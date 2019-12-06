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Все про:Деминициативы (33) Россия (74472) Донбасс (20112) КМИС (90)

 58,5% украинцев считают, что для мира на Донбассе нужно идти на компромиссы с РФ, но не на все, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА

Лишь 14% украинцев считают, что ради мира на Донбассе нужно идти на все компромиссы с Российской Федерацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях. В результате опроса собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Лишь 14% украинцев считают, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы по сравнению с июнем 2019 количество сторонников этой точки зрения уменьшилось на 6%. Еще 58,5% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все (по сравнению с 49% в июне 2019).

Эта позиция - "идти на компромиссы, но не на все" преобладает во всех регионах: Западном (57%), Центральном (53%), Южном (60%), Восточном (67%). На любые компромиссы более склонны идти граждане в Южном (24%) и Восточном (18%) регионах и значительно меньше - в Центральном (10%) и Западном (13%) регионах.

В то же время, на Западе (29%) и в Центре (20%) больше тех, кто думают, что мир на Донбассе может установиться только с позиции силы - когда одна из сторон победит. На любые компромиссы больше всего готовы идти избиратели "Оппозиционной платформы - За жизнь" (около 33%), меньше - избиратели "Слуги народа" (около 14%), меньше всего - "Европейской солидарности" (всего около 5%).

Большинство украинцев считают, что наиболее эффективными мерами для достижения мира является восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях (32%) и международное давление на Россию (также 32%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 59% украинцев против продажи земли сельскохозяйственного назначения, - опрос КМИС

58,5% украинцев считают, что для мира на Донбассе нужно идти на компромиссы с РФ, но не на все, - опрос Деминициатив и КМИС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163805
 
 
 Топ комментарии
 
"мужчины" из этих 68% на хороших условиях могут сдать свою девушку/жену в аренду. Женщины, помните об этом когда выбираете себе женихов 58,5% украинцев считают, что для мира на Донбассе нужно идти на компромиссы с РФ, но не на все, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 5137
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Ну, а чему тут удивляться когда 73% выбрали малороса который сдавал позиции украинских военных
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В теории 73% уставших от войны готовы на всё ради мари с братьями кацапами, так что результат может быть даже больше чем 58.5%, но никак не меньше
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К сожалению, США не заинтересованы в этом, как и не заинтересованы в ослаблении Раши.
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Угу. С той стороны завозят ПВО и устраивают на территории Украины учения - кто круче - их ПВО или беспилотники. Периодически что-то падает на головы людей. Так и хочется пожелать многим «экспертам» головой об стену
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Ну, а чему тут удивляться когда 73% выбрали малороса который сдавал позиции украинских военных
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"мужчины" из этих 68% на хороших условиях могут сдать свою девушку/жену в аренду. Женщины, помните об этом когда выбираете себе женихов 58,5% украинцев считают, что для мира на Донбассе нужно идти на компромиссы с РФ, но не на все, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 5137
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мужчины, по поводу женской половины из этих 68%...ну вы поняли...
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Также не ходите, девушки, за е@анутых порохоботов - считающих девушек своей собственностью "с возможностью сдать-не сдать в аренду".
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антон сказал аделаиде
я ради вас пойду на все
ну коли так подите на ###
аделаида говорит
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Головне в цьому питанні, це - припинити безглузду кроваву бійню!
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кацап,ты бы хоть бутылочку на стул переставил, того и глядишь и слова в гугл переводчик правильно вводить начнешь. 58,5% украинцев считают, что для мира на Донбассе нужно идти на компромиссы с РФ, но не на все, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 7727
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Хто про що, а дирявий - про пляшку......... 58,5% українців вважають, що для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси з РФ, але не на всі, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 2285
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это как в анекдоте? 58,5% українців вважають, що для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси з РФ, але не на всі, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 4346
- Сколько кацапов можно посадить на одну табуретку
- Четыре
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Так в чому проблема?... Вигнати рашистських окупантів з України та повісити ***** в Гаазі за військові злочини проти людства.
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Щоб вести мову про Гаагу потрібно спочатку хоча б ратифікувати Римський статут. Це до речі прописано і в угоді про асоціацію.
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Ты про каку бийню? Про ДТП? Или про пожары?
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Юляяя. Кто, где и как проводит эти опросы?! Никуя не могу есть ли те у кого српашивали?
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Як завжди маніпуляція.
58,5% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все Источник: https://censor.net.ua/n3163805
А який перелік "всех" компромісів, а "не на всех"?

