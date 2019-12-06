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Все про:ВР (24112) законопроект (2269) спорт (1790)

 Рада поддержала в первом чтении изменения в Закон о физкультуре и спорте

Рада поддержала в первом чтении законопроект №2077 о внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Рада поддержала в первом чтении законопроект №2077 о внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте", относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

За принятие законопроекта за основу проголосвало 279 народных депутатов.

Документом предлагается дополнить действующий закон "О физической культуре и спорте" рядом новых норм, касающихся, прежде всего, деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

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Так, указанные организации смогут:

- представлять Украину в соответствующих международных спортивных организациях, на Всемирных универсиадах и гимназиадах, других международных спортивных соревнованиях;

- организовывать и проводить на территории Украины всеукраинские и международные спортивные мероприятия;

- получать финансовую поддержку за счет средств государственного и местных бюджетов в соответствии с Законом.

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты IX созыв Иван Крулько, Андрей Кожемякин, Анжелика Лабунская, Михаил Цимбалюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3163871
 
 
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це чудово! тепер кожен зможе записувати відео звернення з бігової дорожки))
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интересно сколько депутатов подтянутся 3 раза.
от начнем с юзика....
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Больше, больше добровольных товариществ ДОСААФа, а главное - финансировать их за счёт бюджета!
А сколько там приятных рабочих мест откроется...
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Збудуйте ліпше більше простих спортивних майданчиків.
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Бачу, що в нас з'явився новітній "друґ фізкультурніков"
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Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четире!
Бодрость духа, грация и пластика
Общеукрепляющая ,
Если жив пока еще - гимнастика!
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