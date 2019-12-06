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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2095) Петренко Олег_НСЗУ (10) Гончарук_Алексей (344) Зоряна Скалецкая (54)

 У Скалецкой достаточно профессионализма, чтобы самой подобрать себе команду, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве следят за тем, чтобы люди с коррупционным прошлым не занимали должности в министерствах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время часа вопросов к правительству.

"Я убежден в том, что у министра здравоохранения Зоряны Скалецкой достаточно мудрости и профессионализма подобрать команду самостоятельно, так как именно человек, который несет политическую ответственность за реформу, вправе формировать команду", - сказал Гончарук.

В связи с этим, он отметил, что следит за тем, чтобы люди с коррупционным прошлым и испорченной репутацией не занимали должностей в правительстве.

"Если вы покажете мне в Министерстве здравоохранения на официальных позициях людей, которые являются коррупционерами, мы готовы принимать по ним решения", - заявил Гончарук.

В то же время, комментируя освобождение от должности председателя Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко, премьер отметил, что это было решение Петренко, и он мог его пересмотреть. В то же время, Гончарук добавил, что команда, которую подбирал Петренко, остается в НСЗУ.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко заявил, что написал заявление об увольнении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин запустил единую ИТ-систему по управлению персоналом PoClick для работы с госслужащими, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3163815
 
 
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У Ск....цкой дост....очно проф.......лизма, что..ы сам..й п...бр...ть себе ...манду, - Гончарук У Скалецкой достаточно профессионализма, чтобы самой подобрать себе команду, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7142
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Гон, арук таки вважає, що два дебіла розумніші ніж один. Нічого нового. Народ це знав давно: "два дебіла - то є сила!"
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"Откуда в жопе изумруду взяться" (старый совковый анекдот)
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Це тому вона понабирала соратників богатирьової і людей із фарммафії?
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