 Зеленский присвоил Хомчаку звание генерал-полковника

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Соответствующие знаки воинского отличия президент вручил в ходе награждения военнослужащих на Донбассе.
"Указом президента Украины Владимира Зеленского присвоено звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу", - сообщили во время церемонии награждения.
Зеленский сегодня приехал на Донбасс, чтобы в День Вооруженных сил Украины поздравить украинских военных.
чем занимались?
что организовывали?
очередное пиар-кино про відбудову ЗС?
От Хомчак був на передовій, та виконував накази зверху, від керівників сектору, а аж ніяк не від Коломойського та Корбана!...разом з бійцями виходив з оточення, яке не він організував, своєю бездіяльністю!
"Як стверджували бійці батальйону «Азов», Р. Хомчак під час спроб визволення Іловайська добровольчими батальйонами відмовлявся йти з ними в бій з надуманих причин"
Кажуть на фронт нічого не дають. Навіть поїсти. Форми не вистачає.
Навмисне нищать, що за останні роки бариги створили.
Чи боїться, що повістку пришлють?
шо то очень неправильно во всем етом....
https://youtu.be/_YxTqC1-RYo
штабные и так себе выхлопочут... и награды и жилье (по два раза в год)
Это на порядок хуже, чем просто драпать обосравшись. Я даже не знаю, как такое правильно назвать.
Из книги "Цитаты великих полководцев 21 века"
згадування Зеленського разом з богданом, коломойським, аваковим,
портновим, трубою, хомчаком тільки понижують довіру..
і тут взяти і добровільно так підставитися..
слабкий Президент - слабка країна
Нас еще минимум пять лет ожидает сплошная беда