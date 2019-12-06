 Необходимо связать запуск "Северного потока-2" с освобождением Россией украинских политзаключенных, - Сущенко

Такое мнение выразил бывший узник Кремля, украинский журналист Роман Сущенко во время "сайд-ивента" на тему "Украинцы - политические заключенные. Путь к свободе", организованного в рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я призываю ваши правительства, европейское сообщество и его союзников вынести на повестку дня так называемого "диалога с Москвой" тему политзаключенных. И связать реализацию всех коммерческих проектов с требованием к российскому правительству немедленного и безусловного освобождения всех 115 узников Кремля. Прежде всего имею в виду энергетический проект "Северный поток-2", а также проекты по разработке и транспортировке российских энергетических и природных ресурсов", - заявил он.
Бывший узник Кремля также призвал международное сообщество "создать предохранительный механизм, который бы смог предупредить и остановить захват новых заложников".
"Возможно стоит создать третейский орган, который мог бы разбираться в каждом отдельном случае подобных захватов заложников в Крыму, безосновательных арестов, фабрикации уголовных дел, обвинительных приговоров и несоизмеримых сроков заключения людям, которые ничего не совершили", - предложил он.
Сущенко подчеркнул, что единственной виной незаконно осужденных Россией украинцев, с точки зрения российской Фемиды, "является любовь к Родине, неприятие незаконной и позорной аннексии Крыма, смелость и мужество сопротивляться открытой российской агрессии на Востоке Украины".
"Эти люди, 115 политических заключенных, остаются в российских тюрьмах именно за попытку отстоять свое право на свободу, на саму жизнь, на свободу слова и вероисповедания, возможность дышать полной грудью без притеснений, унижений и преследований", - сказал он.
Бывший узник Кремля указал на то, что "все это, к сожалению, является реальностью на оккупированных Россией территориях Украины, как и в самой России, где все более ощутимым становится народное сопротивление против клептократической диктатуры со стороны Кремля".
"Перед вами стоит человек, который почти три года был лишен возможности свободно дышать, говорить, писать и делиться с другими людьми своими мыслями и убеждениями. Я стал одним из тех, чью судьбу попытались положить на алтарь непомерной, маниакальной жажды властвовать и порабощать свободные нации", - добавил он.
В принципі правильно говорить. Але влада націлена прив'язати обмін до мирних ініціатив та поступок від України. Жодного тиску на росію від Зеленського немає.
В Сингапуре арестован попавший под санкции российский танкер «Севастополь»
Членов экипажа местные власти не отпускают домой.
Власти Сингапура обратились в суд с требованием конфисковать российское судно. Танкер «Севастополь» принадлежит компании «Гудзон», которая попала под санкции США в 2018 году. Поводом для иска стали долги, скопившиеся во время стоянки в порту. Их оценивают в 61 млн рублей. Судно прибыло в Сингапур 26 февраля 2019 года с грузом. При заходе в порт у танкера сломались вспомогательные двигатели, починить их не удалось, поскольку местные компании отказываются работать с судном из-за санкций. За время простоя команда «Севастополя» сменялась несколько раз,
сейчас на борту находятся 12 российских моряков. Танкер могут выставить на продажу, чтобы вернуть накопившееся долги.
В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в них попала судоходная компания «Гудзон». Американские власти считают, что ее корабли причастны «к передаче
нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР и к деятельности, запрещенной Совбезом ООН».
Судебное разбирательство о продаже судна за долги намечено на 17 декабря
.
главное--
.
БЛАГОРОДНО.....
.
.
ещё одна Гадя Савченко - типо - внедрите очередных ФСБ-ных агентов в Украину и запускайте потоки сколько хотите... Фсё в парядке...
ссыль скиньте если что то пропустил
,
,
- мало
дает 200
-мало
дает 300
- мало
Рейган:
- так сколько ты хочешь?
- Уберите крылатые ракеты из Европы.
Вот Сущенко, реально, нормальный? Вот прям Европа начнет репетувать: "Отпустите украинских политзаключенных, а то мы себе уши отрежем, будете знать"..
Другими словами, отдайте пленных, а потом можете перекрыть газ всей Украине!
Все що їм потрібно, це - надійне постачання газу з Росії. От вони над цим і працюють. А все решта - порожні балачки.