 Берлин обнародовал расписание нормандской встречи в Париже

Об этом в пятницу на брифинге сообщила представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00. Общая конференция запланирована на 19.00", - сказала Деммер.
Она отметила, что перед заседанием "нормандской четверки" канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
"В 15:00 (по местному времени. - Ред.) канцлер проведет короткую двустороннюю встречу один на один с президентом Путиным. В 15:30 - с Президентом Зеленским ", - сказала представительница немецкого правительства.
По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов".
Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги, отметила она.
ультиматум ***** будут ставить
Меркель ПП2 будує.
Макроша мовчить бо боїться протестів.
За нашого і мови немає.
Спочатку з )(уйлом для узгодження остаточного тексту капітуляції 30-хв.
Потім блазню вручити текст для ознайомлення.
А після чому б і не завершити вдалу капітуляцію розмовою між хазяїном та слугою - вказівки без залучення посередників краще доходять до виконавців..
14 мин. ·
- Ой, как интересно!..
Немецкая пресса опубликовала график Нормандских переговоров в Париже.
На все про все от начала встречи до совместной пресс-конференции запланировано 2-3 часа.
Это, с высокой вероятностью, означает, что итоговый документ уже согласован, потому, что только на протокольную часть + перевод, уйдёт минут сорок.
Т.е. все уже договорено.
А Зеленский с Ермаком месяц нас уверяли, что ничего ещё не решено, про готовность к тяжёлым переговорам, про план «Б», про, если что-то пойдёт не так, мы им как покажем...
Что же, поздравлять вас, соврамши: и всей Украине и солидным западным изданиям, товарищи?..
На господ, судя по вашему поведению, вы пока не тянете.
З.Ы. Ещё один вариант- последующие отдельные переговоры только Путина и Зеленского, в которые Меркель и Макрон мараться не захотят.
Интересно, а сколько они продлятся, если что?..
Ай. Яй. Яй.
Столько лет на сцене, а врать не научились.)
А вдруг Зе не объявит капитуляцию... О чём тогда на сайтах свистеть будут?
А вдруг закончится война - от страх какой диванным троллям!
А вдруг их кормчего, барыгу оффшорного, засадят? помрут з голоду!
Когда людям нефик делать, они занимаются ерундой.
Не "новая динамика", "новая Моника"😜