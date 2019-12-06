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Все про:война (3698) Деминициативы (33) Россия (74472) Донбасс (20112) КМИС (90)

 45% украинцев считают войну на Донбассе агрессией РФ против Украины, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев (45%) расценивают войну на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных террористов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях. В результате опроса собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Такое мнение наиболее распространено на Западе (64%) и в Центре (54%) Украины, но менее популярно на Востоке (24%) и на Юге (22%). Значительно меньшую поддержку получили другие точки зрения, такие как: "внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине "(12%).

"В то же время значительная часть населения Юга (22%) и Востока (21%) считают этот конфликт как "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине", такая интерпретация наиболее распространена среди сторонников "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 31%", - отмечается в исследовании.

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45% украинцев считают войну на Донбассе агрессией РФ против Украины, - опрос Деминициатив и КМИС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163811
 
 
 Топ комментарии
 
В то же время значительная часть населения Юга (22%) и Востока (21%) считают этот конфликт как "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине

Когда они уже повыздыхают ????
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это стецько всем говорил что "вайну начали алигархи?"
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Подякуй Коломойському та Г+Г, які з 2014р займалися деморалізацією суспільсьва! 45% украинцев считают войну на Донбассе российской агрессией против Украины, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 6529
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В то же время значительная часть населения Юга (22%) и Востока (21%) считают этот конфликт как "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине

Когда они уже повыздыхают ????
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пока рыгам яйца не прищимят кина не будет
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Не скоро, такі кошти вливаються у їх утримання, що ....
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как сказать. Посмотри на Венесуэлу, на Боливию. Они самовоспроизводятся и могут оставаться в большинствен неограниченное время.
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Сепара,путинского холуя,на гилляку,в каждом населенном пункте,и только тогда будет толк!
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Андрей, чисто заказное типа исследование. Это информационное обеспечение идей "надо просто перестать стрелять", "путин умный, с ним можно договорится", "на Донбассе повстанцы".
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То нашим пропагандонам і журнашлюгкам потрібно прищепити причинне місце. З наших українських каналів. І нашим можновладцям, які використовують для створення створення потрібної їм картинки. Вони граються у небезпечні ігри з Сивохами і іншими Шаріями.
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Их постоянно тянет к своим скрепам. На юго-востоке Украины большая часть населения это потомки завезенных йоськой сралиным кацапов из сибири, урала, поволжья и пр. Их завозили эшелонами и селили в хаты вымерших от голода украинцев.
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а 55% выходит не считают
Медведчук купил КМИС??
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"внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине "(12%)
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Нет, просто у нас 29% малороссов, 11% олигофренов и прочих солнышек и 15% шизофреников - зачем в такой ситуации какой-то КМИС покупать?
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Согласен, количество олигофренов "с убеждениями", разбредшихся по остальным группам, сложно оценить.
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что значит "правильно" задать вопрос, а остальные типа думают иначе
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"внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине "(12%)

