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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2095) Супрун Ульяна (605) Литовченко Ирина (1)

 Госсекретарь МОЗ сначала поручила удалить всю информацию о Супрун, а после - сообщить, что данные пропали из-за технического сбоя, - сотрудница министерства Литовченко. ФОТО

Гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Украины Ирина Литовченко заявила о своем увольнении из-за "подлых" действий руководства.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Такое решение она приняла после того, как вчера сначала поступил приказ убрать с сайта министерства все упоминания о бывшем руководителе Ульяне Супрун и ее команде, а уже вечером была поставлена задача пояснить исчезновение информации техническим сбоем.

Смотрите также: Супрун: С сайта Минздрава в ответ на критику удалили все упоминания обо мне и моей команде. ФОТО

"В обед почти госсеретарь МОЗ (Инна Солодка. - Ред.) (документы на ее назначение без испытательного срока уже направлены в Кабмин) позвонила системным администраторам сайта (это одно из государственных предприятий МОЗ) и сказала, что у них есть 5 минут, чтобы с сайта исчезли абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде - новости, фотографии, видео - абсолютно все... Системные администраторы выполнили поручение государственного секретаря, все посмеялись над очередной истерикой, пошли работать дальше.

В 9 вечера поступило следующее поручение: разместить на Фейсбуке министерства антифейк сообщения, что якобы произошел технический сбой и все новости с сайта пропали случайно, и вот уже сервер отремонтирован и все снова работает", - написала Литовченко.

"Утром это добили "официальным" сообщением о технических работах на сайте, которое повесили вчерашней датой. Но в админке видно, что сообщение опубликовано уже после новостей, которые мы вешали на сайт днем", - добавила она, опубликовав скрин.

Госсекретарь МОЗ сначала поручила удалить всю информацию о Супрун, а после - сообщить, что данные пропали из-за технического сбоя, - сотрудница министерства Литовченко 01

Читайте также: У Скалецкой достаточно профессионализма, чтобы самой подобрать себе команду, - Гончарук

Литовченко заявила, что ни она, ни ее команда не готовы работать с "тупым и подлым" руководством Минздрава.

"До конца года я покину министерство вместе с практически всей своей командой. Они также не могут больше терпеть постоянные унижения и неадекватность того, что здесь происходит. При этом они останутся в реформах и будут развивать государство в других госорганах, где будут ценить их профессионализм, ответственность и инициативность", - сообщила она.

Напомним, 4 декабря Кабмин уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко по его желанию.

После этого экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун написала пост с критикой действий правительства Гончарука, "которое сворачивает трансформацию системы здравоохранения".

Позже Супрун сообщила, что с сайта Минздрава в ответ на ее критику удалили все упоминания о ней и ее команде.

Госсекретарь МОЗ сначала поручила удалить всю информацию о Супрун, а после - сообщить, что данные пропали из-за технического сбоя, - сотрудница министерства Литовченко 02
Госсекретарь МОЗ сначала поручила удалить всю информацию о Супрун, а после - сообщить, что данные пропали из-за технического сбоя, - сотрудница министерства Литовченко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3163827
 
 
 Топ комментарии
 
Откуда такая ненависть у зелени к Супрун? Придурки
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фарммафия в лице богатыревой-опзж очень много бабла потеряла, помню еще когда только узнали что супрун назначат в.о., рыги вывели в харькове бабушек-комсомолок на митинг против нее.
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Зекоманда поставила перед собой цель: оставить после себя, на месте Украины, дымящиеся развалины. И твёрдо идёт к этой цели.
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Откуда такая ненависть у зелени к Супрун? Придурки
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фарммафия в лице богатыревой-опзж очень много бабла потеряла, помню еще когда только узнали что супрун назначат в.о., рыги вывели в харькове бабушек-комсомолок на митинг против нее.
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Там помимо фарммафии ещё явно что-то личное у коровы Зорьки. Её прям разрывает от упоминания Супрун.
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Тупые придурки всегда ненавидят тех кто умнее их.
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Оттуда же, откуда у Зелени против Пороха. Рыги не любят реформы и когда их тыкают лицом в их собственное корыто. Процветание экономики при зелёных регионалах уже даёт о себе знать.
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Нарід хоче. Вони спочатку змвшали Сурюпрун і все, що вона робила з болотом(ще за минулої влади почали це робити), "накрутивши" нарід іейками у соцмережах про "санітарку" Супрун і її реформи, а тепер хочуть стерти всі сліди, які б вказували на справжнідосяонення з пр в'яжкою до Сурпрун і її команди. Це робиться для приховування, злочину і для заспокоєння залишків докторів сумління. Весь цей батпган, цю його розвиток вказує на: а) те, що робила Супрун, було таки реформою, бо щачіпало і руйнувало глибинні устої корумпованої медицини, б) те, що нинішня влада покликана згортати реформування, а не займатися ним, в) мафія фармацевтів - керівників від медицини вклала таки шалені кошти для збереження своїх незаконних доходів, які спробувала ліквідувати Супрун.
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Тому, що такі, вважають що ВСІ брешуть, роблять підлість і такі ж продажнія як і ВОНИ.
Тому вони казяться, що не можуть прийняти того факту, що є люди, які цього не роблять.
Нормальні люди.

