 Зеленский присвоил Хомчаку звание генерал-полковника

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Соответствующие знаки воинского отличия президент вручил в ходе награждения военнослужащих на Донбассе.

"Указом президента Украины Владимира Зеленского присвоено звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу", - сообщили во время церемонии награждения.

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Зеленский сегодня приехал на Донбасс, чтобы в День Вооруженных сил Украины поздравить украинских военных.