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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24112) Кабмин (11410) ОХМАТДЕТ (96) строительство (1662) Гончарук_Алексей (344)

 На завершение строительства "Охматдета" дополнительно выделено 200 млн грн, - Гончарук

Сегодня Парламент принял решение о выделении 200 млн грн из Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта на завершение строительства детской больницы "Охматдет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"По инициативе Президента и по поддержке Верховной Рады сегодня вопрос дополнительных средств для завершения строительства современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" снят. И новый корпус будет запущен уже в следующем году. А это значит, что дети будут получать качественное лечение в современной больнице", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что 200 млн грн - это та необходимая сумма, которая позволит завершить строительство, и Правительство приложит все усилия, чтобы объект был сдан в эксплуатацию в первом квартале следующего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин не смог принять решение о вхождении 4 крупнейших национальных больниц в медреформу: учреждения могут остаться без финансирования, - Минздрав

Напомним, в апреле этого года была открыта первая часть нового корпуса "Охматдета". Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. кв. м - несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделения.

Источник: https://censor.net.ua/n3163853
 
 
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******* в жилетке уже копейку народную научилась транжирить, вопросов нет. Когда научитесь зарабатывать? 6 месяцев падение производства, падение экономики, падение доходов бюджета!
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а не Ющенко начинал собирать деньги по всему миру на ее строительство? Тогда об Илоне Маске никто и не слышал...
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Ющенко к Охмадету никакого отношения никогда не имел, если у тебя склероз - напоминаю.
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Ось уже 30 (ТРИДЦЯТЬ!) років я читаю про "потужне реформування та переобладнання ОХМАДИТу в ******* дитячу лікарню. Думаю що навіть через 30 років "жидобільшовики" там будуть "потужно" смоктати кошти з бюджету "на дітей"... Вже "побудували "Лікарню Майбутнього" лише для того щоб невістка Ющенка розбила на вулицях Нью Йорка в хлам новісінький "Феррарі" з салону...
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