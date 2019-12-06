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 Политика Украины
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Все про:земельная реформа (165) Арахамия (174)

 Арахамия о принятии Радой земельной реформы: Только рассмотрение правок может занять 10-12 дней. ВИДЕО

Верховная Рада не успеет принять земельную реформу до конца этого года.

Об этом в кулуарах парламента сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Сейчас мы хотим посмотреть, как будут проходить правки и их рассмотрение в комитетах, потому что там правки каждый день добавляются и вчера даже компьютеры зависали, когда пытались оформить это в сравнительную таблицу. Поэтому то, что мы хотим и, что мы можем, оно разнится", - сказал депутат.

"Есть прогноз, что если просто поставить все эти правки, то это по времени займет 10-12 сессионных дней", - добавил Арахамия.

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Напомним, что в этом месяце у Верховной Рады осталось всего пять пленарных дней - 12 декабря и 17-20 декабря.

13 ноября парламент принял в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Источник: https://censor.net.ua/n3163799
 
 
 Топ комментарии
 
Отключайте турборежим и рассматривайте.
Понаехали в Украину Арахамии из Сочи, Третьяковы из Казахстана, нацепили лэйбы "слуги народа" ( какого ? ) и взялись бойко дерибанить украинскую землю.
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а ты точно умный?
в наших краях все то шо ты выше перечислил прихватили прокурорские, мусора и им подобные, причем абсолютно бесплатно
и заповедники, и леса и все подходы к водоёмам, не все конечно, может ты за них переживаешь?
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Когда вы уже Зеленые ликвидаторы Украины поймете что запустить рынок земли который вы мрази хотите запустить, что вам Народ Украины НИКОГДА не даст это осуществить !!! Арахамия о принятии Радой земельной реформы: Только рассмотрение правок может занять 10-12 дней - Цензор.НЕТ 5093
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Ей, Слуги!!!
І хто ж вас гонить в шию землю продати швиденько за безцінь гвалтівникам України??
ДЕ обіцяний РЕФЕРЕНДУМ??

Чи втікати будете миттєво???
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"Есть прогноз, что если просто поставить все эти правки, то это по времени займет 10-12 сессионных дней", - добавил Арахамия" вот и рассматривайте это ваша работа
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Отключайте турборежим и рассматривайте.
Понаехали в Украину Арахамии из Сочи, Третьяковы из Казахстана, нацепили лэйбы "слуги народа" ( какого ? ) и взялись бойко дерибанить украинскую землю.
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задам тут глупый вопрос
может есть на цензоре умные люди которые ответят
если у меня нет земли (если не считать 10 соток в садовом товариществе), как меня лично коснется земельная реформа?
я должен переживать из солидарности с теми у которых она есть?
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Ты если дурак то можешь не переживать .. В законе хотят распродать ВСЕ - с-х земли 74%, заповедники, леса, водоемы и т.д. и что у Украинцев останется!?... Сказать что или сам поймешь?! Переживать внатуре некуй - все пучком....
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а ты точно умный?
в наших краях все то шо ты выше перечислил прихватили прокурорские, мусора и им подобные, причем абсолютно бесплатно
и заповедники, и леса и все подходы к водоёмам, не все конечно, может ты за них переживаешь?
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цель- под шумок легализировать незаконно полученніье гектарі и паи в оренде
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еще раз
я должен за это переживать из солидарности с теми у которых она есть?

какая мне разница кому на самом деле будут принадлежать эти паи?
у нас же сейчас капитализм? все должно покупаться и продаваться не?
думаю если ты приедешь в техас и предложишь кому то нормальные бабки за ранчо или картофельное поле не думаю что тебе откажут
это плохо?
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Зеленський фігурує в документах, які НБУ та Приват пред'явили в Лондонський суд в Денвері

Вище назва статті - набрати й почитати про журналістів 1+1, Ткаченка та ЗЕ і всю камарілью 95-го в офшорах
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там когось за аідпочинок Мальдівах хочуть посадити?
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Самое главное не допустить внутри Украины более 600 га в одни руки.Остальное - А Р Е Н Д А.
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Ага, вы ещё эту таблицу на страницы разбивать будете, а она, проклятая, вся поедет!
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Чувствуется хотят включить заднюю. А ведь это главная реформа, на века
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"...сам себя считаю городским уже я.Здесь моя работа, здесь мои друзья..."
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