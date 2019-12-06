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 Российские оккупанты с 2020 года не будут брать в наемники мужчин старше 45 лет, - разведка

С 2020 года российско-оккупационные войска не будут принимать на "военную службу" мужчин старше 45 лет, а также разорвут контракты с "военнослужащими" в возрасте 50-55 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Со следующего года в российско-оккупационных войсках будет изменен порядок прохождения военной службы в части, касающейся предельного возраста пребывания личного состава на службе", - говорится в сообщении.

Так, командирам соединений и частей 1 и 2 АК приказано в марте 2020 разорвать контракты с военнослужащими 50-55 лет, в зависимости от занимаемых ими должностей. Также военным комиссариатам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях приведено распоряжение о запрете принятия на военную службу лиц старше 45 лет.

"В то же время с целью создания подготовленного резерва для пополнения рядов оккупационных войск русская оккупационная администрация усиливает пропагандистскую работу в системе т. н. "Военно-патриотического и физического воспитания" молодежи и юношества путем развития разветвленной структуры общественных организаций по образцу российской "Юнармии", - сообщает разведка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163857
 
 
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а на бензоколонке, интересно, люди есть, или одни нелюди? https://www.newsroom.kh.ua/news/policiya-rassleduet-snyatoe-na-video-izdevatelstvo-nad-kotenkom
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І як вони впораються контролювати 23% населення України?
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Тому що після 45 - найбільший падіж худоби від цирозу печінки і брунькових захворювань.
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а в петяботы беруть и писля 45 - це ти яки пережили цироз печінки і брунькови захворюваня)).
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батя ты мне и в пуп не дышешь и бо ты совок неисправимый!
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где же они харчеваться будут?
это какой то ... позор!
(с)(с)
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так как никто не дотягивает до этого возраста Российские оккупанты с 2020 года не будут брать в наемники мужчин старше 45 лет, - разведка - Цензор.НЕТ 7826
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По плану ***** кацапы с 2020 года после 45 жить не будут. Бояра крепкая, пилять... Российские оккупанты с 2020 года не будут брать в наемники мужчин старше 45 лет, - разведка - Цензор.НЕТ 865
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А если серьёзно, то после 45 будут призывать на принудиловку. Нахрен им бабло тратить на контрактников.
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Логический вывод из сообщения: паРашка не собирается уходить с Донбасса.
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В результате исследований даунбасского чернозёма выяснилось, что после 45 лет резко падает качество парашных удобрений.
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Проспиртовані організми довше розкладаються.
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То есть, в отличие от нашей армии, будут руководствоваться здравым смыслом... вот гады...
То ли дело Украина. Мужика в 58 лет отправляют в военкомат на медкомиссию (меняет прописку). Хорошо хоть не призывают...
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