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Зависть. Супрун смогла и сможет, а эти придурки не способны и продажны.
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США не простит придурка Гончарука.И Зеленскому шалабан за Супрун причитается.МОЗ вошёл в пике.
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шелупонь-обслуга кагала мародёра Коломойского.
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Не, это скорее бессмертная и неистребимая медицинская мафия. Которая, если ей надо будет, и самого великого Коломойского закопает.
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Такими темпами скоро суд восстановит в должности Богатыреву
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Чоду дивуватись? Все у кращих традиціях зеленого лайна. Навибирали, дебіли!
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Это просто возвращаются все те кадры, которых Супрун с минздрава поперла. Там на схемах по закупкам люди всю жизнь миллиарды делали, причем эти места были традиционно отданы женам политиков. Всё возвращается на круги своя...
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Мне кажется, по сравнению с зелеными голодранцами новыми лицами, даже Янукович был на порядок умнее и делал все аккуратнее.
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Да уж, обеспечение 73% со стороны Порошенко и Супрун - весьма тонкий и эффективный ход.
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Да какие новые лица? Там все эти "госсекретари МОЗ" на своих местах сидят кто с Кучмы, а кто вообще ещё со времен Кравчука. Там уже наследственные семейные должности появились, куда было положено строго из данной семьи людей назначать. Супрун как раз и вызывала такое раздражение, что разворошила эту кучу дерьма.
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Супрун должна быть глубоко благодарна за удаление критичной информации о себе, а для будущих следователей это головная боль.
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не первый и не последний технический сбой)) наперсточники
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Зекоманда поставила перед собой цель: оставить после себя, на месте Украины, дымящиеся развалины. И твёрдо идёт к этой цели.
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уже бухой? так начало второго только.
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теперь я спокойна за раечку богатыреву, она точно будет при делах..., примерно такие же "рехформы" реформ нас ожидают и в других сферах...., 3 месяца было потрачено на то, чтобы с тупым остервенением похоронить все то, что сделала предыдущая команда действительно реформаторов, а пришли очередные барыги...
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Если честно, то и вся команда зеленого клоуна это мудаки и тупые скоты.... Ну какой нормальный человек пойдет работать под руководство клоуна?? Где клоун возьмет грамотных спецов??? Ясное дело, что через 4 года президентом снова станет Порошенко, но за 4 года команда мудаков развалит страну....
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Навряд петя знову стане президентом з за того що зеЛЯдь янелох42 більше лайно ніж він.
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Нет у Украины четырёх лет. Если эта банда ещё немного задержится у власти, государство просто развалится.
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Наверное, Порошенко, не станет, хотя я и не против. Просто быдлу внушили какую-то тупую ненависть к Пороху м экранов зомбоящика. Спрашиваю, за что ненавидите, они в ответ ничего толком сказать не могут, выдавливают штампы про свинарчуков и мародеров.
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А это им повторяли пять лет из каждого утюга, холодильника и тостера.
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кто из них? потому шо у этой сотрудницы тоже не всё сходится)
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Деякі дії зеленої плісняви дійсно нагадують описане в романі Оруела.
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Людей вигнали, всім заволоділа хижа свиня.
А свиня є свиня.
В нас зелена.
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Господи, а кто ожидал иного от ЗЕленых оБЕзьян???
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Янелох42 знову "не чув"🙉, "не бачив" 🙈, прокоментувати це не може 🙊.... с-ка.
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Хтось очікував іншого? Чмо, яке нічого не пертає в медицині, навіть, не захотіло прийняти справи у Супрун. "Депутат Европарламента: Старые элиты пытаются опять вернуться в Министерство здравоохранения"
https://gordonua.com/news/politics/deputat-evroparlamenta-starye-elity-pytayutsya-opyat-vernutsya-v-ministerstvo-zdravoohraneniya-1367239.html
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Кругом брехня. У бобіків Все побудовано на брехні.
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кінець епохи брехні.
блаЗЄнська наволоч для 73% хохлобидла.
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с корвалолом не могут разобраться, а все в министры хотят! Придет старость ( а она придет неминуемо) будете няничек из Польши вызывать. Играйтесь в Трускавце, а от государства уходите подальше.
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Справді дно - днище. Я постійно писав тут на Цензорі про тодурова-амосову, богатирьову- цих бариг фарм.мафії, що вони наймають цілі команди для дискредитації Супрун, щоб всі кричали - доктор смерть, розвалила медицину і т.д. Але мало хто зі мною погоджувався.
А далі нарід, буде взагалі повна срака з медициною, бо гребти посунуті на 5 років бариги-фармацевти будуть з потрійним ентузіазмом..
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А Зеля нічого не знає. Він карошій... Да, бобіки ?
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Виходить що люди з совісті ще є ? І вони навіть працювали в охороні здоров'я ? І скоре виправлять "це неподобство" Держсекретарка МОЗ спочатку доручила видалити всю інформацію про Супрун, а потім - повідомити, що дані зникли через технічний збій, - співробітниця міністерства Литовченко - Цензор.НЕТ 7662
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