EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2197  28
Все про:Зеленский (3882) День Вооруженных сил Украины (4) ВСУ (401)

 Зеленский на Донбассе присвоил почетные наименования боевым подразделениям. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими Операции объединенных сил в Донецкой области вручил боевое знамя, а также присвоил почетные наименования воинским частям.

Президент вручил боевое знамя командиру 46-го отдельного штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Вячеславу Власенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Кроме того, Глава государства вручил ленты к боевым флагам командирам воинских частей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил генеральские звания Мойсюку, Максименко, Малиновскому, Нестеренко и Степаненко

46-й отдельный штурмовой батальон 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ получил почетное наименование "Донбас". Ленту с почетным наименованием вручили командиру батальона полковник Вячеславу Власенко.

19-й ракетной бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "Свята Варвара". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Федор Ярошевич.

201-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование "імені гетьмана Пилипа Орлика". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Валентин Петрушенко.

73-му Морскому центру специального назначения сил специальных операций ВСУ присвоено почетное наименование "імені кошового отамана Антіна Головатого". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады, капитан I ранга Юрий Сидоренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский на Донбассе: перед встречей в "нормандском формате" я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации. ФОТОрепортаж

Имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка присвоено 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск ВСУ. Ленту с почетным наименованием получил командир батальона майор Святослав Заиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3163868
 
   
 Топ комментарии
 
Ну спасибо, что пока не переименовали 95-ку в "95 квартал". Зеленский на Донбассе присвоил почетные наименования боевым подразделениям - Цензор.НЕТ 4298
 показать весь комментарий
 
Воно було там в Донецькій області?!! - Та не смішіть людей. А то чому ж тоді ззаду за говнокамандущім київські багатоверхівки скрізь сітку видніються? 😁
 показать весь комментарий
 
Как может адекватній человек, тем более военный, жать руку этому....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как может адекватній человек, тем более военный, жать руку этому....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
потому что военный- не порохнявый серун в интернетиках
 показать весь комментарий
 
Ну спасибо, что пока не переименовали 95-ку в "95 квартал".
 показать весь комментарий
 
 
На честь сівохо-юзіковської операції!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У Порошенко було п*ять років щоб перемогти путіна, вийти на кордон з РФією, повернути Донбас і Крим, побудувати сильну Україну, перемогти корупцію і стати великим українським політиком. Але він обісрався. Тож хай пере штанці і не заважає іншим.
 показать весь комментарий
 
Обісрався у твої штані. Перевір негайно.
 показать весь комментарий
 
 
все таки такие мероприятия нужно проводить без посторонних.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дивина: при сивому "пєтріоті" добровольці П"ЯТЬ РОКІВ не вважалися учасниками бойових дій. Цей статус вони отримали лише при "малоросі" Зеленському.
 показать весь комментарий
 
Воно було там в Донецькій області?!! - Та не смішіть людей. А то чому ж тоді ззаду за говнокамандущім київські багатоверхівки скрізь сітку видніються? 😁
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський з ****** просто угорають із наших військовослужбовців.

Принизили так принизили...
 показать весь комментарий
 
 
Спец батальен 95 Анала....
Рота Вечернего квартала...
Полк имени Криворожских ХОХОТУЛЕК...
Звено НЕ ЛОХОВ...
 показать весь комментарий
 
 
Военных на чествовании 100% разоружыли и взяли под снайперский прицел...
Бубочка боится что ему на плацу вручат повестку?))))
 показать весь комментарий
 
 
За 28 лет украинцы купили российских товаров на 1 трлн дол, в валюте! Это больше чем военный бюджет РФ со всеми скрытыми статьями, причём бюджет в рублях. Украинцы полностью оплатили войну
 показать весь комментарий
 
Ну тут можна по різному рахувати, за 28 років московія заплатила за транзит стільки, що можна вбити 100 млн росіян.
 показать весь комментарий
 
 
вместо современного оружия - новые флаги...... чтож если населения и солдаты позволяют так унижать себя
 показать весь комментарий
 
Добре хоч це. Хоча, як на мене, зі "Святою Варварою" трохи передали куті меду. Утім, може це має певний сенс.
 показать весь комментарий
 
Из поздравления Янелоха ВСУ -Ни слова про победу -Ни слова про НАТО -Ни слова про междунардную помощь Зато вы все теперь знаете,что Армия Украины выстояла только благодаря Янелоху и его заботам
 показать весь комментарий
 
 
От мені цікаво, що у тій людини всередині, коли вона, чотири рази уклоніст, вручає бойові прапори та стрічки воїнам?
 показать весь комментарий
 
А "продажные клоны 95 квартала " что его не присвоили присвоили как почетное наименование боевым частям... ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх