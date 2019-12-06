 Суд в РФ приговорил крымского татарина, фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Сейтосманова к 17 годам заключения в колонии строгого режима

Об этом проинформировала "Крымская солидарность" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Судебная коллегия в составе Сергея Горелова, Николая Гулько, Александра Генералова приговор в отношении Энвера Сейтосманова - 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - сообщили активисты.

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По мнению адвокатов, которые работают с данной категорий дел, на протяжении всего следствия не представлено ни единого доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию, а арестованные крымские татары обвиняются и приговариваются к различным срокам в колонии строгого режима лишь на основании того, что посещали религиозные собрания и читали религиозную литературу, обсуждали социально-политические темы.

Согласно данным МОО "ПЦ "Мемориал", арестованный лишен свободы при отсутствии события или состава преступления с нарушением российского и международного права.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить Энвера Сейтосманова.

17 июля 2019 года Европейский парламент обнародовал полный текст резолюции по итогам слушаний в отношении политических заключенных в России, в частности, незаконно заключенных украинских граждан. В списке указаны 130 имен украинских политзаключенных, среди которых и Энвер Сейтосманов. Согласно документу, от РФ требовали немедленно освободить всех украинских политических заключенных.

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Адвокат осужденного в России на 17 лет крымского татарина из Севастополя Энвера Сейтосманова Эмиль Курбединов сообщил, что намерен подавать апелляционную жалобу на приговор.

"17 лет – это акт устрашения, конечно. Этот год у нас вообще "урожайный" на эти сумасшедшие сроки", – сказал Курбединов Крым.Реалии.

Он уточнил, что изначально Сейтосманову вменялось "участие в запрещенной организации", но на последнем этапе следствия произошла переквалификация на "организацию деятельности террористической организации".

"Переквалификация была сделана на окончании следствия. Во время предъявления окончательного обвинения просто добавили фразу, что вместе с Зейтуллаевым (Руслан, фигурантсевастопольского "дела Хизб ут-Тахрир". - Ред.) они были якобы организаторами", – пояснил Курбединов.

"Я уверен в том, что когда Сейтосманова брали, сотрудники убивали двух зайцев. Во-первых, это была месть Энверу за то, что в 2015 году, когда у него провели обыск и настаивали на том, чтобы он дал показания против Руслана Зейтуллаева, тот отказался. Его уже тогда предупредили – жди, за тобой придут. И второй "заяц" – это оправдание званий сотрудников, которые занимались так называемым расследованием", – считает адвокат.

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Из-за приговора Сейтосманову Украина выразила протест РФ, сообщила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.





