 Если ЕС не защитит Украину от агрессии РФ, то это станет проблемой всей Европы: надеюсь, Макрон будет здесь очень последовательным, - Туск

Об этом в интервью The Guadian заявил бывший глава Европейского совета Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если мы не в состоянии защитить Украину от российской агрессии, это будет не только проблемой самой Украины, но и всей Европы", - сказал он.
Туск также выразил надежду, что в этом вопросе президент Франции Эмманюэль Макрона будет очень последовательным: "Я надеюсь, что Эмманюэль Макрон будет здесь очень последовательным".
Макрон повністю керований і буде робити те, що скажуть кацапи.
Це Порошенко стояв до кінця, а хранцузяка - чмошник!
Прелєстно, прелєстно, кличте санітарів!
применению "новичка" в Европе.