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Все про:амнистия (382) терроризм (18152) Донбасс (20112)

 63% украинцев против полной амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

24,9% опрошенных считают, что вообще никакой амнистии для террористов не должно быть, каждого нужно привлечь к ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях. В результате опроса собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отмечается, что 63% опрошенных против амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе. В то же время 19% имеют противоположное мнение.

8,6% украинцев считают, что амнистия должна быть для всех наемников, без исключения.

Еще 22% считают, что амнистировать можно участников незаконных вооруженных формирований, за исключением тех, кто осуществлял серьезные преступления (убийства гражданских лиц, пытки и т.д.).

24,9% граждан Украины не готовы ни к одному варианту амнистии - по их мнению, нужно привлекать к ответственности всех по закону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 45% украинцев считают войну на Донбассе агрессией РФ против Украины, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

63% украинцев против полной амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, - опрос Деминициатив и КМИС 01
63% украинцев против полной амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, - опрос Деминициатив и КМИС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163829
 
 
 Топ комментарии
 
"Наш "сонцесяний" був на урочистостях з нагоди Дня ЗСУ в Міністерстві оборони України. А ось фішечка була в тому, що приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла повністю військовослужбовців, які охороняють територію Міністерства оборони та Генерального штабу. Верховний головнокомандувач боїться власних Збройних сил!!! Це нонсенс просто!!!" - обурився він. За словами Грома, зброю воїнам повернули тільки після від'їзду президента.https://syla.news/2019/12/05/boyitsya-armiyi-ohorona-zelenskogo-obezbroyila-minoborony-i-genshtab

63% украинцев против полной амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 2889 SYLA.NEWSБоїться армії. Охорона Зеленського роззброїла Міноборони і Генштаб
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"Наш "сонцесяний" був на урочистостях з нагоди Дня ЗСУ в Міністерстві оборони України. А ось фішечка була в тому, що приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла повністю військовослужбовців, які охороняють територію Міністерства оборони та Генерального штабу. Верховний головнокомандувач боїться власних Збройних сил!!! Це нонсенс просто!!!" - обурився він. За словами Грома, зброю воїнам повернули тільки після від'їзду президента.https://syla.news/2019/12/05/boyitsya-armiyi-ohorona-zelenskogo-obezbroyila-minoborony-i-genshtab

63% украинцев против полной амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 2889 SYLA.NEWSБоїться армії. Охорона Зеленського роззброїла Міноборони і Генштаб
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Но пока с той стороны никто и не просит об амнистии и в Украину возвращаться не собираются, а тупин этот геморрой для Украины и дальше сохранит и никто ему в этом не помеха
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Он доиграется! Количество автобусов охрану, которые он может пригнать, просто ничто по сравнению с количеством военнослужащих, но он продолжает всех драконить
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всеми любимое моника оказывается ссыкло ))))
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дерень пише якусь дурню і дерень її копипастить 63% українців проти повної амністії для терористів, які воювали на Донбасі, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 8707
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а есть те кто за амнистию убийцам???????????????
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В представлении "тех", убийцами являются украинские воины, а то мол мирные шахтеры которые просто защищались от зверств хунты
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Только 24,9% опрошенных считают, что вообще никакой амнистии для террористов не должно быть, каждого нужно привлечь к ответственности. А значит 75,1% согласны на амнистию, хоть какую нибудь.
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40,% в стране тупо враги. Вражины. И чему после этого удивляться?
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А чему вы удивляетесь?! Это последствия толерантности, когда в школах вместо разъяснений об расейской агрессии, эта тема всячески избегалась (особенно ватными учителями, их не заставляли, а они рады стараться). В то время как с другой стороны линии разграничения такой толерантности не допускали и со всех дыр вещали про "украинских карателей" и их "зверства". В результате имеем целое покалоение, которое не знает, что у нас вообще то война и что ее учинила Расея и желают в засос целоваться с "мирными жителями" в то время как те готовы тут всех поголовно перерезать!!!
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99% українців взагалі не розуміють що таке "амністія".
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А почему амнистия только для тех террористов кто воевал на дамбасе? Давайте всех убийц и террористов с насильниками из тюрем выпустим. Или для амнистии нужно обязательно убить украинских военнослужащих и патриотов?
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амнистия если только в составе банды был от эрефии, если в одиночку-не считается
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Як можна пробачити убивства?
Як можна пробачити розвал держави?
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63% украинцев против полной амнистии для террористов..

То есть 37% за полную амнистию.... Так еще неизвестно где больше ватников, на оккупированной территории или на свободной...
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Только 24,9% опрошенных считают, что вообще никакой амнистии для террористов не должно быть, каждого нужно привлечь к ответственности. А значит 75,1% согласны на амнистию, хоть какую нибудь.
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сейчас на поверхность перед самыми глазами выплывает истина которая была давно известна всем порохоботам: что вся ******** которая поливавала грязью прошлую власть с просто маниакальным рвением под маской патриотизма оказываеться насквозь прокацапской. практически все маски уже сброшены, истина на растоянии вытянутого носа, но зебобики отчаянно жмуряться, затыкают уши и улюлюкают чтобы не признаваться в том что их поимели...забавное зрелище, их имеют, а они жмуряться и улюлюкают! 63% украинцев против полной амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 1683
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амнистия должна быть
но не полная
кто натворил делом должен ответить
амнистия нужна для простых служащих учителей
и прочих
ведь прошло пять лет
надо было жить растить детей и просто выживать
/если просто пришли домой и забрали на военную службу/
всех на принудительное восстановления инфраструктуры
возврат в Украину на наших условиях
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Моторолу гиви амнистируют, а там и до бронзовых памятников рукой подать,ну ессно не во львове, а каком-нить красно-копай-шахтёрське
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