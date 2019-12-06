 Умер активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября. ФОТО

Об этом сообщила Татьяна Печончик, передает Цензор.НЕТ.

"Умер активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого было совершено нападение вечером 29 ноября. Об этом сообщает брат Артема Сергей Мирошниченко. Все это время Артем находился в коме", - рассказала она.

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"Личные вещи во время нападения не были похищены. Полиция установила, что нападавших было двое. Одному 16 лет, ранее несудим, а второй 17 лет, судимый за ограбление в прошлом году. 16-летний напал на Артема, избил и бросил головой о плиту. Другой просто наблюдал. Оба нападавших были пьяны. Впоследствии суд отправил одного из них под домашний арест. На суде парень объяснил, что побил Мирошниченко, поскольку занимался боксом и единоборствами и хотел "проверить свои навыки борьбы", - рассказала Печончик.

"Сергей Мирошниченко, брат Артема, рассказал, что не верит в версию полиции о случайном нападении и считает, что на Артема напали из-за его проукраинской позиции. Артем Мирошниченко был активистом волонтерской группы "Бахмут Український". В 2014-2015 годах он плел сети для военных, чистил картошку для кормления раненых в госпитале. Артем говорил на украинском и ходил на все мероприятия и волонтерские акции помощи", - констатировала она.