_____________

45% украинцев считают войну на Донбассе российской агрессией против Украины, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 6954
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Фактично 75% вважає. що Росія здійснює агресію проти України.
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Ні, фактично 45% вважає, що Росія здійснює агресію проти України.
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Дякуй-те Стецьку за грандіозні результати роботи за ПЯТЬ РОКІВ!
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это стецько всем говорил что "вайну начали алигархи?"
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Ні. Це ВІН відповідає за те, що за 5 років війни чверть населення продовжує ретранслювати погляди ворога! ЧИМ він займався в тепленькому кріслі? Курацію порохоботів здійснював??? Навіть з телебаченням на окуповані території не зміг питання вирішити, смерд-лузер 45% украинцев считают войну на Донбассе российской агрессией против Украины, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 7802
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Подякуй Коломойському та Г+Г, які з 2014р займалися деморалізацією суспільсьва! 45% украинцев считают войну на Донбассе российской агрессией против Украины, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 6529
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ГГ не з 2014, а ЗАВЖДИ займалися деморалізацією. Так само як і більшість інших каналів. Питання ЧОМУ Стецько за 5 років це не виправив? Скільки разів піднімалось питання про ліцензію "Інтера" - і ЩО на виході? 45% украинцев считают войну на Донбассе агрессией РФ против Украины, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 7329 Найух воно 5 років зарплатню міністра отримувало, зброєносець млять почесний
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Ладно . Стецька вже немає . До керма стали бєнині креатури . Стали для того щоб ніфіга не робити , а лиш кивати 5 років на стецька ? Де проривні досягнення вашої зєбільної влади зєбіли ? Чи ви , як тут один придур від зєбілів , ************ ідею - головне посадити брехуна злодійкуватого , а Україна нам по барабану ?
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Считать избирателей Зеленского наивными обманутыми людьми - это есть самообман. Основная масса голосовала за Зеленского именно ради капитуляции. Вата осознанно. Зе-патриоты - неосознанно. А чтобы убрать свой дискомфорт, оттого что кто-то воюет, кто-то волонтерит, кто-то хоть деньги на армию дает, а типа-патриот сидит на диване и никак не вкладывается, даже 5 гривен на номер 565 не послал.
Или вкладывался в расчете на должность, а должность не дали.
Именно этим людям зашло "Пусть сын Порошенко воюет", именно этим людям зашло "Чому АТО, а не война", именно этим людям зашло "Порошенко наживается на войне". Этим людям заходило все, что хоть как-то в их глазах оправдывало их действия или бездействие. Оправдывало, но не снимало дискомфорт, потому что не отменяло факта, что типа-патриот во время войны за независимость отсиживается. А нет войны - нет и дискомфорта.
Поэтому от этих людей не будет никакого возмущения хоть обысками, хоть арестами что Марченко, что Звиробий, что любого другого героя по любой надуманной/сфабрикованной причине. Потому что это показывает: "Я был прав, я правильно отсиживался. А эти марченки и звиробои - они никакие не герои, а вовсе даже преступники. Я был прав, я молодец".
Арест Марченко, преследование Зверобий оправдывает предательство типа-патриотов, голосовавших за Зеленского. Не ждите от них прозрения, они и не были слепы. Всё они видят и всё они знают. Это как с россиянами по Крыму или по Боингу. Они знают, чего стоил и как делался референдум в Крыму, они знают, кто сбил Боинг, но они до усрачки будут говорить, что черное это белое, а белое это черное, именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство.
С Зе-патриотами тот же механизм. Всё они знают. Что Порошенко вкладывал свои деньги в армию, что Роттердам+ - лучшая цена, которая ущемляет исключительно Коломойского, что никуда с должностей недевшиеся Свинарчуки платили за контрабанду запчастей из России потому, что больше эти запчасти взять было неоткуда, что Зеленский зависит от Коломойского, что Коломойский обокрал Приват и страну, и так далее, так далее.
Всё они знают. Но они до конца будут твердить, что черное - это белое, а белое - это черное. Именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство. Будут, даже когда Коломойский их ограбит до нитки, и вся братия сдрыснет в Ростов или в Израиль, даже и тогда - не сомневайтесь - мы услышим от Зе-патриотов, что всё это придумал Порошенко в восемнадцатом году.
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Чесслово, у порохососов такие же унылые мантры как и у ненавистных им зелеботов.
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Ты лучше расскажи, какие у вас, уесосов, мантры?
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Всі євреї за одно, всі євреї за Коломойського.
У Вюрцбургу, є собор Діви Марії. Він стоїть за пару сотень кроків від ратуші. Колись там був єврейський квартал.
Що мало статися, щоб таку високоповажну громаду, яка жила за пару сотень кроків від ратуші, одного дня вірізали до ноги?
А сталося от що: Під час чуми, жителі цього кварталу, що позичали гроші у борг, почали по смерті голови родини подавати підробні закладні на майно, свідками угоди в яких вказувалися вже померлі особи! Вюрцбург був нажаханий, люди зрозуміли, що таким чином, подаючи підробні закладні, свідками в яких вказані померлі, євреї можуть забрати майно у будь-кого!
І сталося те що сталося.
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А остальные 55% считают что Украина сама на себя напала, окупировала крым и дамбас? Вы че дебилы?
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А статью прочитать, кроме заголовка слабо?
--
"внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине "(12%)
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Це катастрофа української пропаганди.Така соціологія ні до чого хорошого не приведе.
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45% украинцев считают войну на Донбассе российской агрессией против Украины

