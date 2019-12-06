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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госгеонедра (67) Опимах (2)

 Глава Госгеонедр Опимах презентовал инвестиционный атлас недропользователя Украины и анонсировал первые аукционы в марте

По словам Романа Опимаха, эта инициатива является частью правительственной политики "открытых дверей", которая нацелена на привлечение инвесторов.

Глава Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Роман Опимах презентовал инвестиционный атлас недропользователя и анонсировал проведение первых аукционов по продаже прав на разработку участков в рамке этой инициативы в марте 2020 года, передает УНИАН.

Как сообщил Опимах на пресс-конференции в Кабинете министров, атлас представляет собой интернет платформу, на которую будут загружаться объекты для инвестирования. "Они будут разделены по шести корзинам по типу полезных ископаемых. Три корзины у нас на сегодняшний момент уже включают почти 60 объектов для инвестирования в сфере добычи углеводородов, металлических и неметаллических руд. Место еще в трех корзинах вакантно: это подземные воды, горючие полезные ископаемые и драгоценные камни", - объяснил Опимах. Он также добавил, что раскрытию потенциала последней корзины будет способствовать принятие в Украине закона о легализации добычи янтаря. По словам Опимаха, уже в марте 2020 года Госгеонедр рассчитывает на первые аукционы, который пройдут по запланированному графику. "С понедельника (9 декабря - ред.) все желающие будут иметь два месяца на то, чтобы инициировать участки из списка или номинировать любой участок на ближайший аукцион. Спустя два месяца состоится финализация подготовки лотов, служба подготовит аукционный пакет, определит окончательную цену и стоимость геологической информации, и откроет аукцион", - сказал он. С профайлом каждого участка, в котором указаны общие ведомости и координаты, минимальные требования к программе работ и паспорт месторождения, можно ознакомиться на сайте Госгеонедр. Также Опимах рассказал о планах по продвижению таких лотов среди потенциальных инвесторов за рубежом. "На следующей неделе запланирована рабочая поездка в Лондон, где будет встреча с более чем 70 инвесторами. Мы предложим им три объекта, конкурс по которым уже начался", - сказал он, добавив, что общая площадь этих объектов равна 3,5 тыс. квадратных километров.


"Хочу акцентировать, что инвестиционный атлас - это только часть правительственной политики "открытых дверей", которая нацелена на привлечение инвесторов, в частности иностранных, для развития ресурсного потенциала Украины", - отметил Опимах.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Государственной службе геологии и недр подготовить максимальное количество спецразрешений на пользование недрами для выставления на аукционы.


Источник: https://censor.net.ua/n3163867
 
 
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Щось останнім часом дуже багато дивних прізвищ, таке враження, що українці кудись зникли.
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Украинцы сами виноваты.Это смешно,подарить свою страну чужинцам.
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Українці зникли між першим та другим туром. Всі, як у казці про Попелюшку, перетворилися на совків. Глава Держгеонадр Опімах презентував інвестиційний атлас надрокористувача України та анонсував перші аукціони в березні - Цензор.НЕТ 8103
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Они реально собираются досидеть до марта? ))) Нет ребятишки, Тель Авив так Тель Авив, как сказал "класик".
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торговать народным добром дело прибыльное
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Доречі, у Богуславському суді зараз розглядають цікаву справу. Позов представників тер.громади до держави. Так як надра України- народне надбання, то держава повинна якось з народом ділитись. Наголос робиться на те, щоб тер.громадам виділялась певна кількість е/е. Побачимо як буде
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"атлас представляет собой интернет платформу"

Никакой платформы не вижу. Вижу распечатку в руках Махи одетой.
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