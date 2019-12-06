 Рада на следующей неделе продолжит "сериал" с увольнением Яременко, - Корниенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сказал в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Он отметил, что "на следующей неделе будем продолжать этот сериал". Корниенко заявил, что эта история уже похожа на мелодраматический сериал о комитете иностранных дел с элементами триллера".
Он добавил, что не знает, почему Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР решил голосовать за увольнение Яременко с должности председателя комитета и назначение Елизаветы Ясько на эту должность одним постановлением.
Корниенко сказал, что "в следующий раз для эксперимента сделаем два постановления". Он отмечает, что часть депутатов фракции сообщила, что они не хотят голосовать за отставку Яременко, но в то же время хотят голосовать за назначение Ясько. А другая часть фракции готова была голосовать за увольнение Яременко, но не хотела поддерживать кандидатуру Ясько.
По его словам, поскольку постановление было одно с двумя вопросами, то и не было решения по этому вопросу.
Корниенко подтвердил, что во время внутреннего праймериз, 6 кандидатов претендовали на должность председателя комитета, но наибольшую поддержку получили Галина Михайлюк и Елизавета Ясько. В то же время, он отметил, что действительно большинство депутатов фракции поддержали кандидатуру Михайлюк, но победила Ясько, поскольку ее кандидатуру поддержал, кроме части депутатов, еще и Офис президента.
Корниенко также отметил, что будет еще раз проведен праймериз на должность главы комитета среди народных депутатов фракции "Слуга народа".
Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.
Он отмечает, что часть депутатов фракции сообщила, что они не хотят голосовать за отставку Яременко, но в то же время хотят голосовать за назначение Ясько. А другая часть фракции готова была голосовать за увольнение Яременко, но не хотела поддерживать кандидатуру Ясько.Источник: https://censor.net.ua/n3163869
Вы, .ляди или штаны оденьте или крестик снимите. Задолбал это ваш сериал, который длится уже почти год.
Вони нічого йому не зроблять, все це надування мильних бульбашок.
Все буде так, як сказав Коломойський, а Яременко нарешті здійснить свою мрію, знайде собі повію-утриманку, оформить її "помічником" і за її послуги буде держава платити.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
О Великий Макаревич!
Нас мотает от края до края,
По краям расположены двери,
На последней написано: «Знаю»,
А на первой написано: «Верю».
И, одной головой обладая,
Никогда не войдёшь в обе двери:
Если веришь - то веришь, не зная,
Если знаешь - то знаешь, не веря.