45. На шестой год войны. Т.е. в стране, только по одному этому показателю, больше половины населения - клинические дебилы.
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блин, статью надо полностью читать, а не только заголовок.
--
"внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине "(12%)
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блин, статью надо полностью читать, а не только заголовок.
--
"внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине "(12%)
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И что ты тут настучал? В чём противоречие?
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фишка в том, что ""внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%)," вполне можно прибавить к 45 % - это звенья одной цепи, а опросники манипулируют, говоря о 45%.
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Объясни, кого "больше половины" ты записал в клинические идиоты, если 45+17 - считают Россию агрессором, а 45+17+13 признают наличие ВС РФ на территории Украины.
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именно так.

и еще чего-то требуют, что им плохо живется.

не ну чо с них взять - дебилы. Плюс 90% СМИ - антиукраинские.
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и по совместительству - православные(как правило).

Особенно прикольно:
\\\\\\\\\\но менее популярно на Востоке (24%) и на Юге (22%) Источник: https://censor.net.ua/n3163811\\\\\\\\\\

т.е. каждый пятый-четвертый только считает что Рашка ответственна....
И еще мы удивляемся че Запад мало санкций дал Рашке и нам дает/продает мало оружия.....
Я бы ваще ничего не дал. Так как "меморандум" это только "памятка", типо обязывает ровно ни к чему.
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На самом деле єта цифра намного меньше, я уверен. Т.е. опрос искажает грустную правду. Я живу в "помаранчевой" Сумской области и почти все мои знакомые уверенны, что "вайна не заканчиваецца, потому шта на ней наживаюцца обе стороны". Если представить, какие настрои в тотально ватных Харькове, Запорожье, Одессе, то картина печальна.
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Та ні, 73% вважають, що то Україна напала на Росію!
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все всё знают, 6 лет прошло, дурака включают .Так проще пока жить
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Прикментно, що відсотки за "внутрішній конфлікт" корелюється з відсотками малоросів та хохлів.
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а вас не смущает, что на западной Украине оказалось целых 35% малоросов и хохлов?
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Там так і є, на жаль.
Слухають радіо гандон і сруское радіо повально.
Коли приїжджають на підробітки у Київ, переходять на рос. мову.
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1 звідки 35 нарахували?
2. ні, бо за час СРСР туди понаїхало (по розподіленням) їх не мало, та й за останні 5 років війни переселилося чимало.
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Потому что зажоповцы - откровенные враги Украины должны были на тайных квартирах встречаться и там трясясь от страха, обдумывать делишки против Украины, а не депутатствовать и с нескольких каналов груглосуточно валить на головы лохторату свои идеи иудские
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45% украинцев это понятно, а порохоботы как считают.
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/тот опрос показывает сколько генетического мусора и паразитов живет в Украине
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И вы хотите вынести на референдум вопрос о вступлении в НАТО? Хорошо, что "Мародер" закрепил этот курс в Конституции без мнения ватников, ибо голосование было бы проваленым, и у власти развязались бы руки, поскольку все списали бы на мнения большинства населения.
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20% потенциальных предателей на ю.-в. - это много, очень. Они будут стрелять в спину ВСУ, если начнётся заваруха.
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Но им в 2014-ом всё равно шею свернули. Свернут и в этот раз.
А с пропагандой - просто катастрофа. Даже вполне адекватные знакомые голосовали...нет! не за шмарклю! ПРОТИВ Пороха! Таких - процентов 40. И все на мой вопрос признавались, что они - адепты кАнала г+г...
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Ну вот, я когда с кем-то вступаю в дискуссию по поводу того что они голосовали против Пороха, я просто говорю им: "молодец ! ты голосовал против армии, против безвиза, против поместной церкви, против права выбрать себе семейного врача, против курса в Европу". После этого у собеседника обычно начинается истерика; но мне уже всё равно.
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Остальные -55% это те,из числа 73 % избирателей,