Точно як в блазня перед виборами - обіцянок море, конкретики нуль і кожен у "все" та "не на все" вкладає власний зміст.
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В ній нема відповіді на поставлені мною питаннях?

Є дві картинки, Жодний компроміс не набирає більшості. 40,5 проти 45,6 - найбільш підтриманий.58,5% українців вважають, що для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси з РФ, але не на всі, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 8868Так 58,5% українців вважають, що для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси з РФ, але не на всі, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 5059
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Компромисс с кацапами это что новый анекдот *** !!!!
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Встреча в Париже началась тревожно. Путин традиционно опаздывал на 30 минут. Макрон и Меркель дискутировали кто из них больший лидер и у кого яйца больше. И несмотря на физическое отсутствие тестикул у одного из них, но выходило, что у Меркель они были больше. И тверже. Владимир Александрович смотрел на потуги европейских коллег и ему явно не хватало Ермака, который бы легко и аргументированно доказал всем присутствующим, что именно у Зеленского они крупнее, потому что он "один из величайших лидеров современности". Этот аргумент чуть-чуть поднял настроение президента Украины. Но в этот момент двери кабинета открылись и зашел Путин. Настроение Зеленского вернулось в исходную точку.
- Бонжур, месье Макрон, гутен таг, фрау Меркель, приветствую, тезка, ***** - обратился кремлевский диктатор к присутствующим и сразу продолжил, - Давайте мы сразу перейдём к делу и поговорим с Владимиром один на один. Тем более, что и он хочет. Владимир, Вы же хотите со мной поговорить?

