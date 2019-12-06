 Только сильная украинская армия является реальным гарантом нашей независимости и важнейшим фактором европейской безопасности, - Турчинов поздравил воинов и капелланов с праздником

Об этом говорится в поздравлении Александра Турчинова по случаю Дня Вооруженных Сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ.





"Искренне поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины воинов, ветеранов, а также военных капелланов ВСУ! Поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь военной службе, делу укрепления обороноспособности и повышения безопасности нашего государства.

Благодаря мужеству, выносливости и героизму каждого из вас Украинская армия не только дает отпор провокациям агрессора, но и занимает достойное место среди крупнейших армий мира. Доблесть и отвага воинов Вооруженных Сил Украины во время миротворческих операций снискали украинской армии уважение и благодарность в мире. Боевой опыт нашей армии изучают ведущие страны на всех континентах", - отметил Турчинов и добавил: "Склоняем головы и отдаем дань глубокого уважения всем, кто отдал свою жизнь за свободу родной земли. Мы будем помнить их мужество, героизм и любовь к родной земле.

Отдельно он поздравил капелланов, ведущих борьбу на "духовном фронте", неся Слово там, где наиболее опасно, поддерживающих, успокаивающих и вдохновляющих на подвиги наших военных.



Турчинов отметил, что сегодня сверхважно продолжить реформирование и развитие Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО, наращивать силы и средства, необходимые для защиты государства и восстановления его территориальной целостности.

"Героизм, несокрушимость, отвага, безупречное выполнение украинскими военными своего конституционного долга уже стали легендой. Украинцы гордятся своими рыцарями-защитниками, которые стоят в проломе за Родину, препятствуя планам Кремля.

Только сильная боеспособная украинская армия является реальным гарантом нашей независимости и свободы, а также важнейшим современным фактором европейской безопасности", - написал он.

Уважаемые воины и ветераны, желаю блага, счастья и согласия вам и вашим семьям! Пусть Господь благословит и защитит вас, ваши семьи и нашу Украину!