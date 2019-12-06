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 Политика Украины
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Все про:ВР (24112) земельная реформа (165) Корниенко (83)

 Законопроект о рынке земли вряд ли примем до нового года, - Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко выразил сомнение в том, что парламент сможет принять законопроекты, касающиеся открытия рынка земли, до начала нового года.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что до нового года мы вряд ли его примем. Возможно, возьмемся за его рассмотрение. Но тут вопрос, что если мы заходим в рассмотрение вопроса, мы не можем рассматривать другие вопросы", - сказал он.

"Если мы заходим в рассмотрение вопроса, где есть более 4 тыс. поправок, из которых примерно примерно 3 тыс., по информации от депутатов, будут ставить на подтверждение. Это примерно по 2 минуты на правку, например, это 6 тыс. минут, или 600 часов, или примерно 100 пленарных дней", - добавил Корниенко.

Он отметил, что аппарат Верховной Рады размышляет, как принять этот важный вопрос и не сорвать работу парламента.

Напомним, что в этом месяце у Верховной Рады осталось всего пять пленарных дней - 12 декабря и 17-20 декабря.

13 ноября парламент принял в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163863
 
 
 Топ комментарии
 
Закон о продаже украинской земли вы не примете ни до нового года, ни до новых веников.
В Израиле у себя принимайте такие законы.
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І після не треба.
Втім, на весну опудала треба готувати, тож приймайте, тільки не тікайте коли потрошити вам почнуть.
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Хотять жити в Україні - хай дають жити іншим, а не витягають землю з-під ніг.
Хай економіку запускають, а не останні активи розпродають.
Тими активами їх можуть і нагодувати, і в них же закопати.
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Ліберастичні мас-медіа замовчують тему.

youtube.com/watch?v=EIIgqTYVCEQ
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"Законопроект о рынке земли вряд ли примем" Так точнее
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Им надо наполнить бюджет - пусть покажут свой знаменитый национальный ум.
Они же все гениальные менеджеры и экономисты - так покажите квалификацию.
А распродать последние активы мы можем и без вас.
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Соросятам поверить себя обмануть. Очередная деза. Как и перенос комитета. Относится к ним как к узурпаторам захватившим землю и надра для продажи.Кто им позволит отрабатывать надо.
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Це все тактичні маневри. Скажений принтер зробить роздруковку коли накажуть.
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Соросятам поверить себя обмануть. Очередная деза. Как и перенос комитета. Относится к ним как к узурпаторам захватившим землю и надра для продажи.Кто им позволит отрабатывать надо.
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Вони гомосексуалісти, їх обіцяна земля - Вавилон.
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Закон о продаже украинской земли вы не примете ни до нового года, ни до новых веников.
В Израиле у себя принимайте такие законы.
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Краще скажіть - скільки транс національні корпорації вам пообіцяли за продаж української землі? Зєля буде багатший за Біла Гейтса?
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Яка різниця скільки - воно їм вийде задорого - їм є що втрачати в Україні.
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