- Я? Хочу? - переспросил Зеленский.
- Или не хотите?
- Я? Не хочу? - продолжал определяться шестой президент Украины.
- Так хотите или не хотите? Вы же не лох. Должны были уже определиться. Или не смогли? - спросил Путин.
- Я... Я думал, что мы вместе пообщаемся. Так сказать, узким кругом ограниченных людей ...- попытался пошутить Зеленский.
- Думать будем вместе. А с ограниченными людьми Вы у себя в ОП еще не наобщались? Давайте пообщаемся все же один на один. Вы же не против, Владимир? Как одному из величайших лидеров современности - это Вам по плечу, - завершил Путин.
- Мне это по плечу, а Вы по плечо Макрону, - продолжил в привычном для себя стиле Зеленский.
Путин злобно улыбнулся, посмотрел на Макрона, потом на Зеленского и сказал:
- Не завидуйте. Когда-нибудь и Вы дорастете до этого уровня. Так мы говорить будем?
- Будем, - удрученно согласился Зеленский.
- Тогда, господа, мы с тезкой удалимся, а вы нас подождите тут десять минут и мы через час вернемся, - и не дожидаясь согласия остальных участников встречи Путин двинулся в соседний кабинет. Зеленский с надеждой посмотрел на Макрона и Меркель.
- Зроби його разом, герр Володимэр, - сказала Меркель и повернувшись к Макрону продолжила свой сравнительный анализ потенциального превосходства.
Владимир Зеленский понял, что поддержки он не дождётся и двинул вслед за Путиным. Ему очень не хватало Богдана за левым плечом, но только Богдану хватило ума не ехать с ним. Войдя в кабинет Зеленский увидел, что Путин уже сидит в кресле. Сев напротив него Зеленский сказал:
- Владимир Владимирович, я мира хочу.
- Понимаю Вас, Володя. И я хочу. Кто ж его не хочет? - согласился Путин.
- Так давайте закончим эту войну. А? - обрадовался Зеленский.
- Поддерживаю Ваше желание, Владимир! Заканчивайте! - одобрительно произнес Путин.
- А Вы? - удивился Зеленский.
- Мы? А настамнет, - резюмировал известный стерхолетец.
- Как же нет? Когда мы оба знаем, что есть, - удивился Зеленский.
- Нас там нет. Мы не при чем. Или Вы, Владимир, считаете, что я вру? Я вру, Владимир?
- Вы.... Ну... Может Вы не в курсе?, - с надеждой произнес Зеленский.
- Вова, я в курсе. А тебе надо договариваться с руководством независимых донбасских республик.
- С кем? - окончательно расстерялся Зеленский.- Минуточку. Сейчас увидишь, - сказал Путин и достав телефон набрал какой-то номер, - Але, Песков? Заводи барана. Нет, Пасечник - это козел, а баран это Пушилин. Ты все время их путаешь. Запомни. С одного пользы, как с козла молока, а со вторым все же, как с паршивой овцы и шерсти клок, - и подняв глаза на Зеленского закончил, - сейчас подойдут Ваши партнеры по переговорам. Они хотят мира и вы хотите мира. Вот и договаривайтесь. А я только за. Поддержу вас в этом благородном стремлении. Тем более что вам просто надо перестать стрелять. Вы попробуйте. Мне понравится.
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В этот момент двери кабинета открылись и в него кубарем вкатился мужичок с всклокоченой бородой.
- Можно полегче? - обиженно произнес он к тому, кто стоял за дверья и потер свою ягодицу на которой отпечатался след от 45-го размера. Затем он обернулся к Путину, достал бумажку и начал читать, - Мы, как представители воли народа Дамбаза, хотим заявить, что готовы милостиво принять капитуляцию киевской хунты и любезно соглашаемся на выборы на наших условиях.
- Не мне, дурак, - грустно сказал Путин.
- Что? - не понял Пушилин и его лицо стало напоминать лицо Добкина, которому не дают деньги.
- Не мне это говори, а ему. Тьфу, бараном был - бараном и остался. Даже выучить текст не может, - констатировал Путин.
- Мы, как представители воли народа Дамбаза..., - повернувшись к Зеленскому начал вновь читать с листочка Пушилин.
- Донбасса, - исправил его Зеленский.
- Что? - спросил Пушилин.
- Не Дамбаза, а Донбасса, - объяснил Зеленский.
- Какая разница?!, - завопил Пушилин, - Вы хотите сорвать диалог?
- О!, - радостно сказал Путин, - у Вас уже диалог. Это очень хорошо. Не стану вам обоим мешать. Просто посмотрю, как равные переговорщики ищут точки соприкосновения.
- А Вы? - совсем грустным голосом спросил Зеленский у Путина.
- А мы? А нас там нет, - язвительно повторил Путин.
- А еще мы требуем дать статус участника боевых действий всем нашим оппочленцам, - вмешался Пушилин.
- Вы хотели сказать ополченцам? - вновь поинтересовался Зеленский.
- И им тоже, - согласился Пушилин.
- В общем, вижу, что все у вас наладилось и я вас тут оставляю. Продолжайте уже вдвоем, а козел ... тьфу, Пасечник, к вам присоединится в ближайшее время. Как протрезвеет, - сказал Путин и радостно вприпрыжку выбежал из кабинета.
- Коззззел, - прошипел ему вслед Зеленский
- Пасечник позже присоединится, - сказал Пушилин.
- Я не о том козле, - огрызнулся Зеленский.
- Тогда хорошо. А то я сам в этих козлах путаюсь. Их у нас столько.... Кстати, Владимир Александрович, а еще мне поручено обговорить с Вами первый возможный совместный визит в Россию. Есть предложение сразу в Чечню поехать.
- А почему в Чечню? - тихо спросил Зеленский.
- Так, это же просто... Во-первых, у Вас же давний контакт с Кадыровым, во-вторых сразу с ним и обсудите новые номера для 95-го квартала. Он давно что-то хотел Вам дать пару советов...
Владимир Зеленский вздрогнул и открыл глаза. В просторном холле ОП Ермак и Арахамия играли в настольный тенис на голосования по изменениям в Конституцию.
- Тьху, задремал. И приснится же такое, - подумал шестой президент Украины и вытер выступивший на лице пот.
- Вова, тебе что-то приснилось? - спросил Ермак.
- Да, козел один, - хриплым голосом признался Зеленский.
- Пасечник, что ли? - не останавливая игру продолжил спрашивать Ермак.
- А откуда ты знаешь, что он козел? - спросил с подозрением в голосе Зеленский.
- Мои друзья говорят, что Пушилин баран, а Пасечник козел.
- Андрей, а кто у тебя друзья? - с еще большим подозрением продолжал интересоваться Зеленский.
- Володя, тебе не надо лишней информацией голову забивать. Давай лучше сходи в спортзал и запиши видосик.
- Суперская идея. Пожалуй я так и сделаю, - сказал Зеленский и пошел спортзал. У него давно родилась идея записать влог в процессе отжиманий. Так у него получалась отличная одышка и это поддерживало впечатление, что президент все время преодолевает препятствия, но побеждает в финале. И тема была подходящая - что будет с Украиной после Нормандской встречи. Единственной проблемой было то, что ответа он и сам не знал. Но когда это его раньше останавливало? А Ермак ему пообещал, что все будет пучком и зуб дал на то, что со всеми договориться. Единственное чего так и не понял Зеленский - это чей зуб пообещал Ермак, с кем именно он договорится, и о чем именно? Но такие мелочи его давно уже мало беспокоили, а впереди было огромное количество работы. И запись видосика с отдышкой была в очереди первоочередных. А что делать? Ведь работа президента такая тяжелая и должен же хоть кто-то видосики с обещаниями писать. Даже если обещания нереальные и невыполнимые.
- В крайнем случае Богдан с Ермаком опять что-то подскажут, - подумал Зеленский и пошел в свое туманное будущее. А вместе с ним в этом тумане плыл и наш Титаник в поисках своего айсберга с которыму него запланирована встреча после 9-го декабря.Борислав Береза
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Считать избирателей Зеленского наивными обманутыми людьми - это есть самообман. Основная масса голосовала за Зеленского именно ради капитуляции. Вата осознанно. Зе-патриоты - неосознанно. А чтобы убрать свой дискомфорт, оттого что кто-то воюет, кто-то волонтерит, кто-то хоть деньги на армию дает, а типа-патриот сидит на диване и никак не вкладывается. Или вкладывался в расчете на должность, а должность не дали.

