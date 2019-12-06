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 Политика Украины, Общество
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Все про:праздник (1527) Турчинов (3192) ВСУ (401)

 Только сильная украинская армия является реальным гарантом нашей независимости и важнейшим фактором европейской безопасности, - Турчинов поздравил воинов и капелланов с праздником

Сегодня сверхважно продолжить реформирование и развитие Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО, наращивать силы и средства, необходимые для защиты государства и восстановления его территориальной целостности.

Об этом говорится в поздравлении Александра Турчинова по случаю Дня Вооруженных Сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ.


"Искренне поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины воинов, ветеранов, а также военных капелланов ВСУ! Поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь военной службе, делу укрепления обороноспособности и повышения безопасности нашего государства.
Благодаря мужеству, выносливости и героизму каждого из вас Украинская армия не только дает отпор провокациям агрессора, но и занимает достойное место среди крупнейших армий мира. Доблесть и отвага воинов Вооруженных Сил Украины во время миротворческих операций снискали украинской армии уважение и благодарность в мире. Боевой опыт нашей армии изучают ведущие страны на всех континентах", - отметил Турчинов и добавил: "Склоняем головы и отдаем дань глубокого уважения всем, кто отдал свою жизнь за свободу родной земли. Мы будем помнить их мужество, героизм и любовь к родной земле.
Отдельно он поздравил капелланов, ведущих борьбу на "духовном фронте", неся Слово там, где наиболее опасно, поддерживающих, успокаивающих и вдохновляющих на подвиги наших военных.


Турчинов отметил, что сегодня сверхважно продолжить реформирование и развитие Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО, наращивать силы и средства, необходимые для защиты государства и восстановления его территориальной целостности.

"Героизм, несокрушимость, отвага, безупречное выполнение украинскими военными своего конституционного долга уже стали легендой. Украинцы гордятся своими рыцарями-защитниками, которые стоят в проломе за Родину, препятствуя  планам Кремля.

Только сильная боеспособная украинская армия является реальным гарантом нашей независимости и свободы, а также важнейшим современным фактором европейской безопасности", - написал он.
Уважаемые воины и ветераны, желаю блага, счастья и согласия вам и вашим семьям! Пусть Господь благословит и защитит вас, ваши семьи и нашу Украину!

Источник: https://censor.net.ua/n3163825
 
   
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Три урода, из народа. Моральніх урода.
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факт оно такое дело Тільки сильна українська армія є реальним гарантом нашої незалежності і найважливішим фактором європейської безпеки, - Турчинов привітав воїнів і капеланів зі святом - Цензор.НЕТ 4042 ну кто слдал донецк а не тамошние мусара а Тільки сильна українська армія є реальним гарантом нашої незалежності і найважливішим фактором європейської безпеки, - Турчинов привітав воїнів і капеланів зі святом - Цензор.НЕТ 4344
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У Порошенко було п*ять років щоб перемогти путіна, вийти на кордон з РФією, повернути Донбас і Крим, побудувати сильну Україну, перемогти корупцію і стати великим українським політиком.
Але він обісрався.
Тож хай пере штанці і не заважає іншим.
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тото я вижу наступающего Вовку зеленского и юзика Тільки сильна українська армія є реальним гарантом нашої незалежності і найважливішим фактором європейської безпеки, - Турчинов привітав воїнів і капеланів зі святом - Цензор.НЕТ 8560
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Ну щяс ви переможете. Ти чисті штани собі вже приготував?
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мндя кроме гирнкина были местные олени типа защёченко и прочие кизяки с безмозглыми Тільки сильна українська армія є реальним гарантом нашої незалежності і найважливішим фактором європейської безпеки, - Турчинов привітав воїнів і капеланів зі святом - Цензор.НЕТ 8873
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Донецк сдали жители Донецка во главе с местной властью и местными силовиками.
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Турчинов не знає, яке в нього після призначення главою СБУ військове звання. Каже, що коли багато років тому ставав на облік, то був лейтенантом.

Турчинов каже, що як керівник спецслужби має прямий контакт з Ющенком. Він також визнає, що у нього "не завжди збігаються позиції" з секретарем Радбезу Порошенком
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ой 404 шо такое зелень методичге в кудахте сломались
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Пастор....

блин, как же скучаю за адекватным руководством страны!
смотрел выступление вазелина. без звука (не выношу его тембр простуженной крысы). читал субтитры и смотрел на его мимику. клоун он и в африке клоун. планка квартала выше прыгнуть не даст никогда
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Почему человек,сдавший Крым без единого выстрела,не получил пожизненное?
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КРОВАВЫЙ ПАСТОР, вернись!!! Нам без тебя страшно!!!
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