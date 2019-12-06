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Все про:Одесса (5783) пожар (3800) ГСЧС (2361) Крицкий (1)

 "Надежды, что в здании остаются выжившие, нет", - замначальника облуправления ГСЧС Крицкий о ходе спасательных работ в одесском колледже

В ГСЧС по Одесской области заявили, что надежды на то, что в здании колледжа, где вчера произошел пожар, остаются выжившие, нет.

Об этом заявил замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

"Надежды, что в здании остаются выжившие, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы. Людей там нет", - заявил он.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в Одессе: 2 погибших, 26 человек в больницах, судьба 14 - неизвестна. Поисковые работы продолжаются, - ГСЧС

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате пожара в Одесском колледже по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пять студентов, 27 пострадавших госпитализированы.

Правоохранители 5 декабря подтвердили обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса колледжа и проинформировали, что всего зафиксирован 31 пострадавший вследствие ЧП.

В Нацполиции также отметили, что полицейские установили местонахождение женщины, с которой была потеряна связь и она считалась пропавшей: "Сейчас с ней все в порядке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в одесском колледже: Кабмин создал комиссию по расследованию причин трагедии

"Поиск 13 человек продолжается", - добавили в ведомстве.

Позже был обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются".

Источник: https://censor.net.ua/n3163844
 
 
 Топ комментарии
 
Расследование начинается активно, а вот о посадках виновных не слышно. Лагерь "Виктория", потом отель, тепреь колледж...Кто то сел?
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14 зниклих безвісти, тобто загиблих...
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Расследование начинается активно, а вот о посадках виновных не слышно. Лагерь "Виктория", потом отель, тепреь колледж...Кто то сел?
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А по Виктории, почему так мало жертв? Потому что там одна девочка лет тринадцати вытащила из огня шестеро или семеро. Спасла, рискуя жизнью. А воспитателей почему- то не было, пожарников тоже. Потом этой девочке медаль дали. Я просто в шоке от происходящего. Если спасение людей зависит только от героических личностей, тем более детей, это означает, что службы не работают. Они просто приходят пост фактум на разбор завалов и создание следственных комиссий по осуждению проводки - хотя судить нужно тех, кто, б-ть, не приехал во время, у кого закончился бензин, как в данном случае, кто приехал без воды, Того, кто имеют дома в Лондоне , но город не имеет денег на лестницы соответствующей длины, не имеет батутов, чтоб развернуть, чтоб могли из окон выпрыгивать не на асфальт. Это какой пожар по счету в Одессе ? Мы будем гореть всегда , если земля не будет гореть под коррупционерами Одессы .
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Це в Одесі вже не перша пожежа у громадсьуих, в якій гинуть молоді люди. А руханов і далі оголошує траури зі свого кабінету міського голови. Отже, висновки з попередніх пожеж зроблено не було.
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Все, что они умеют, сделать скорбную рожу. Могут из бюджета города выделить еще по сто тысяч с перепугу. Но, главное, что город имеет огромные возможности, порты, все в застройках, а у нас по-прежнему , если пожар, то спасайся сам
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Не так давно зеленський давав доручення обслідувати всі заклади на прожежну безпечність...
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В Одессе как будто банда бесов орудует. Страшные пожары с гибелью детей и подростков прямо чередой. Никогда такого не было.
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И кто ж в Одессе наиглавнейший огнеборЕц? Наверное, в него бес, ой, сорри, путин, вселился.
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