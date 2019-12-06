 Госсекретарь МОЗ сначала поручила удалить всю информацию о Супрун, а после - сообщить, что данные пропали из-за технического сбоя, - сотрудница министерства Литовченко. ФОТО

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Такое решение она приняла после того, как вчера сначала поступил приказ убрать с сайта министерства все упоминания о бывшем руководителе Ульяне Супрун и ее команде, а уже вечером была поставлена задача пояснить исчезновение информации техническим сбоем.

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"В обед почти госсеретарь МОЗ (Инна Солодка. - Ред.) (документы на ее назначение без испытательного срока уже направлены в Кабмин) позвонила системным администраторам сайта (это одно из государственных предприятий МОЗ) и сказала, что у них есть 5 минут, чтобы с сайта исчезли абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде - новости, фотографии, видео - абсолютно все... Системные администраторы выполнили поручение государственного секретаря, все посмеялись над очередной истерикой, пошли работать дальше.

В 9 вечера поступило следующее поручение: разместить на Фейсбуке министерства антифейк сообщения, что якобы произошел технический сбой и все новости с сайта пропали случайно, и вот уже сервер отремонтирован и все снова работает", - написала Литовченко.

"Утром это добили "официальным" сообщением о технических работах на сайте, которое повесили вчерашней датой. Но в админке видно, что сообщение опубликовано уже после новостей, которые мы вешали на сайт днем", - добавила она, опубликовав скрин.

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Литовченко заявила, что ни она, ни ее команда не готовы работать с "тупым и подлым" руководством Минздрава.

"До конца года я покину министерство вместе с практически всей своей командой. Они также не могут больше терпеть постоянные унижения и неадекватность того, что здесь происходит. При этом они останутся в реформах и будут развивать государство в других госорганах, где будут ценить их профессионализм, ответственность и инициативность", - сообщила она.

Напомним, 4 декабря Кабмин уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко по его желанию.

После этого экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун написала пост с критикой действий правительства Гончарука, "которое сворачивает трансформацию системы здравоохранения".

Позже Супрун сообщила, что с сайта Минздрава в ответ на ее критику удалили все упоминания о ней и ее команде.



