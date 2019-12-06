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 Политика Украины, За рубежом
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 Необходимо связать запуск "Северного потока-2" с освобождением Россией украинских политзаключенных, - Сущенко

Европейскому сообществу и его союзникам необходимо повязать реализацию всех коммерческих проектов с РФ, прежде всего газопровода "Северный поток-2", с требованием освобождения всех 115 украинских узников Кремля.

Такое мнение выразил бывший узник Кремля, украинский журналист Роман Сущенко во время "сайд-ивента" на тему "Украинцы - политические заключенные. Путь к свободе", организованного в рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я призываю ваши правительства, европейское сообщество и его союзников вынести на повестку дня так называемого "диалога с Москвой" тему политзаключенных. И связать реализацию всех коммерческих проектов с требованием к российскому правительству немедленного и безусловного освобождения всех 115 узников Кремля. Прежде всего имею в виду энергетический проект "Северный поток-2", а также проекты по разработке и транспортировке российских энергетических и природных ресурсов", - заявил он.

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Бывший узник Кремля также призвал международное сообщество "создать предохранительный механизм, который бы смог предупредить и остановить захват новых заложников".

"Возможно стоит создать третейский орган, который мог бы разбираться в каждом отдельном случае подобных захватов заложников в Крыму, безосновательных арестов, фабрикации уголовных дел, обвинительных приговоров и несоизмеримых сроков заключения людям, которые ничего не совершили", - предложил он.

Сущенко подчеркнул, что единственной виной незаконно осужденных Россией украинцев, с точки зрения российской Фемиды, "является любовь к Родине, неприятие незаконной и позорной аннексии Крыма, смелость и мужество сопротивляться открытой российской агрессии на Востоке Украины".

"Эти люди, 115 политических заключенных, остаются в российских тюрьмах именно за попытку отстоять свое право на свободу, на саму жизнь, на свободу слова и вероисповедания, возможность дышать полной грудью без притеснений, унижений и преследований", - сказал он.

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Бывший узник Кремля указал на то, что "все это, к сожалению, является реальностью на оккупированных Россией территориях Украины, как и в самой России, где все более ощутимым становится народное сопротивление против клептократической диктатуры со стороны Кремля".

"Перед вами стоит человек, который почти три года был лишен возможности свободно дышать, говорить, писать и делиться с другими людьми своими мыслями и убеждениями. Я стал одним из тех, чью судьбу попытались положить на алтарь непомерной, маниакальной жажды властвовать и порабощать свободные нации", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3163795
 
   
 Топ комментарии
 
Необхідно пов'язати запуск "Північного потоку-2" зі звільненням Росією українських політв'язнів, - Сущенко - Цензор.НЕТ 5730

ещё одна Гадя Савченко - типо - внедрите очередных ФСБ-ных агентов в Украину и запускайте потоки сколько хотите... Фсё в парядке...
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Соя вы уже определитесь, то вы орете что никакого транзита не надо, то о 3 млрд орете.))
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Вспомнился анекдот времен СССР. Рейган в МСК, снял проститутку, и после траха дает ей 100 долларов. Она
- мало
дает 200
-мало
дает 300
- мало
Рейган:
- так сколько ты хочешь?
- Уберите крылатые ракеты из Европы.
Вот Сущенко, реально, нормальный? Вот прям Европа начнет репетувать: "Отпустите украинских политзаключенных, а то мы себе уши отрежем, будете знать"..
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Зебилы, а где вы будете брать по 3 млрд $ в год после того как не будет денег за транзит ? Необходимо связать запуск "Северного потока-2" с освобождением Россией украинских политзаключенных, - Сущенко - Цензор.НЕТ 6355
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Там жиди чемоданы уже пакуют баблом, землю покупать будут. А потом будет как в Палестине! Там сначала скупили за копейки, а потом согнали палестинцев с их земель!
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Соя вы уже определитесь, то вы орете что никакого транзита не надо, то о 3 млрд орете.))
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Сплутала з іншим.
В принципі правильно говорить. Але влада націлена прив'язати обмін до мирних ініціатив та поступок від України. Жодного тиску на росію від Зеленського немає.
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офф топ

