 Законопроект о рынке земли вряд ли примем до нового года, - Корниенко

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что до нового года мы вряд ли его примем. Возможно, возьмемся за его рассмотрение. Но тут вопрос, что если мы заходим в рассмотрение вопроса, мы не можем рассматривать другие вопросы", - сказал он.
"Если мы заходим в рассмотрение вопроса, где есть более 4 тыс. поправок, из которых примерно примерно 3 тыс., по информации от депутатов, будут ставить на подтверждение. Это примерно по 2 минуты на правку, например, это 6 тыс. минут, или 600 часов, или примерно 100 пленарных дней", - добавил Корниенко.
Он отметил, что аппарат Верховной Рады размышляет, как принять этот важный вопрос и не сорвать работу парламента.
Напомним, что в этом месяце у Верховной Рады осталось всего пять пленарных дней - 12 декабря и 17-20 декабря.
13 ноября парламент принял в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения.
Втім, на весну опудала треба готувати, тож приймайте, тільки не тікайте коли потрошити вам почнуть.
Хай економіку запускають, а не останні активи розпродають.
Тими активами їх можуть і нагодувати, і в них же закопати.
youtube.com/watch?v=EIIgqTYVCEQ
Они же все гениальные менеджеры и экономисты - так покажите квалификацию.
А распродать последние активы мы можем и без вас.
Суми-Київ
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
В Израиле у себя принимайте такие законы.