принявших участие в выборах
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Второй мировой войны не было. С 1941 по 1944 в ссср была гражданская война московской хунты Сралина которому помогал его друг Гитлер против Ополченцев Власова, РОА и донских козаков Краснова.
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это ПОЗОР. Это означает, что "украинские сми" абсолютно не украинские по сути.

Только антиукраинская позиция СМИ могла привести к такому позорному результату, что даже на западе Украины 35% населения сомневается, что война на Донбассе организована и финансируется РФ.

абсолютно безмозглое население. ПОЗОР.
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Явная заказуха подводящая основание под готовящуюся сдачу Украины.
Типа это не мы это нарид.
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13%+12% - чет многовато последователей Мертведчука.
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После того как Зелупа даст *днр* автономию последователей Мертвечука еще прибавится на 10-15%. ***** же не зря так старается впихнуть боевиков в Украину с целью ее развала изнутри. Закого ети 5млн. сепаров и боевиков будут голосовать на предстоящих выборах?
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Фантазировать нет смысла - осталось ждать меньше недели.
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Але ж і @лядство.... я вважав десь відсотків 80 -85 мають таку думку ,а ту курва меньше за половину..
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В Антиколорадоса є один дурень - верещав шо весною буде "вадинтур"(кретин із Києва).....
Ви вроді не дурень, але вважати шо у нас 80-85% нормальних, це приблизно як отой клоун - "халва-халва-халва", аааа, де штани випрати...!!111

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Цікаво було б побачити. що вони на рахунок Криму думають.
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Досить вірити жидам!!!жид це відвічний ворог українця!!!
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Какой то цветик-семицветик получился.
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Мы полностью прос...ли информационную войну, благодаря телеканалам наших алчных олигархов, которые пели в унисон роспропаганде лишь бы дорваться до власти... Как результат - рискуем проиграть очередную битву за независимость.
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А як рахували відсоток вати, що знає про агресію расєї проти України, проте з піною на губах доводить версію про "внутрішній конфлікт"?
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Грустная статистика,если она честная,55% дебилов в стране-приговор будущему!
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Так у меня никто не спрашивал? получается кого словили...нах тогда эти проценты?
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Більшість - то сорок п"ять відсотків...І це ще сильно сказано...Бо насправді більшість у нас - п"ять відсотків...І саме оці п"ять гіперактивних,відбитих,придурковатих,легковірних і продажних відсотків ще з часів Юща крутять Україною...
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Летом писали, показывали другие проценты.
Пропагандоны мосейчучки и Ермаки влияют?

66,5% жителей Украины считают Россию страной-агрессором, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

https://censor.net.ua/news/3138237/665_jiteleyi_ukrainy_schitayut_rossiyu_stranoyiagressorom_opros_kmis_infografika
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Просто по-другому поставили вопрос и немного в других местах опрашивали.
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В загалі 75 % населення України вважає росію агресом в конфлікті на Домбасі. Заголовок по дебільному надрукували. Медведчук,стара гниль, старається.
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Так и сам порошенко не считает это агрессией РФ, он когда началось массированное вторжение колонн войск в августе 2014 молчал в тряпочку, как будто ни чего не происходит и проводил парад.
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Фуфел. Удельный вес сепаро-люмпена в районе 20%
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