 Задача МИД на ближайшую перспективу - обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, - Божок

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом замминистра иностранных дел Егор Божок сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Наша задача на ближайшую перспективу - обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, что нам, кстати, было обещано на Уэльском саммите Альянса (4-5 сентября 2014. - Ред.), который проходил на фоне трагических событий в нашем государстве, и когда было решено главами государств и правительств стран Альянса (я живой свидетель этого), что вопрос присоединения Украины к этой программе решен, но когда - это будет следующий шаг. Мы бы хотели, чтобы этот следующий шаг состоялся в следующем году", - сказал Божок.

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В то же время, подчеркнул замминистра, тактическая задача МИД - обеспечить принятие министрами иностранных дел стран-членов НАТО решения о присоединении Украины к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) в развитие решения саммита НАТО в Бухаресте (2008 года. – Ред.).

Божок также сказал, что Программа расширенных возможностей НАТО - это "параллельный трек", и нет прямой привязки этой программы к ПДЧ.