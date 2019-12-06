 29% украинцев считают главной целью сепаратистов на Донбассе - зарабатывание денег, которые платит РФ, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях. В результате опроса собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

11% опрошенных считают, что основной целью сепаратистов является "стремление к перераспределению собственности в свою пользу".

9,5% называют целью - "сопротивление навязыванию украинской идентичности русскоязычному населению",

"Защита местного населения от угрозы уничтожения со стороны" бандеровцев"- 9%, "реставрация форм жизни советских времен" - 3%.

Не смогли дать определенного ответа 21% опрошенных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 45% украинцев считают войну на Донбассе агрессией РФ против Украины, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА