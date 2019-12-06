 Рада поддержала в первом чтении изменения в Закон о физкультуре и спорте

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Рада поддержала в первом чтении законопроект №2077 о внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте", относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

За принятие законопроекта за основу проголосвало 279 народных депутатов.

Документом предлагается дополнить действующий закон "О физической культуре и спорте" рядом новых норм, касающихся, прежде всего, деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

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Так, указанные организации смогут:

- представлять Украину в соответствующих международных спортивных организациях, на Всемирных универсиадах и гимназиадах, других международных спортивных соревнованиях;

- организовывать и проводить на территории Украины всеукраинские и международные спортивные мероприятия;

- получать финансовую поддержку за счет средств государственного и местных бюджетов в соответствии с Законом.

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты IX созыв Иван Крулько, Андрей Кожемякин, Анжелика Лабунская, Михаил Цимбалюк.