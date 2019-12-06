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 Политика Украины
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Все про:звание (153) Зеленский (3882) военнослужащие (4370)

 Зеленский присвоил генеральские звания Мойсюку, Максименко, Малиновскому, Нестеренко и Степаненко

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил пятерым офицерам генеральские звания.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено командующему десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майору Евгению Мойсюку.

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Президент также присвоил звание генерал-майора: 

начальнику штаба, первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василию Максименко;

начальнику штаба, первому заместителю командующего ракетными войсками и артиллерией Командования Сухопутных войск Андрею Малиновскому;

командующему войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Александру Нестеренко;

начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгению Степаненко.

Все они до сегодняшнего звания были в звании полковника.

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В День Вооруженных сил Украины Глава государства наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужність" III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями "За військову службу Україні", сообщает пресс-служба ОП.

Источник: https://censor.net.ua/n3163862
 
   
 Топ комментарии
 
ну вот опять...
хто медальки мальчику дал поиграться?
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Это при Порошенко было много генералов, а сейчас их меньше станет.
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Где дикие крики зеленогнойной плесени , что у нас много хенералов? А вот бубочке все можно! Дайте засранцу поиграть в солдатики! Четырежды уклонист от армии - достойный говнокомандующий! Который до усирачки боится своих подчиненных солдат. Наверно не зря. Бойся, падаль кремлевская.
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ну вот опять...
хто медальки мальчику дал поиграться?
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За эти "медальки" Украине придётся платить не хилое материальное обеспечения ещё четырём дармоедам. Да в Америке, генералов меньше чем в Украине!
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Мені не подобається блаЗЄнський, але чому Ви так про генералів? Хіба Ви знаєте цих людей? Може вони мають бойовий досвід.
І ще одне. Хтось колись підтвердить свої слова "в_амєрікє_менЬше" коректними фактами?
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Согласно докладу, на декабрь 2015 года на действительной службе в вооруженных силах США насчитывалось 896 генералов и адмиралов (плюс еще 19 выведенных за штат) - 319 в армии, 277 в ВВС, 217 в ВМС и 83 в корпусе морской пехоты.

тримай безпальцевий інвалід довідку.. бо бачу в тебе проблеми з набором тексту Зеленський присвоїв генеральські звання Мойсюку, Максименку, Малиновському, Нестеренку і Степаненку - Цензор.НЕТ 1440
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Дурнику, а до чого тут набір тексту? Зеленський присвоїв генеральські звання Мойсюку, Максименку, Малиновському, Нестеренку і Степаненку - Цензор.НЕТ 2665
Ти ж, свине, не захотів на "Ви"?
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Бойовим генералам звання присвоюють за виграні битви, а не за призначення на нові посади!
Анатолій Гриценко собі-ж не намалював генерала "за посаду", а залишився полковником. Ці чим кращі?
А генерали (з відповідним матеріальнім забезпеченням) у нас не тільки в армії а і в Міліції, СБУ, МЧС, Прокуратурі... Звання-ж це не просто так, за нього ще й гроші платять, як і за медальки, які генералам, і не тільки, вручають в тому числі і на день народження...
Ви очевидно не в курсі що груди ветеранів другої світової війни прикрашають не бойові нагороди, яких там насправді найчастіше одна-дві, а медальки типу 10 років закінчення війни 20 років, 30 років... 10 років звільнення Е-нного міста, 15 років, 20 років звільнення Е-нного міста.. і тому подібні ювілейні медальки.
До речі цікавий момент, в"язнів фашистьких концтаборів в Україні в живих залишилось тільки два, а "ветеранів" тисячі...
А стосовно кількості генералів в США, інформацію можна знайти в інтернеті. В Україні їх порахувати буде важче.
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Що загальна кількість генералів в Україні має до згаданих у статті нових генералів? Ви хоч когось з них знаєте? І точно переконані, що він не заслуговує? То так і напишіть, що ім'ярек не заслуговує.
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Это при Порошенко было много генералов, а сейчас их меньше станет.
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дайте генеральское звание гео лерусу, с его задним приводом- рай, вот такая еще новость, пол рады *******
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Президент України Володимир Зеленський заявив про намір запропонувати на зустрічі в «нормандському форматі» ідею створення на території Донбасу так званої «муніципальної варти».
Глава держави озвучив цю ініціативу на зустрічі з активістами, які постраждали під час першого побиття Беркутом на Майдані, повідомив Еспресо.TV учасник заходу Євген Сердюк.
Зеленський вважає, що патруль «муніципальної поліції» має складатися з представників України, ОБСЄ, а також представників «ЛНР» і «ДНР», які «не стріляли».
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А вот и легитимизация террористов подъехала. Справочку о том, что боевик не стрелял будет выдавать лично Путин В.В.
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Где дикие крики зеленогнойной плесени , что у нас много хенералов? А вот бубочке все можно! Дайте засранцу поиграть в солдатики! Четырежды уклонист от армии - достойный говнокомандующий! Который до усирачки боится своих подчиненных солдат. Наверно не зря. Бойся, падаль кремлевская.
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Дохрена у нас хенералов ...
То парашеНко дорвался до бесплатного раздавал генералов , медали и звания налево и направо .
Теперь вот ЗЕ принял эстафету...
У нас там у всех кто становится президентом , крышу рвёт ?
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Звездопад, звездопад,
Если мальчик так хочет,
….…...
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Мало у нас генералов ? Наверное больше чем во всей европе вместе взятой. И всем им с нашего кармана все оплачивается. Украинцы, платите налоги, генералов надо содержать
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а шо так мало? тра було кожного третєього або методом щасливого плювка..в кого попав той й генерал.. совок ніколи не помре..це в генах
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Дык он ещё только полгода в кресле преза! Не переживай-будут ещё!
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У нас багато генералів, але немає перемог. Ну от якими переможними арміями керували ці полковники? Шість років вони звільняли ... що? Більш того! Відступили за наказом дебіла і ... отримали "генерала". Мабуть "хероям сала"...
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генеральские звания генералам во время окопной войны.... интересно за какие-такие подвиги? может красиво отступали, может доблестно сидели в штабе, а может разработали блистательную операцию по оставлению наших позиций... надо обязательно рассказать людям об их героических деяниях...
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А литинанту бакланову будет повышение？ну хотя бы старшого литинанта дадут？
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Поздравляем Андрея Малиновского, бывшего комбрига 26 Арт. Бригады города Бердичева! Боевой офицер, из династии военных! Бердичев горд за своего боевого командира! И всех военнослужащих города Бердичева и всей Украины с праздником!!!!!
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