В Сингапуре арестован попавший под санкции российский танкер «Севастополь»
Членов экипажа местные власти не отпускают домой.
Власти Сингапура обратились в суд с требованием конфисковать российское судно. Танкер «Севастополь» принадлежит компании «Гудзон», которая попала под санкции США в 2018 году. Поводом для иска стали долги, скопившиеся во время стоянки в порту. Их оценивают в 61 млн рублей. Судно прибыло в Сингапур 26 февраля 2019 года с грузом. При заходе в порт у танкера сломались вспомогательные двигатели, починить их не удалось, поскольку местные компании отказываются работать с судном из-за санкций. За время простоя команда «Севастополя» сменялась несколько раз,
сейчас на борту находятся 12 российских моряков. Танкер могут выставить на продажу, чтобы вернуть накопившееся долги.
В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в них попала судоходная компания «Гудзон». Американские власти считают, что ее корабли причастны «к передаче
нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР и к деятельности, запрещенной Совбезом ООН».
Судебное разбирательство о продаже судна за долги намечено на 17 декабря
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прикольно 3***** сдают Украину !
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главное--

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БЛАГОРОДНО.....
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Необхідно пов'язати запуск "Північного потоку-2" зі звільненням Росією українських політв'язнів, - Сущенко - Цензор.НЕТ 5730

ещё одна Гадя Савченко - типо - внедрите очередных ФСБ-ных агентов в Украину и запускайте потоки сколько хотите... Фсё в парядке...
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что то я его на наших каналах не вижу
ссыль скиньте если что то пропустил
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Сущенко Путлер не зря гнобил.Человек не тщеславен и не выпячивает себя и свои заслуги.Воин невидимого фронта.
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Сплутав хотєлки з реальним станом речей? - Буває.
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может лучше с провозглашением независимости сибири?
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Им осталось чуть больше 100 км пройти. До разрешения Дании оставался участок 147 км - в пределах ее экономической зоны. После выдачи разрешения 31 км уже прошли (а на текущий момент уже больше). Жирная красная - готовый участок, тонкая красная - пределы экономической зоны Дании.
Необходимо связать запуск "Северного потока-2" с освобождением Россией украинских политзаключенных, - Сущенко - Цензор.НЕТ 7256
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Приход 3енелейсского , - развъязал руки касапам и подкасапчикам ПО ВСЕМУ МИРУ ,,,,
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Поскольку проект по большей части политический, то стройка идёт с максимально возможной скоростью. Запустить газогон до НГ, конечно, не успеют - там нужно проводить много других работ на суше, которые займут ещё не один месяц. Но проложить трубы - могут и успеть.
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Я вам казав не один раз, що "сущенко" працює на ґебню.
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Вспомнился анекдот времен СССР. Рейган в МСК, снял проститутку, и после траха дает ей 100 долларов. Она
- мало
дает 200
-мало
дает 300
- мало
Рейган:
- так сколько ты хочешь?
- Уберите крылатые ракеты из Европы.
Вот Сущенко, реально, нормальный? Вот прям Европа начнет репетувать: "Отпустите украинских политзаключенных, а то мы себе уши отрежем, будете знать"..
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Вот, что значит узник Кремля! за ними здесь глаз да глаз нужен!
Другими словами, отдайте пленных, а потом можете перекрыть газ всей Украине!
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Ну ось і перше завдання для Гаді Сущенко!
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Сущенко очень дельную идею подсказывает.Это может только одним из условий запуска СП-2.Германия и Франция - не дураки.Они оставят транзит по Украине по любому! Чтобы не снижать давление на орду.Хотелку путлеру хотелось бы большую-но не выросла.Потому и жена бросила.
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та брось ты, им насрать ! Какое давление на Орду ? Они сейчас ищут хотя бы формальный повод снять санкции и вести бизнес. И поэтому давить сейчас будут Украину на тему выполнения "минска". Там деньги на кону такие, шо вся Украина столько не стоит.
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Не смішіть фразою "Европейскому сообществу и его союзникам необходимо.."
Все що їм потрібно, це - надійне постачання газу з Росії. От вони над цим і працюють. А все решта - порожні балачки.
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