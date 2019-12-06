 Министерство экономики осуществляет встречи с крупнейшими предприятиями в областях из-за падения промышленности, - Гончарук

Об этом сообщил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"О падение промышленности. Мы видим реальные цифры, к сожалению, конъюнктура на мировых рынках действительно неблагоприятная для некоторых наших предприятий. Сейчас по моему поручению Министерство экономики осуществляет визиты в отдельные области. Например, на этой неделе был визит в Харьков, где проходят встречи с директорами всех крупнейших предприятий. Вчера я встречался с Федерацией работодателей Украины, мы вместе ищем решения, которые, с одной стороны, позволят не создавать коррупцию, а с другой стороны поддержать наших предпринимателей", - сказал он.

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