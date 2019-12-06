 45% украинцев считают войну на Донбассе агрессией РФ против Украины, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях. В результате опроса собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Такое мнение наиболее распространено на Западе (64%) и в Центре (54%) Украины, но менее популярно на Востоке (24%) и на Юге (22%). Значительно меньшую поддержку получили другие точки зрения, такие как: "внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине "(12%).
"В то же время значительная часть населения Юга (22%) и Востока (21%) считают этот конфликт как "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине", такая интерпретация наиболее распространена среди сторонников "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 31%", - отмечается в исследовании.
Когда они уже повыздыхают ????
Медведчук купил КМИС??
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Или вкладывался в расчете на должность, а должность не дали.
Именно этим людям зашло "Пусть сын Порошенко воюет", именно этим людям зашло "Чому АТО, а не война", именно этим людям зашло "Порошенко наживается на войне". Этим людям заходило все, что хоть как-то в их глазах оправдывало их действия или бездействие. Оправдывало, но не снимало дискомфорт, потому что не отменяло факта, что типа-патриот во время войны за независимость отсиживается. А нет войны - нет и дискомфорта.
Поэтому от этих людей не будет никакого возмущения хоть обысками, хоть арестами что Марченко, что Звиробий, что любого другого героя по любой надуманной/сфабрикованной причине. Потому что это показывает: "Я был прав, я правильно отсиживался. А эти марченки и звиробои - они никакие не герои, а вовсе даже преступники. Я был прав, я молодец".
Арест Марченко, преследование Зверобий оправдывает предательство типа-патриотов, голосовавших за Зеленского. Не ждите от них прозрения, они и не были слепы. Всё они видят и всё они знают. Это как с россиянами по Крыму или по Боингу. Они знают, чего стоил и как делался референдум в Крыму, они знают, кто сбил Боинг, но они до усрачки будут говорить, что черное это белое, а белое это черное, именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство.
С Зе-патриотами тот же механизм. Всё они знают. Что Порошенко вкладывал свои деньги в армию, что Роттердам+ - лучшая цена, которая ущемляет исключительно Коломойского, что никуда с должностей недевшиеся Свинарчуки платили за контрабанду запчастей из России потому, что больше эти запчасти взять было неоткуда, что Зеленский зависит от Коломойского, что Коломойский обокрал Приват и страну, и так далее, так далее.
Всё они знают. Но они до конца будут твердить, что черное - это белое, а белое - это черное. Именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство. Будут, даже когда Коломойский их ограбит до нитки, и вся братия сдрыснет в Ростов или в Израиль, даже и тогда - не сомневайтесь - мы услышим от Зе-патриотов, что всё это придумал Порошенко в восемнадцатом году.
У Вюрцбургу, є собор Діви Марії. Він стоїть за пару сотень кроків від ратуші. Колись там був єврейський квартал.
Що мало статися, щоб таку високоповажну громаду, яка жила за пару сотень кроків від ратуші, одного дня вірізали до ноги?
А сталося от що: Під час чуми, жителі цього кварталу, що позичали гроші у борг, почали по смерті голови родини подавати підробні закладні на майно, свідками угоди в яких вказувалися вже померлі особи! Вюрцбург був нажаханий, люди зрозуміли, що таким чином, подаючи підробні закладні, свідками в яких вказані померлі, євреї можуть забрати майно у будь-кого!
І сталося те що сталося.
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"внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине "(12%)
45. На шестой год войны. Т.е. в стране, только по одному этому показателю, больше половины населения - клинические дебилы.
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"внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине "(12%)
--
"внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине "(12%)
и еще чего-то требуют, что им плохо живется.
не ну чо с них взять - дебилы. Плюс 90% СМИ - антиукраинские.
Особенно прикольно:
\\\\\\\\\\но менее популярно на Востоке (24%) и на Юге (22%) Источник: https://censor.net.ua/n3163811\\\\\\\\\\
т.е. каждый пятый-четвертый только считает что Рашка ответственна....
И еще мы удивляемся че Запад мало санкций дал Рашке и нам дает/продает мало оружия.....
Я бы ваще ничего не дал. Так как "меморандум" это только "памятка", типо обязывает ровно ни к чему.
Слухають радіо гандон і сруское радіо повально.
Коли приїжджають на підробітки у Київ, переходять на рос. мову.
2. ні, бо за час СРСР туди понаїхало (по розподіленням) їх не мало, та й за останні 5 років війни переселилося чимало.
А с пропагандой - просто катастрофа. Даже вполне адекватные знакомые голосовали...нет! не за шмарклю! ПРОТИВ Пороха! Таких - процентов 40. И все на мой вопрос признавались, что они - адепты кАнала г+г...
принявших участие в выборах
Только антиукраинская позиция СМИ могла привести к такому позорному результату, что даже на западе Украины 35% населения сомневается, что война на Донбассе организована и финансируется РФ.
абсолютно безмозглое население. ПОЗОР.
Типа это не мы это нарид.
Ви вроді не дурень, але вважати шо у нас 80-85% нормальних, це приблизно як отой клоун - "халва-халва-халва", аааа, де штани випрати...!!111
Пропагандоны мосейчучки и Ермаки влияют?
66,5% жителей Украины считают Россию страной-агрессором, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
https://censor.net.ua/news/3138237/665_jiteleyi_ukrainy_schitayut_rossiyu_stranoyiagressorom_opros_kmis_infografika