EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  315  10
Все про:Деминициативы (35) Россия (74472) сепаратизм (11210) Донбасс (20112) КМИС (90)

 29% украинцев считают главной целью сепаратистов на Донбассе - зарабатывание денег, которые платит РФ, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

17% украинцев считают, что целью сепаратистов на Донбассе является объединение с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях. В результате опроса собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

11% опрошенных считают, что основной целью сепаратистов является "стремление к перераспределению собственности в свою пользу".

9,5% называют целью - "сопротивление навязыванию украинской идентичности русскоязычному населению",

"Защита местного населения от угрозы уничтожения со стороны" бандеровцев"- 9%, "реставрация форм жизни советских времен" - 3%.

Не смогли дать определенного ответа 21% опрошенных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 45% украинцев считают войну на Донбассе агрессией РФ против Украины, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

29% украинцев считают главной целью сепаратистов на Донбассе - зарабатывание денег, которые платит РФ, - опрос Деминициатив и КМИС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163832
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А за рік ВЕЛИКІ ГРОШІ. Придурки, одним словом лугандони.
 показать весь комментарий
 
Взагалі то 5500 грн, та суті це не змінює.
Могли б у Києві на Троєщині трамвані колії прибирати за такі гроші, а вони лоба під кулі підставляють!
 показать весь комментарий
 
Це тільки я розумію навіщо викладують ці соцопитування перед Нормандськими перемовинами? 29% украинцев считают главной целью сепаратистов на Донбассе - зарабатывание денег, которые платит РФ, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 8770
 показать весь комментарий
 
 
Промивка населення. Пристайки з Єрмаками всілякими запевнили, мол, вони великі патріоти і зради не допустять, але от дивіться рейтинги, люди хочуть миру, люди хочуть в ДНР. Вже й Аваков тонко так гавкнув, мол, не рипайтеся, мир любою ціною..
 показать весь комментарий
 
 
шойта забагато опросов, з деяких статистичних показників коні сміються:
реставрация форм жизни советских времен" - 3%.Источник:

змініть совєтску форму на возрожденіє рабства це хоч схоже буде
 показать весь комментарий
 
 
8 числа надо бы показать вазелиновой власти куда она может засунуть свои опросы в смартфоне! мне противна тимошонка, но конкретно в данной ситуации враг моего врага...
 показать весь комментарий
 
Никто и не просит об амнистии и в Украину возвращаться не собираются, а тупин этот геморрой для Украины и дальше сохранит и никто ему в этом не помеха. А после зверского убийства ребенка в Киеве популярность добровольцев правого сектора далеко не на взлете так что поводов для радости мало
 показать весь комментарий
 
Интересно, а что народ ответил бы про главную цель правителей Украины в Киеве? Не было бы весомым процентом опрошенных признано, что это - зарабатывание денег, которые им платят американцы?
 показать весь комментарий
 
Ваня, правітєлі - в Мокші, це за порєбріком, 100 шагов нах..й в сторону родного запаха болот.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх