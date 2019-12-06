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 Наемники РФ осуществили мощный и длительный обстрел позиций ВСУ под Авдеевкой из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили уже 4 обстрела, все на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, ночью оккупанты дважды открывали огонь по нашим воинам, которые защищают подступы к Авдеевке.

"Так, в час начался мощный и длительный обстрел наших позиций из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 мм. В общем зафиксировано 23 взрыва мин, выпущенных со стороны Минерального.

А после двух часов ночи противник 35 минут со стороны Каштанового обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

С 7:30 до 7:50 вражеские станковые противотанковые гранатометы раздавались неподалеку от Николаевки", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что после 10 утра российско-оккупационные войска 20 минут из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Павлополя.

"Потерь с нашей стороны нет", - добавили в пресс-службе Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3163822
 
 
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Эти ублюдки и есть истинное лицо ВДВ и военных Русни, " геоев " Русни Буд анки и Шаманки. В этом нет ни малейшего сомнения. Не верите?! Смотрите ; https://www.youtube.com/watch?v=YKKAT1vki1E&feature=youtu.be ;https://www.youtube.com/watch?v=MHcvWPXN7Uc&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=n4bb-nBPO40&feature=youtu.be Эти три видео ролика для здравомыслящих людей. Первые два не для слабонервных.

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Сегодня--6 декабря,а дальше,до 9-го будет ещё по-больше.
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жиденя пазвани *****,павліяй на ту сторону
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Так шо? Зебилы... не стрелять?73%даунов сцавших под себя от сватов,квартала итд.,ждите скоро ***** вас будет натягивать...
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устойчивое и продолжительное перемирие...
можно уже начинать выборы в дыре? или нет..?. еще ж Конституцию не изнасиловали
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