього голосу і не відгукуються на нього. Здається, саме тому їм доводиться діяти як тим, хто "татіє суть", проводячи якісь там таємні зустрічі, не роблячи цього відкрито і публічно.
Подивіться, з якою щирістю православний український нарід зустрів Патріарха Феодора. Просто порівняйте. Співставте. Він не пішов у високі кабінети, шукаючи політичних кроків вирішення ситуації. Не проводив жодних зустрічей з міністрами різних напрямків та членами партій. Він приїхав, і перше, що зробив - звершив Богослужіння. А потім ще, і ще, і ще. А де служили згадані вище? Хтось щось чув? Тобто, як на мене, цим проявляється сам дух підходу до вирішення ситуації. Яким духом діє Патріарх Олександрійський? Як мінімум, духом братерства та любові.
І останнє. Просто заради загального розвитку. Олександрійський патріархат обіймає собою аж 54 країни африканського континенту, а сама ця Церква є другою (UPD. каюсь - третьою) за чисельністю православних віруючих у світі. Більшість з тих патріархатів, які діють на території Африки або дохалкідонські, або інспіровані РКЦ. Решта, попри масу відмінностей у поглядах на життя, традиції та інші речі, залишаються у лоні Православної Церкви з Олександрійським патріархом на чолі. Така от штука.
Взял бы психанул, да стёр с лица Земли эти мокшанские болота.