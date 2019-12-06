 "ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Корреспондент" заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Она рассказала, что принятая стратегия развития и функционирования "ПриватБанка" предусматривает, что спустя пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки.
"Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности - это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики. Планов о слиянии с Ощадбанком нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем", - подчеркнула Маркарова.
По словам Маркаровой, "ПриватБанк", а также "Укргазбанк" будут полностью возвращены на частный рынок.
"В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. ПриватБанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. По Ощадбанку идут переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного набсовета Укрэксимбанка мы пока что ждем новую стратегию", - заявила она.
Наконец-то летом 2019 сумели изобразить что-то похожее на Банк-Клиент, правда с разделением полномочий накосячили и потом месяца три искали ошибки в проге.
Ну а наваять нормальный формат экспорта выписки - это для большинства украинских ай-тишников просто непосильная задача, поэтому вполне логично что и в "УкрСиббанке" это сверхсложную задачу решить не смогли...
P.S. Кстати, в Привате вопрос выписки решен давно и элементарно.
Единственный вариант входа в Банк-Клиент по ключу которым подписываются документы - это отсутствие политики безопасности в принципе.
Математику в школе до какого класса учили?
Сложение, вычитание, младшие классы школы.
Я считаю зря.
єдине, що їм не подобається це Україна, отже припиніть питати в них, чи подобається їм те, що відбувається і чи задоволені вони - так, задоволені.
не смешно
Їх мільйони.
- не возвращать 5 млрд.долл.
- получить 2 млрд.компенсации.
И пусть этот банк хоть Папе Римскому продают
Їжте, хохлобидло, своє лайно на повен рот.
Наголошую: рівень корпорації large-scale, тобто панічно метушитися без вагомих причин наше керівництво не буде.
имя,имя ,сестра)))
его имя - игорь)
его отчество - валериевич)
ну,а хфамилия всем и так известна)
верною дорогою идёте ,товарищи)
Вони зробылы нас ще раз и ще раз
Хто тут рассказывал, что моника не марионетка ))))))))))))
умываться не пробовали ????? )))
Just a bare fact: наша IT-корпорація (з доволі серйозним статусом у своєму секторі) оперативно розриває співпрацю з Приватбанком та переходить на обслуговування в іншому банку.
Причина - отримана інсайдерська інфа. І так, кажу впевнено: без серйозних підстав (просто через паніку) керівництво не прийняло б таке рішення, пов'язане з геморойною процедурою. Повторюю - рівень large scale business, не "стартап-однодневка".
Читатели Financial Times назвали Гонтареву одной из самых влиятельных женщин 2019 года.
Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева попала в список самых влиятельных женщин мира в 2019 году по версии читателей Financial Times.
Каждый декабрь издание посвящает один выпуск FT Weekend Magazine самым влиятельным женщинам года.
«Отличным кандидатом была бы Валерия Гонтарева, бывшая управляющая Национального банка Украины, которая сталкивалась со всевозможными атаками, физическими, юридическими и репутационными, за ее расследования коррупции в Украине», - отметили комментаторы издания.