Именно этим людям зашло "Пусть сын Порошенко воюет", именно этим людям зашло "Чому АТО, а не война", именно этим людям зашло "Порошенко наживается на войне". Этим людям заходило все, что хоть как-то в их глазах оправдывало их действия или бездействие. Оправдывало, но не снимало дискомфорт, потому что не отменяло факта, что типа-патриот во время войны за независимость отсиживается. А нет войны - нет и дискомфорта.
Поэтому от этих людей не будет никакого возмущения хоть обысками, хоть арестами что Марченко, что Звиробий, что любого другого героя по любой надуманной/сфабрикованной причине. Потому что это показывает: "Я был прав, я правильно отсиживался. А эти марченки и звиробои - они никакие не герои, а вовсе даже преступники. Я был прав, я молодец".
Арест Марченко, преследование Зверобий оправдывает предательство типа-патриотов, голосовавших за Зеленского. Не ждите от них прозрения, они и не были слепы. Всё они видят и всё они знают. Это как с россиянами по Крыму или по Боингу. Они знают, чего стоил и как делался референдум в Крыму, они знают, кто сбил Боинг, но они до усрачки будут говорить, что черное это белое, а белое это черное, именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство.
С Зе-патриотами тот же механизм. Всё они знают. Что Порошенко вкладывал свои деньги в армию, что Роттердам+ - лучшая цена, которая ущемляет исключительно Коломойского, что никуда с должностей недевшиеся Свинарчуки платили за контрабанду запчастей из России потому, что больше эти запчасти взять было неоткуда, что Зеленский зависит от Коломойского, что Коломойский обокрал Приват и страну, и так далее, так далее.
Всё они знают. Но они до конца будут твердить, что черное - это белое, а белое - это черное. Именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство. Будут, даже когда Коломойский их ограбит до нитки, и вся братия сдрыснет в Ростов или в Израиль, даже и тогда - не сомневайтесь - мы услышим от Зе-патриотов, что всё это придумал Порошенко в восемнадцатом году.
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Порошенко завжди буде винним у тому, що мудрому наріду постійно хтось в штани кладе.
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Цікава закономірність проглядається - Коли в "слуг урода" в черговий раз починають підгорати пердаки то відразу з'являються "результати опитування" цих двох контор.
А може б то простіше було б провести Всеукраїнський Референдум з цього та інших важливих для країни питань? І почати з Закону про продаж української землі іноземцям, який вже підготували ці "слуги урода" 😕
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Кацапы скажут какой компромис,мы тут причем мы не сторона конфликта ихтамнет
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"Президент України Володимир Зеленський має намір створити "муніципальну варту", яка працюватиме в ОРДЛО.До цієї "варти" входитиме Нацгвардія України, представники ОБСЄ і представники окупантів на Донбасі. Про це гарант розповів на зустрічі з активістами, які постраждали під час першого побиття "Беркутом" на Майдані, передає "Еспресо"Один з учасників цієї зустрічі Євген Сердюк повідомив, що з цим планом Зеленський їде на "нормандський саміт" у Париж."
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"Зеленський дав зрозуміти, що не вірить в успіх переговорів і вирішення війни дипломатичним шляхом і ще раз нагадав, що Мінськ підписали "папєрєднікі". Ось що мене реально зачепило, так це те, що вони, схоже, в разі зрушень у переговорах готові погодитися на спільне патрулювання ОРДЛО загонами з представників поліції або Нацгвардії з нашого боку, ОБСЄ посередині і умовної "народної міліції" з того боку. Так, Зеленський зазначив, що в цій умовній "народній міліції" мають бути люди, які не брали до рук зброї", - написав у Facebook ще один учасник зустрічі Іван Сінепалов.
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Компромиссы дело хорошее, но они не принесут спокойствия в мир. (цитата)
Потому что уступив в чём-то, ты будешь стараться вернуть себе то, в чём ты уступил ранее.
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странный опрос...а юлькиных и славикиных игнорируют ?
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компромисс между джугашвили и гитлером был достигнут за 20 минут, 23 августа 1939 года.йоахим фон риббеннтроп пообежал дохлому ссср всяческую поддержку по всем экономическим вопросам не говоря о военной.22 июня 1941 года на станции Орша в Белоруссии стояли 5 железнодорожных поездов-контейнеров с зерном для братской германии.все это добро успешно разбомбили летчики люфтваффе на рассвете.
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Цікаво чим би скінчилась війна для Британії (і для Черчеля) якщо б він не скасував вибори 1940 р., та всі сорокові роки постійно проводив подібні дурнуваті опитування.
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Жидівські маніпуляції,українці в цій країні ні на що не впливають,можуть тільки виїхати або здохнути.
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Есть предложение к голосовавшим за пустить к себе домой насильника и убийцу, затем искать с ним компромисс.
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насильник уже вошел, осталось решить или отдаться или звать полицию
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Все будет так, как решат Европа и США
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А вони вже вирішили - негайно припинити безглузду кроваву бійню на Донбасі.
Ця бійня для них вже свою роль зіграла.
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Не вірте жодним опитуванням жодної української (в якому місці тільки, цікаво) контори, та й "іноземним" теж, бо найчастіше за "іноземними" ховаються ті самі вітчизняні олігархічні. Думайте власними мізками, оцінюючи економічну чи політичну ситуацію і події, виключивши вплив з ТВ-зомбо.
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В Україні було проведено перепис сектантів-пацифістів,'пятиколонників',упоротої вати'-любителів 'русского міра ' і хохлів(не українців) з рабською совковою психологією.

