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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Ощадбанк (192) приватизация (919) Укргазбанк (27) Приватбанк (566) Маркарова (97)

 "ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки, - Маркарова

Стратегия развития и функционирования "ПриватБанка" предусматривает его приватизацию и передачу в частные руки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Корреспондент" заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Она рассказала, что принятая стратегия развития и функционирования "ПриватБанка" предусматривает, что спустя пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки.

"Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности - это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики. Планов о слиянии с Ощадбанком нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем", - подчеркнула Маркарова.

По словам Маркаровой, "ПриватБанк", а также "Укргазбанк" будут полностью возвращены на частный рынок.

"В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. ПриватБанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. По Ощадбанку идут переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного набсовета Укрэксимбанка мы пока что ждем новую стратегию", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минфин передал "ПриватБанк" правительству, - НБУ. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3163879
 
 
 Топ комментарии
 
"ПриватБанк" приватизируют и снова с деньгами государства передадут в частные руки?
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имя, возможно, будет другое, а морда та же самая, кудряшки Бе
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Блін................. так і уграють єдиний нормальний банк.
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Банк,который берет комиссию за размен купюры - не может быть нормальным. Попросила разменять 200 грн. по 100. Мне предложили оплатить комиссию 50 грн. Мудачье
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Ну да, нормальный.
Наконец-то летом 2019 сумели изобразить что-то похожее на Банк-Клиент, правда с разделением полномочий накосячили и потом месяца три искали ошибки в проге.
Ну а наваять нормальный формат экспорта выписки - это для большинства украинских ай-тишников просто непосильная задача, поэтому вполне логично что и в "УкрСиббанке" это сверхсложную задачу решить не смогли...
P.S. Кстати, в Привате вопрос выписки решен давно и элементарно.
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А мені біль Аваль подобається. Як безпекою особистих даних, так і відношенням до клієнтів.
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Безопасность и Аваль? Это вообще две непересекающиеся прямые. Тут и Лобачевский не поможет.

Единственный вариант входа в Банк-Клиент по ключу которым подписываются документы - это отсутствие политики безопасности в принципе.
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правильно, - нафига бюджету лишние 20 миллиардов заработаных банком в прошлом году...
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Зе - отдам по 20 млрд в год в хорошие руки.
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Коломойше они нужнее - єпоха ж бедности закончилась
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А нафига нам 20 если туда вбухали больше 100?
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Прибыль погашает убытки.
Математику в школе до какого класса учили?
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Математик, пока прибыли погасят снова с нас сдерут. Они берут, а мы погашаем Вот какая арифметика получается и не х........ лезть в высшую математику.
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Это не высшая.))
Сложение, вычитание, младшие классы школы.
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100 вбуханых надо у бени поискать, и у зели...
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................................................................точно у них, они паяльником выбивали их у Лерки Англицкой. Пэтрухе жалко стало и дал добро.
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вообще-то сначала беня вывел 100 ярдов вкладчиков в офшоры в а уже потом Лера, чтоб такие как ты не бегали с голой жопой, пожалела вас и дофинансировала украденое.
Я считаю зря.
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А куда смотрел Гарант с Леркой, в чью задницу? Умничают тут.
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Так узнай че ж игорь валерьич ныкался по закордонах при пете)
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"ПриватБанк" приватизируют и снова с деньгами государства передадут в частные руки?
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исправление: ...в частные руки Очень Уважаемого Бизнесмена!
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Интересно как посмотрит на эту аферу века МВФ, это похлеще МММ только в государственном масштабе.😂
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У меня тесть бывший так машину свою ремонтировал. Отдал "в аренду" в госконтору где сидел директором, сделал капремонт а потом забрал...
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Ну то що, зебіли - вітаю! Калашмойський буде дуже радий за вас - Ваша "Епоха бідності" закінчилася.
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Їхня не починалася навіть. Там Гідності не було, немає і не буде. Народжений плазувати на рівні ноги не зіпреться.
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та припиніть вже апелювати до виборця зеленського. їм подобаються ті процеси, які відбуваються в країні, їм подобається російськомовна "малоросія", серіал "свати", кіркоров, путін, днрлнр та недолугий "президент" в спортивному костюмі.
єдине, що їм не подобається це Україна, отже припиніть питати в них, чи подобається їм те, що відбувається і чи задоволені вони - так, задоволені.
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Зебобики, они такие..... Им вылезать задницу Бене - это первое дело!!!
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Але не забуваймо. Хтось має повернути державі ті гроші, які вони вклали в Приват замість вкрадених Бенею.
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Приват прибыльный банк. Прибыль от которого идёт в бюджет. Продадут, опять будут показывать убытки. И соответственно налогов 0. Это просто какие то "краснокнижные долбоёбы".
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Та, якби ж вони були червонокнижними.
Їх мільйони.
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Приват-Банк планируют продать "личным врагам" В. Коломойского - Томашу Фиале и Д.Соросу. Хочу увидеть лицо Коломойского после завершения сделки "ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2092
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Бене накласть. Ему главное:
- не возвращать 5 млрд.долл.
- получить 2 млрд.компенсации.
И пусть этот банк хоть Папе Римскому продают
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А Бєня молодець. Так стригти гоїв- то треба вміти!
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Трижды дурак будет тот, кто Приват приватизирует, раз отняли и второй раз отнимут. Вот так ведётся у нас бизнес.
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еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу))))
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А потом отберут и снова продадут!

