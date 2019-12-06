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 Политика Украины
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Все про:ВР (24112) Яременко Богдан (90) Корниенко (83) Елизавета Ясько (12)

 Рада на следующей неделе продолжит "сериал" с увольнением Яременко, - Корниенко

На следующей пленарной неделе парламент вернется к "сериалу" с увольнением Богдана Яременко с должности главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сказал в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он отметил, что "на следующей неделе будем продолжать этот сериал". Корниенко заявил, что эта история уже похожа на мелодраматический сериал о комитете иностранных дел с элементами триллера".

Он добавил, что не знает, почему Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР решил голосовать за увольнение Яременко с должности председателя комитета и назначение Елизаветы Ясько на эту должность одним постановлением.

Корниенко сказал, что "в следующий раз для эксперимента сделаем два постановления". Он отмечает, что часть депутатов фракции сообщила, что они не хотят голосовать за отставку Яременко, но в то же время хотят голосовать за назначение Ясько. А другая часть фракции готова была голосовать за увольнение Яременко, но не хотела поддерживать кандидатуру Ясько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо скандального Яременко комитет ВР по иностранным делам могут возглавить Ясько или Михайлюк, - нардеп "СН" Качура

По его словам, поскольку постановление было одно с двумя вопросами, то и не было решения по этому вопросу.

Корниенко подтвердил, что во время внутреннего праймериз, 6 кандидатов претендовали на должность председателя комитета, но наибольшую поддержку получили Галина Михайлюк и Елизавета Ясько. В то же время, он отметил, что действительно большинство депутатов фракции поддержали кандидатуру Михайлюк, но победила Ясько, поскольку ее кандидатуру поддержал, кроме части депутатов, еще и Офис президента.

Корниенко также отметил, что будет еще раз проведен праймериз на должность главы комитета среди народных депутатов фракции "Слуга народа".

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163869
 
 
 Топ комментарии
 
Ці циркачі купол переплутали.
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Яременко людина Коломойського.
Вони нічого йому не зроблять, все це надування мильних бульбашок.
Все буде так, як сказав Коломойський, а Яременко нарешті здійснить свою мрію, знайде собі повію-утриманку, оформить її "помічником" і за її послуги буде держава платити.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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За законами жанру треба підкоритися без табу.
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А баби голі з Яременом там будуть? Бажано, щоб всі дешеві були та без табу. І ніяких там ківі з його сороміцькими "забавами" 😃
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Як примітивно, як бездарно мужик спалився - поставив хрест на своїй такій перспективній кар'єрі!....Як корисно мужикам думати! Особливо коли ти займаєш важливу посаду. Не ввімкнув мізки - і все пішло догори дригом.
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Зебобы они такие:
Он отмечает, что часть депутатов фракции сообщила, что они не хотят голосовать за отставку Яременко, но в то же время хотят голосовать за назначение Ясько. А другая часть фракции готова была голосовать за увольнение Яременко, но не хотела поддерживать кандидатуру Ясько.Источник: https://censor.net.ua/n3163869

Вы, .ляди или штаны оденьте или крестик снимите. Задолбал это ваш сериал, который длится уже почти год.
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А шо ж так быстро? Петикам ещё 4 года терпеть. И, скорее всего, намного дольше...
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Яременко людина Коломойського.
Вони нічого йому не зроблять, все це надування мильних бульбашок.
Все буде так, як сказав Коломойський, а Яременко нарешті здійснить свою мрію, знайде собі повію-утриманку, оформить її "помічником" і за її послуги буде держава платити.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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"Корниенко сказал, что "в следующий раз для эксперимента сделаем два постановления". Он отмечает, что часть депутатов фракции сообщила, что они не хотят голосовать за отставку Яременко, но в то же время хотят голосовать за назначение Ясько. А другая часть фракции готова была голосовать за увольнение Яременко, но не хотела поддерживать кандидатуру Ясько."

О Великий Макаревич!

Нас мотает от края до края,
По краям расположены двери,
На последней написано: «Знаю»,
А на первой написано: «Верю».
И, одной головой обладая,
Никогда не войдёшь в обе двери:
Если веришь - то веришь, не зная,
Если знаешь - то знаешь, не веря.
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Нашли проблему... Да закройте ложу для журналистов, а зал заседаний оборудуйте шторками! "Приспичило" депутату - шторки задвинул, и делай, что хочешь... Хочешь - дрочи, хочешь - кокс нюхай, хочешь - "ширяйся, хочешь - с проститутками общайся, хочешь - "помощницу депутата", перед собой, на колени ставь, хочешь раком... Да! Забыл!!! нужны рулончики скотча... "Помощнице" рот заклеивать, а то отсутствие звукоизоляции может создать "парламентский кризис" - стоны и крики могут восприняты спикером и оппозицией как крики "Ганьба!"
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А можно всех зеленый ****** на ***** послать, вместе с Корниенко?
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