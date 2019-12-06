 Оккупанты продлили на два месяца арест украинскому активисту Приходько: на "заседание" не пустили даже членов его семьи

Как сообщил Крым.Реалии адвокат Назим Шеихмамбетов, "судья" подконтрольного России "Киевского районного суда" оккупированного Симферополя Елена Холодная продлила арест Олегу Приходько до 10 февраля 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

Заседание "суда" проходило в закрытом режиме, на процесс не пустили даже родных Приходько: супругу, дочь и племянницу.

"Судья" Елена Холодная распорядилась закрыть "судебное заседание", – сказал "судебный "пристав".

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"В надежде его увидеть, мы приехали на "заседание "суда". И тут закрытое "заседание", не ожидали конечно", – сказала его супруга Любовь Приходько.

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.