 Зеленский присвоил генеральские звания Мойсюку, Максименко, Малиновскому, Нестеренко и Степаненко

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено командующему десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майору Евгению Мойсюку.
Президент также присвоил звание генерал-майора:
начальнику штаба, первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василию Максименко;
начальнику штаба, первому заместителю командующего ракетными войсками и артиллерией Командования Сухопутных войск Андрею Малиновскому;
командующему войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Александру Нестеренко;
начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгению Степаненко.
Все они до сегодняшнего звания были в звании полковника.
В День Вооруженных сил Украины Глава государства наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужність" III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями "За військову службу Україні", сообщает пресс-служба ОП.
хто медальки мальчику дал поиграться?
І ще одне. Хтось колись підтвердить свої слова "в_амєрікє_менЬше" коректними фактами?
тримай безпальцевий інвалід довідку.. бо бачу в тебе проблеми з набором тексту
Ти ж, свине, не захотів на "Ви"?
Анатолій Гриценко собі-ж не намалював генерала "за посаду", а залишився полковником. Ці чим кращі?
А генерали (з відповідним матеріальнім забезпеченням) у нас не тільки в армії а і в Міліції, СБУ, МЧС, Прокуратурі... Звання-ж це не просто так, за нього ще й гроші платять, як і за медальки, які генералам, і не тільки, вручають в тому числі і на день народження...
Ви очевидно не в курсі що груди ветеранів другої світової війни прикрашають не бойові нагороди, яких там насправді найчастіше одна-дві, а медальки типу 10 років закінчення війни 20 років, 30 років... 10 років звільнення Е-нного міста, 15 років, 20 років звільнення Е-нного міста.. і тому подібні ювілейні медальки.
До речі цікавий момент, в"язнів фашистьких концтаборів в Україні в живих залишилось тільки два, а "ветеранів" тисячі...
А стосовно кількості генералів в США, інформацію можна знайти в інтернеті. В Україні їх порахувати буде важче.
Глава держави озвучив цю ініціативу на зустрічі з активістами, які постраждали під час першого побиття Беркутом на Майдані, повідомив Еспресо.TV учасник заходу Євген Сердюк.
Зеленський вважає, що патруль «муніципальної поліції» має складатися з представників України, ОБСЄ, а також представників «ЛНР» і «ДНР», які «не стріляли».
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А вот и легитимизация террористов подъехала. Справочку о том, что боевик не стрелял будет выдавать лично Путин В.В.
То парашеНко дорвался до бесплатного раздавал генералов , медали и звания налево и направо .
Теперь вот ЗЕ принял эстафету...
У нас там у всех кто становится президентом , крышу рвёт ?
Если мальчик так хочет,
….…...