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Очередное фуфло от пэтрилы
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Ну вот и понятен смысл, что Порошенко отжал Приват. Но он надеялся, что его переизберут, а народ прокатил мародера
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Довго ж вони шукали "формулу_коломеЙєра" "Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6692
Їжте, хохлобидло, своє лайно на повен рот.
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Див. комент нижче - про оперативний exodus нашої компанії з Привату.
Наголошую: рівень корпорації large-scale, тобто панічно метушитися без вагомих причин наше керівництво не буде.
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Фабрики - рабочим,землю - крестьянам, а бабки и банки - евреям, все по честному.
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"ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки, - Маркарова
имя,имя ,сестра)))
его имя - игорь)
его отчество - валериевич)
ну,а хфамилия всем и так известна)
верною дорогою идёте ,товарищи)
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И что вы, ребята ни делайте, всё равно у вас получится Сберкасса СССР. "Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5026СССР
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Вот и всё..

Вони зробылы нас ще раз и ще раз
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ну вот и ФСЬО, зебенята....
Хто тут рассказывал, что моника не марионетка ))))))))))))
умываться не пробовали ????? )))
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Тим більше вже все підготували. "Приват" вже власника змінив. Він тепер належить беніному Кабміну
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Просто трохи інфи. З міркувань прописаної у корпоративних правилах конфіденційності, а також анонімності жодних назв та іншої конкретизації не буде.
Just a bare fact: наша IT-корпорація (з доволі серйозним статусом у своєму секторі) оперативно розриває співпрацю з Приватбанком та переходить на обслуговування в іншому банку.
Причина - отримана інсайдерська інфа. І так, кажу впевнено: без серйозних підстав (просто через паніку) керівництво не прийняло б таке рішення, пов'язане з геморойною процедурою. Повторюю - рівень large scale business, не "стартап-однодневка".
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**** ну нахе..а так врать они думают все что они говорят народ примет за чистую монету марионетки на ни точках Вы а не гос служащие продажные прости господи Ваше имя
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Новость в тему.

Читатели Financial Times назвали Гонтареву одной из самых влиятельных женщин 2019 года.

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева попала в список самых влиятельных женщин мира в 2019 году по версии читателей Financial Times.

Каждый декабрь издание посвящает один выпуск FT Weekend Magazine самым влиятельным женщинам года.
«Отличным кандидатом была бы Валерия Гонтарева, бывшая управляющая Национального банка Украины, которая сталкивалась со всевозможными атаками, физическими, юридическими и репутационными, за ее расследования коррупции в Украине», - отметили комментаторы издания.



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все эти читатели могут её хоть в дёсна зацеловать) ты скажи лучше, Приват успеет отбить 150 с лишним млрд. за 5 лет, ну + приватизация? там не пишут про это? а Гонтарева там ничего не говорила про это?
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Ух ты.. Банк, который стабильно приносит миллиарды прибыли.. отдать в частные руки... Государству миллиарды не нужны.. оно и так богатое... По-моему всю клоунскую команду нужно просто вешать на майдане. Не сажать, а именно вешать.
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нафига??? пусть до конца керуе...зебилам пусть трэш будет
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Интересно как они сначала "приватизируют" а потом "отдадут в частные руки" "Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4080
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