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 Политика Украины
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 В Верховную Раду VI созыва некоторых действующих нардепов не взяли бы даже помощниками помощников, - Власенко

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко считает, что некоторых народных депутатов не приняли бы даже помощниками помощников депутатов VI созыва.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам, оценивая первые сто дней работы Верховной Рады IX созыва.

"Очень сильно Рада изменилась. Я говорил о предыдущей Верховной Раде, но могу сказать и об этой. При всем уважении к своим коллегам-народным депутатам, и к тому, чем они занимались в прошлой жизни, но многих из них в Верховную Раду шестого созыва не взяли бы даже помощниками помощников народных депутатов", - сказал он.

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"Парламент VI созыва, в котором я имел честь работать от 3 июня 2008 года до 2010 года, до избрания Виктора Януковича президентом, это был реальный парламент. Да, там были свои проблемы, было сумасшедшее кнопкодавство, которое неправильное абсолютно. Но это был парламент, где проходило обсуждение, где принимались реальные решения, где не было беспрекословного влияния президента на парламент", - добавил Власенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3163807
 
   
 Топ комментарии
 
Их в Трускавце учили совсем другому. Например, как снять собственное жилье у собственной тещи и получить за это компенсацию у народа.
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Федир! Скоро твоих зеленых обезьян будут гонять всей страной, ровно как попытаются землю продать! Им на мусорке место а не в Раде!
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Их в Трускавце учили совсем другому. Например, как снять собственное жилье у собственной тещи и получить за это компенсацию у народа.
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На мой взгляд, в парламенте прошлого созыва они не сильно бы выделялись.
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На колір і смак олівці різні.
На мій сильно виділяються, не поведінкою чи прагненнями - тут все однаково, здібностями.
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В прошлом парламенте тоже хватало бестолочей, просто в процентном отношении их было меньше, чем в нынешнем.
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Власенко .Потому у ЮВТ и всей оппозиции процент чуть больше статистической погрешности.А гонору на все 90 %Ваш удел - храпеть на заседаниях,а не время пытаться затягивать.Лузеры.Ни одна ваша поправка априори без утверждения ВАЗом не пройдёт.И так до тех пор ,пока вас вообще во ВРУ не изберут.Маразматики.
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халявщиків та дурнів повно при владі було завжди, особливо зараз!!
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Федир! Скоро твоих зеленых обезьян будут гонять всей страной, ровно как попытаются землю продать! Им на мусорке место а не в Раде!
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А может ли порядочный человек стать депутатом,если у него
нет N- миллионов.
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"Парламент VI созыва, в котором я имел честь работать от 3 июня 2008 года до 2010 года, до избрания Виктора Януковича президентом, это был реальный парламент. Да, там были свои проблемы, было сумасшедшее кнопкодавство....

спасибо родной партии за счастливое детство!
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