14% українців населення України вважають, що заради миру на Донбасі потрібно йти на всі компроміси з Російською Федерацією.
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Что за демагогия. Какие компромиссы? О чем речь? На сколько я знаю, РФ даже не признает себя стороной конфликта. И требует одного вести переговоры не с ней, а с ее оккупационными администрациями.
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Злодій розбив вікно, вбив родича, забаракидувавсь в одній кімнаті, решта родини зібралась в іншій кімнаті провести опитування, і готова до часткового компромісу.
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Дурбецелло, а то что злодий сильнее всех кто в доме..."полиция" выражает озабоченность и вводит против него санкции по блокировке пивного киоска или ограничение на поездки в Куала-Лумпур...что предлагаешь ? Бросать нк него сына? Дочь? Жену?. Самому кинуться на его "перо"? Черт вам таким недальновидным мы уже доверили власть в 14 году....спасибо. С вашим уровнем адекватности оценки ситуации и стретигическому плагирванию только хвосты в селе крутить...
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У Вас отличный пример. Но вы понимаете, что это уже вторая и третья комната по счету. И у "соседа" есть целый список интересующих его комнат
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Тому от в 2014 нам і Марік, Словянськ, Краматорськ, Лисичанськ, Бахмут і ще 110 н.п. вдалось повернути. Бо не слухали таку дурноголову сцикоту як ти. Недобиток ватний.
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война с братской германией не закончилась 8 мая 1945 года.она продолжалась еще 10 лет.и только 25 января 1955 года постановлением совета министров дохлого совка был заключен мирный договор с германией.это и есть настоящий праздник "победы"
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Сейчас повылазят мудозвоны готовые воевать до последнего патрона и последнего украинца....Дебилы ***
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мудозвоны - это те кто втирают что кроме "мира" может быть только "воевать до последнего патрона". А про середину умалчивают.
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Ну вам из под паньского сапога там виднее. Такие "герои" сразу чуть - что в Польшу...
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Сцикливий піджидок,стань раком та чекай москаля
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58% украинцев готовы стать раком и принять в себя российский компромисс, но только на пол-шишечки. Лишь 14% украинцев готовы принять в себя российский компромисс полностью. В то же время 29% украинцев не готовы становится раком и принимать в себя российский компромисс, а настаивают на том, чтобы, хоть и не сразу, но поставить раком россию.
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Подстава в самом заголовке статьи. Ни на какие компромисы с московией идти нельзя.
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Украину шантажируют, а Она должна идти на компромисс

