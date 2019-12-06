 Министерство экономики осуществляет встречи с крупнейшими предприятиями в областях из-за падения промышленности, - Гончарук

Об этом сообщил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"О падение промышленности. Мы видим реальные цифры, к сожалению, конъюнктура на мировых рынках действительно неблагоприятная для некоторых наших предприятий. Сейчас по моему поручению Министерство экономики осуществляет визиты в отдельные области. Например, на этой неделе был визит в Харьков, где проходят встречи с директорами всех крупнейших предприятий. Вчера я встречался с Федерацией работодателей Украины, мы вместе ищем решения, которые, с одной стороны, позволят не создавать коррупцию, а с другой стороны поддержать наших предпринимателей", - сказал он.
перестать стрелятьпрекратить падение"
https://biz.censor.net.ua/news/3107957/promyshlennoe_proizvodstvo_v_2018_godu_vyroslo_na_11_gosstat
уряд Зе почав працювати 29 серпня
пі..єц почався при Порошенко..
тому не треба "пі..ьєжу у цифрах"!
Учился Алексей Гончарук в средней школе в небольшом городе Городня Черниговской области. В 2001 году поступил в Институт права имени Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). Там он получил степень магистра права.Затем Гончарук окончил Академию государственного управления при Президенте Украины и получил степень доктора философии права (кандитата наук). Является доцентом кафедры финансового и банковского права Института права имени Владимира Великого, где сам когда-то учился.
скажите мне каким боком он экономист? возможно из него окуенный генпрокурор получился бы
походу очередной гениальный самоучка, как гройсман
..
а теперь будете выдавливать предприятия?
турбо-идиоты
"зустріч у піджаках'
зустріч на самокатах.
Тому ми приймемо такы закони, що не тільки на світових ринках, а й на внутрішньому складеться "неблагоприятная коньюнктура"...