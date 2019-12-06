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 Политика Украины
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 Если ЕС не защитит Украину от агрессии РФ, то это станет проблемой всей Европы: надеюсь, Макрон будет здесь очень последовательным, - Туск

Если Европейский Союз не сможет защитить Украину от российской агрессии, то это станет проблемой всей Европы.

Об этом в интервью The Guadian заявил бывший глава Европейского совета Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы не в состоянии защитить Украину от российской агрессии, это будет не только проблемой самой Украины, но и всей Европы", - сказал он.

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Туск также выразил надежду, что в этом вопросе президент Франции Эмманюэль Макрона будет очень последовательным: "Я надеюсь, что Эмманюэль Макрон будет здесь очень последовательным".

Источник: https://censor.net.ua/n3163812
 
 
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Макрона Путін вздрючив у сраку "жовтими камизельками", лиш ідіот не розуміє звідки у цих псевдопротестів ноги ростуть.
Макрон повністю керований і буде робити те, що скажуть кацапи.
Це Порошенко стояв до кінця, а хранцузяка - чмошник!
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Порохнявий такий же чмошник як і Макрон, такий же керований і вздрючений, це не розуміють тільки ідіоти.
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І саме тому він і досі голосний ворог пуйла.
Прелєстно, прелєстно, кличте санітарів! Якщо ЄС не захистить Україну від агресії РФ, то це стане проблемою всієї Європи: сподіваюся, Макрон буде тут дуже послідовним, - Туск - Цензор.НЕТ 1167
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Глава МЗС Румунії Богдан Ауреску заявив, що його країна не зможе допомагати Молдові на колишніх умовах через зміну влади в Кишиневі...
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У Макрона во Французских Альпах база ГРУ по
применению "новичка" в Европе.
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