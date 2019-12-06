 Если ЕС не защитит Украину от агрессии РФ, то это станет проблемой всей Европы: надеюсь, Макрон будет здесь очень последовательным, - Туск

Об этом в интервью The Guadian заявил бывший глава Европейского совета Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы не в состоянии защитить Украину от российской агрессии, это будет не только проблемой самой Украины, но и всей Европы", - сказал он.

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Туск также выразил надежду, что в этом вопросе президент Франции Эмманюэль Макрона будет очень последовательным: "Я надеюсь, что Эмманюэль Макрон будет здесь очень последовательным".