 Самый важный совет Зеленскому - не доверять Путину. Никогда и ни в чем, - Порошенко о переговорах в нормандском формате

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" пишет в своей статье для "Украинской правды" "Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже", передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, предыдущий саммит состоялся еще в октябре 2016 года в Берлине. Тогда общими усилиями проукраинской коалиции при активной поддержке канцлера Германии и президента Франции Путин был поставлен перед жестким выбором: или реально выполнять Минские договоренности в связи с так называемой "дорожной картой", или заморозить ситуацию, тянуть время и страдать от изоляции, экономических санкций и международных судебных исков", – отметил Порошенко.

Следующим шагом должна стать конструктивная дорожная карта по имплементации Минских договоренностей, возвращения украинских территорий и установления мира. Но для Путина такой путь означал бы его поражение и был неприемлем. Он начал продвигать российский сценарий урегулирования ситуации на Донбассе – "присоединение Украины" к оккупированным территориям с правом фактического вето на европейский и евроатлантический выбор нашего государства. Порошенко в статье подчеркивает – нужно вернуться к "дорожной карте", которая может стать ключом к устойчивому миру.

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"Ключевым аспектом является приоритет безопасности всего комплекса Минских договоренностей, включая вывод российских войск. Обращаю особое внимание на опасную игру с терминами относительно условий признания выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Поспешное согласие украинских переговорщиков на приемлемость соответствия выборов "в целом" демократическим стандартам ОБСЕ, а не "полностью", дает широкое поле для маневра российской стороне и ее марионеткам для обеспечения нужного им электорального результата", – подчеркивает Порошенко.

"Неотъемлемым элементом мирного урегулирования на Донбассе остаются миротворцы под эгидой ООН. Без миротворческого контингента по модели, предложенной нами еще в начале 2015 года, мы не сможем говорить о создании необходимых безопасности условий, включая гуманитарное разминирование, охрану во время выборов или контроль за границей", – убежден Петр Порошенко.

Он также отметил, что категорически нельзя включать в повестку дня Нормандского саммита "газовый вопрос".

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"И самый важный совет – не доверять Путину. Никогда и ни в чем. Путин манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями. Он ненавидит Украину и украинцев, и не видит нашего места на политической карте Европы", – отмечает пятый Президент Украины.

Как известно, 9 декабря во Франции состоится саммит глав государств "нормандской четверки".