со страной,которая напала.?
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А хрена вам лысого!
Ура Ермаку!

""Заявления украинских властей о возможности отгородиться стеной от оккупированного Донбасса в случае, если переговоры в нормандском формате в Париже будут безуспешными, контрпродуктивны. Об этом в комментарии "Интерфаксу" сказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Он назвал заявление помощника президента Украины Андрея Ермака, который озвучил идею о стене с Донбассом, "попытками спекулировать на разного рода негативных сценариях".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/v-mid-rf-nazvali-zayavlenie-ermaka-o-stene-s-donbassom-popytkami-spekulirovat-na-raznogo-roda-negativnyh-scenariyah-1478165.html
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распад кгбшного дерьма неизбежен.дело в дате образования государств Якутия,Чечня или Дагестан, и даже Удмуртия с Чучкестаном.делаем ставки панове господа
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вЯличие зашкаливает, вперед за орденами? Память короткая, котлы уже забылись? "Пливе кача" петь охота? Очевиднейшая вещь, ни один из участников процесса (США, ЕС, Украина, Раша, Донбасс), не решат проблему единолично. Это только компромисс. Вариантов нет
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котел был между Минскоми и Белостоком в июне 1941 года.в плен попало 442 000 солдат ркка,вот то котел
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Цікаво, що жодного разу не потрапив у такі опитування... Схоже опитують весь час одних й тих самих... Або просто малюють зі стелі...
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Готовят ЗЕлохторат к сдаче Украины???

Хрен Вам, а не сдача! Предатели.

Выносить надо Зебобиков.
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Думаю, что именно к результатам этого опроса будет аппелировать "великий политик Европы" по результатам встречи в Париже, и думаю, что сегодня у Шустера (Президент України Володимир Зеленський вперше візьме участь у політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" напередодні саміту у Нормандському форматі, який відбудеться 9 грудня.Ефір відбудеться у п'ятницю, 6 грудня, о 21.00 на телеканалі "Україна".) будет закинут пробный камень.
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Фіни три війни пройшли проти совку, співвідношення у людських та економічних ресурсах були набагато гіршими, ніж в нас... Вони втратили біля сорока відсотків чоловічого населення...але вони не здались, відстояли свою свободу, гідність й подивіться на цю країну у порівнянні з фєдєрастами чи нами... В нас зараззовсім не та ситуація, як у 2014-му, коли не було армії, пограбований бюджет, кабальні газові стосунки... Зараз масква нам винна гроші, газдешевшає й скоро на балтийських терміналах буде коштувати меньше ста баксів (він вже зараздешевше путенського трубного), фєдєрасти обкладені санкціями, їх економіка валиться і єдина можливість не виграти Україні, це зараз здатись та піти на умови цапів, те що зєлєвова називає компромісами... Це як потонути вже біля берега... Всі хто закликають до «компромисів», є ВОРОГАМИ України!
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