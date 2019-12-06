 45% украинцев считают войну на Донбассе агрессией РФ против Украины, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях. В результате опроса собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Такое мнение наиболее распространено на Западе (64%) и в Центре (54%) Украины, но менее популярно на Востоке (24%) и на Юге (22%). Значительно меньшую поддержку получили другие точки зрения, такие как: "внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия" (17%), "война России с Западом на территории Украины" (13%), "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине "(12%).

"В то же время значительная часть населения Юга (22%) и Востока (21%) считают этот конфликт как "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине", такая интерпретация наиболее распространена среди сторонников "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 31%", - отмечается в исследовании.

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