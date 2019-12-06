 Мы расширили законодательную базу до того, что теперь электронные обращения граждан имеют силу, - Корниенко

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.
Среди внесенных изменений - урегулирование обращения граждан.
"Первое - это относительно обращений граждан, жалоб, взаимодействие с органами власти. Мы расширили фактически законодательную базу до того, что фактически теперь электронные обращения имеют силу. Если гражданин написал обращение ко мне, как к народному депутату по email, то теперь это имеет такую же законную силу, если бы он это сделал с помощью письма с маркой", - сказал Корниенко.
Также законопроект вносит изменения в законы о государственной службе.
"Мы урегулировали, кто в каком органе является руководителем государственной службы, кто может премировать, кто может делать дисциплинарные взысканияь, как должна улучшаться ситуация с отбором госслужащих", - рассказал Корниенко.
Напомним, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал выдачу доверенностей в электронном виде.
жалуйтесь сукины дети,жалуйтесь ...
не важко бути "новатром", якщо взагалі не знати законів за якими живе країна. для невігласа та зедепутата все нове.
Сравните:
" Если гражданин написал обращение ко мне, как к народному депутату по email, то теперь это имеет такую же законную силу,"
и
Стаття 1. Звернення громадян
Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.