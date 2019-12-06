 Арахамия о принятии Радой земельной реформы: Только рассмотрение правок может занять 10-12 дней. ВИДЕО

Об этом в кулуарах парламента сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Сейчас мы хотим посмотреть, как будут проходить правки и их рассмотрение в комитетах, потому что там правки каждый день добавляются и вчера даже компьютеры зависали, когда пытались оформить это в сравнительную таблицу. Поэтому то, что мы хотим и, что мы можем, оно разнится", - сказал депутат.
"Есть прогноз, что если просто поставить все эти правки, то это по времени займет 10-12 сессионных дней", - добавил Арахамия.
Напомним, что в этом месяце у Верховной Рады осталось всего пять пленарных дней - 12 декабря и 17-20 декабря.
13 ноября парламент принял в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения.
І хто ж вас гонить в шию землю продати швиденько за безцінь гвалтівникам України??
ДЕ обіцяний РЕФЕРЕНДУМ??
Чи втікати будете миттєво???
Понаехали в Украину Арахамии из Сочи, Третьяковы из Казахстана, нацепили лэйбы "слуги народа" ( какого ? ) и взялись бойко дерибанить украинскую землю.
может есть на цензоре умные люди которые ответят
если у меня нет земли (если не считать 10 соток в садовом товариществе), как меня лично коснется земельная реформа?
я должен переживать из солидарности с теми у которых она есть?
в наших краях все то шо ты выше перечислил прихватили прокурорские, мусора и им подобные, причем абсолютно бесплатно
и заповедники, и леса и все подходы к водоёмам, не все конечно, может ты за них переживаешь?
я должен за это переживать из солидарности с теми у которых она есть?
какая мне разница кому на самом деле будут принадлежать эти паи?
у нас же сейчас капитализм? все должно покупаться и продаваться не?
думаю если ты приедешь в техас и предложишь кому то нормальные бабки за ранчо или картофельное поле не думаю что тебе откажут
это плохо?
Вище назва статті - набрати й почитати про журналістів 1+1, Ткаченка та ЗЕ і всю камарілью 95-го в офшорах