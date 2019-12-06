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 Политика Украины
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Все про:Лозинский (341) госслужащие (249) Голос партия (110)

 Закон о госслужбе сконцентрирует всю власть правительства в руках премьер-министра и министра кабинета министров, - нардеп от "Голоса" Лозинский

Народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский заявил, что законопроект №2260 о государственной службе, который парламент сегодня принял во втором чтении, концентрирует всю власть правительства в руках премьер-министра и министра кабинета министров.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня, по сути, всю власть правительства собрали в руки премьер-министра. Теперь отдельные министерства не имеют права определять свою политику, свои планы, свои кадровые решения. Все это централизуется в секретариате Кабинета министров. И теперь есть два человека, которые будут принимать львиную долю решений - это премьер-министр и министр Кабинета министров", - рассказал нардеп.

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По его словам, этим законопроектом сами министерства и сами министры "лишаются своих полномочий, прав и возможностей и таким образом становятся слабее".

"Этот закон принимается под политическую целесообразность, когда есть определенные группы влияния в парламенте, когда есть монобольшинство, и таким образом это реально будет работать. Но мы должны строить институты и такими законами мы не только ослабляем защищенность госслужащих, но и защищенность самого института министерств, и теперь министры свои инициативы должны согласовывать не только в пределах своей команды, а напрямую с премьер-министром. Если будет конфликт, если рассогласование, то есть возможность притеснять то или иное министретсво", - сказал Лозинский.

По его словам, теперь министерства без полномочия определять кадровую политику, увольнять или принимать на работу, и должны согласовывать свой план работы с руководством правительства. Ранее такие решения принимались коллегиально.

Источник: https://censor.net.ua/n3163848
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, и чего ты ноешь? Вы же хотели - лишь бы не Порошенко! Хавайте, не обляпайтесь!
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Закон о госслужбе сконцентрирует всю власть правительства в руках премьер-министра и министра кабинета министров, - нардеп от "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 8250
опять хунта( осталось только определится какая больше нравится,
зеленая или шакаладная
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Ну, и чего ты ноешь? Вы же хотели - лишь бы не Порошенко! Хавайте, не обляпайтесь!
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Закон о госслужбе сконцентрирует всю власть правительства в руках премьер-министра и министра кабинета министров, - нардеп от "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 8250
опять хунта( осталось только определится какая больше нравится,
зеленая или шакаладная
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Дубилет -всему голова.Так-то.Режет бездельников как овечек.
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А наhера хозяину собака, которая не его команды выполняет, а соседа?
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А что это за премьер,если у него нет концентрации власти.
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нелох хочет перекинуть всю ответственность за провалы и хаос на лоха Закон про держслужбу сконцентрує всю владу уряду в руках прем'єр-міністра і міністра Кабінету Міністрів, - нардеп від "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 3954
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Умиляет партия Голос, которая подает голос, когда ей дадут команду :"Голос!". Сначала лизали зеленый зад, теперь они возмущаются, что уродливые слуги делаю что-то не так ( а они все через зад и делают) .А зеленогнойные уже в открытую над ними издеваются. А вот еще давече наш солнцеликий обосраный ********** наградил Притулу как волонтера. Так вот награда как волонтеру - это замечательно, Притула действительно сделал много для армии. Но только не из рук предателя страны клована. Но ниче, купят олигархи и Голос под коренб Вы слышали, чтобы Притула возмутился или хотя бы высказался о последних событиях в стране? Все, спекся херов патриот. Да, время сейчас зачетное- все говно всплывает на поверхность и показывает свои нутро в поной красе.
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