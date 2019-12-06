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 Общество, Здоровье
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Все про:ВОЗ (115) корь (218)

 Украина вошла в пятерку стран с наибольшей заболеваемостью корью, - ВОЗ

В 2018 году от кори в мире умерли 142,3 тысячи человек, большинство из них - дети до пяти лет. Это на 18 000 больше, чем в 2017 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

В общем, как отметили в ВОЗ, в прошлом году количество случаев заболевания корью существенно возросла. Пять стран, где зафиксировано больше всего случаев - Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Сомали и Украина.

Тенденция к росту заболеваемости корью сохраняется и в этом году, говорят в организации. По данным ВОЗ, в 2019 году уже было зарегистрировано более 413 000 случаев, тогда как в прошлом году эта цифра составляла около 353 тысяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От осложнений кори умер 5-летний малыш с противопоказанием к прививке, - ЦОЗ

Впрочем, как предупреждают в ООН, речь идет только об официально зафиксированных случаях, на самом деле количество инфицированных значительно больше. Так, по расчетам организации, в 2018 году заболеваемость могла превысить 9,7 млн случаев, а годом ранее - 7,5 млн.

Корь - заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чиханья, кашля и т.п. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинула помещение.

Источник: https://censor.net.ua/n3163802
 
 
 Топ комментарии
 
Супрун рекомендувала зчеплення робити, але ж багато чого можна сказати про нас, судячи з президентських виборів.
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Скажите за это спасибо Александро и всем антипрививочникам.
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Станом на 7 лютого 2019 року в регіонах України наявні 1 067 014 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Цієї кількості достатньо для проведення щеплень. Але ж ні. зебілам Петя з Супрун винні. а не вони дурні.
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по новой редакционной зеполитике такие новости должны заканчиваться фразой "и это нормально!" Украина вошла в пятерку стран с наибольшей заболеваемостью корью, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3380
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Скажите за это спасибо Александро и всем антипрививочникам.
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Ага, Александро виноват, что 142 тысячи умерли?))
А вам не кажется явной муйней, что, если 142 тысячи умерло, из низ в Украине 16 человек, и при этом, вдруг, Украина на пятом месте по заболеваемости, то это муйня полная? Вы же кривые Гаусса должны были учить, или хотя бы помнить о таком.
Не хотите посчитать исходя из этих цифр? В мире средняя смертность 2/100000, в Украине 4/10000000, т.е. в Украине смертность в 50 раз меньше чем в среднем по миру.
5-ое место, млин, да у вас такие же аргументы стали, что и у Алесандро
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Украина вошла в пятерку стран с наибольшей заболеваемостью корью, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3205

Демократическая Республика Конго, Либерия,
Мадагаскар, Сомали и Украина.(с)

Источник:https://censor.net.ua/n3163802
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Супрун советовала побольше кушать огурцов и гулять перед сном.
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Супрун рекомендувала зчеплення робити, але ж багато чого можна сказати про нас, судячи з президентських виборів.
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Ну и где тут эти супрунофилы? Пусть объяснят, что за 3 года она не смогла ничего сделать с эпидемией кори.
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Силою мала зебілів в пункти зчеплення тягнути?Це природний відбір.
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Ты еще тут заяви, что агрессия россии против Украины - это тоже природный отбор.
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МАЙДАНбандерівка

@OdessaTatiana

Це рехформи від -ДЯКУЙ...ТЕ
Яких вам ще реформ не вистачає від Сивого? Хто там на Майдан зібрався,розкажіть про реформи від Баризі?
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Станом на 7 лютого 2019 року в регіонах України наявні 1 067 014 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Цієї кількості достатньо для проведення щеплень. Але ж ні. зебілам Петя з Супрун винні. а не вони дурні.
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Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Сомали и Украина
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Гарний гурт.
Источник: https://censor.net.ua/n3163802
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так выглядит рейтинг самых интеллектуальных стран
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Это результат "реформы" медицины от Порошенка.
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тупість антипрививочників - це результат реформи Порошенка?? де логіка?
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Антипрививочники - это адепты Порошенко? В українській мові є слово "щеплення", використовуй його.
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Выше правильно написали. Те кто не делает прививки, они разносчики и жертвы этой эпидемии.
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А те, кто грабит или убивает людей - преступники. И что, с этим явлением не надо бороться,, предупреждать его, осуществлять профилактические меры?
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Ну, наконец-то удалось побороть прививки!
А естественный иммунитет укрепит генофонд нации!
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