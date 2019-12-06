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 Политика Украины, Экономика
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Все про:промышленность (234) Гончарук_Алексей (344) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (3)

 Министерство экономики осуществляет встречи с крупнейшими предприятиями в областях из-за падения промышленности, - Гончарук

Министерство экономики из-за падения промышленности осуществляет встречи с крупнейшими предприятиями в областях.

Об этом сообщил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"О падение промышленности. Мы видим реальные цифры, к сожалению, конъюнктура на мировых рынках действительно неблагоприятная для некоторых наших предприятий. Сейчас по моему поручению Министерство экономики осуществляет визиты в отдельные области. Например, на этой неделе был визит в Харьков, где проходят встречи с директорами всех крупнейших предприятий. Вчера я встречался с Федерацией работодателей Украины, мы вместе ищем решения, которые, с одной стороны, позволят не создавать коррупцию, а с другой стороны поддержать наших предпринимателей", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3163804
 
 
 Топ комментарии
 
А чего это оно вдруг падать начало ? Говорили, что Петя барыга. Так при нем не падало. А теперь вдруг падать начало Министерство экономики осуществляет встречи с крупнейшими предприятиями в областях из-за падения промышленности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5481
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какое падение? у нас же взлет, турборежим, и страна в смартфоне! Министерство экономики осуществляет встречи с крупнейшими предприятиями в областях из-за падения промышленности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7671
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какое падение? у нас же взлет, турборежим, и страна в смартфоне!
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Зе-билы поняли что что-то делают не так. Начали у народа спрашивать : - что делать?
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а шо там, все просто же, "надо просто перестать стрелять прекратить падение"
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Шоб было больше молока и меньше затрат, корову нужно больше доить и меньше кормить. К сожалению это уровень экономических знаний зеленой команды и ее главаря. Дле зели, судя по всему, главное мост в станице Луганской построить и шаурмы перед камерами пожрать. Я за него голосовал (выбирал из двух зол) и пока считаю что это было правильно. Петю считал и считаю большим злом. Осчтальное будем посмотреть.
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А чего это оно вдруг падать начало ? Говорили, что Петя барыга. Так при нем не падало. А теперь вдруг падать начало Министерство экономики осуществляет встречи с крупнейшими предприятиями в областях из-за падения промышленности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5481
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Падало і при Свині Мальдівський. Просто про це менше казали. Всеж таки член клубу олігархів, свій, не можна критикувати.
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Летом Зеленский в Канаде сказал, что за последние 30 месяцев наша экономика только развивалась.
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Євреї завжди брешуть, що Порошенко, що Зеленський. Причому усі, без виключення, підставляйте будь-яке прізвище.
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Та не. Врешь тут только ты. Вот ссылка на то, что в 2018 году был рост производства.
https://biz.censor.net.ua/news/3107957/promyshlennoe_proizvodstvo_v_2018_godu_vyroslo_na_11_gosstat
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Десь був ріст, десь падіння, сукупно падіння вже три роки випереджає зріст. Негативне зовнішньоторгівельне сальдо усі 5 років керування Порошенка. Зараз у світі криза продажи металів, напівфабрикатів і готової продукції з них, тому Україна з її моноекономікою, побудованою на метелургії, страждає більше за усіх, як і в 2008 році. Я кажу банальні, загальновідомі речі, які, на жаль, Вам особисто недоступні для розуміння. Зате на кнопку "спам" Ви, нешанований вальцманоїд, тисните справно.
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Плохому танцору всегда что-то мешает. Пете даже война с россией не помешала наращивать рост производства... И не надо истерить - лично я не отправлял вас в спам. Если вы там, то это так решили другие посетители Цензора.
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падало только у тупоголовой ваты,которая только как брехать может,чтоб оправдать свой кретинизм на выборах)
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с бабломойским встретятся, спросят всё ли у него хорошо.
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Встречаются и требуют "Остановить падение!"
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Да, да, это всё мировые рынки виноваты, понятное дело. Щас он по столу кулаком ударит и потребует поднятия промышленности. Совдепия и только
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Завжди треба враховувати піврічну затримку в реалізації будь-яких рішень в економіці!
уряд Зе почав працювати 29 серпня
пі..єц почався при Порошенко..

тому не треба "пі..ьєжу у цифрах"!
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а хочу запитати, скільки там Великий Рехформатор-економізд при владі? Якраз півроку
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Образование:

Учился Алексей Гончарук в средней школе в небольшом городе Городня Черниговской области. В 2001 году поступил в Институт права имени Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). Там он получил степень магистра права.Затем Гончарук окончил Академию государственного управления при Президенте Украины и получил степень доктора философии права (кандитата наук). Является доцентом кафедры финансового и банковского права Института права имени Владимира Великого, где сам когда-то учился.
скажите мне каким боком он экономист? возможно из него окуенный генпрокурор получился бы
походу очередной гениальный самоучка, как гройсман
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Сразу сказал, Гончарук, судя по его дилетанским методам, это Азаров.v2.0 - много разговоров, анонсов, рассуждений и ноль результатов. Очень сложно быть успешным премьером правительства, которое игнорирует элементарные принципы свободной рыночной экономики.
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Позади этих двоих мудозвонов , заставка во всех новостях на кацапТВ , где идёт речь о встрече х.йла и Бубочки . Вглядитесь в эти глаза , полные ужаса и растерянности . Вова выглядит как школьник , которому щас всыплят ремня , за двойку . Міністерство економіки проводить зустрічі з найбільшими підприємствами в областях через падіння промисловості, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5667 .Нафиг вы его хоть снимаете в таком ракурсе , придворные слуги Міністерство економіки проводить зустрічі з найбільшими підприємствами в областях через падіння промисловості, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3068 .?? Шобы кацапы ржали ?
Міністерство економіки проводить зустрічі з найбільшими підприємствами в областях через падіння промисловості, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7665 ..
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да фото голобородько уже не канают как в начале ...а как его в живую нормально снимешь -не виноватые тут они)
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докерувались?
а теперь будете выдавливать предприятия?
турбо-идиоты
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Перші ж об'єктивні труднощі наочно довели, що з блазнів професійних управлінців і економістів не буде, блазні залишаться блазнями.
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представляете какой кабздец зебанаты устроили,если это существо заговорило о падении экономики...
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О , а де "эпоха працветания" ? А , "миравые рынки усему виной" ! Заважають зелохам , а так би вони як дали б ! Правда , зебіли ?
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"зустріч у піджаках'
зустріч на самокатах.
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и тут природа вмешалась в планы великого комбинатора...
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Любезнейший Гончарук, так экономика Украины таки растёт или падает, мать-перемать?
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Мы видим реальные цифры, к сожалению, конъюнктура на мировых рынках действительно неблагоприятная для некоторых наших предприятий. Источник: https://censor.net.ua/n3163804

Тому ми приймемо такы закони, що не тільки на світових ринках, а й на внутрішньому складеться "неблагоприятная коньюнктура"...
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