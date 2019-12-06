 Закон о госслужбе сконцентрирует всю власть правительства в руках премьер-министра и министра кабинета министров, - нардеп от "Голоса" Лозинский

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня, по сути, всю власть правительства собрали в руки премьер-министра. Теперь отдельные министерства не имеют права определять свою политику, свои планы, свои кадровые решения. Все это централизуется в секретариате Кабинета министров. И теперь есть два человека, которые будут принимать львиную долю решений - это премьер-министр и министр Кабинета министров", - рассказал нардеп.

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По его словам, этим законопроектом сами министерства и сами министры "лишаются своих полномочий, прав и возможностей и таким образом становятся слабее".

"Этот закон принимается под политическую целесообразность, когда есть определенные группы влияния в парламенте, когда есть монобольшинство, и таким образом это реально будет работать. Но мы должны строить институты и такими законами мы не только ослабляем защищенность госслужащих, но и защищенность самого института министерств, и теперь министры свои инициативы должны согласовывать не только в пределах своей команды, а напрямую с премьер-министром. Если будет конфликт, если рассогласование, то есть возможность притеснять то или иное министретсво", - сказал Лозинский.

По его словам, теперь министерства без полномочия определять кадровую политику, увольнять или принимать на работу, и должны согласовывать свой план работы с руководством правительства. Ранее такие решения принимались коллегиально.