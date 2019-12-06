 Субсидии украинцам будут гарантированно выплачены этой зимой, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом она заявила на часе вопросов к правительству.
По словам министра, в государственном бюджете на 2020 год заложено достаточно финансов для обеспечения выплаты субсидии украинцам.
"Те средства, за которые проголосовали в бюджете 2020 год на субсидии, являются достаточными. Те средства, которые заложены в 2020 году на программу субсидий, согласно расчетам министерства социальной политики, полностью обеспечат всех граждан, которые отвечают критериям и нуждаются в поддержке, обеспечат поддержкой на этот отопительный сезон в полной мере. Поэтому здесь надо сказать, чтобы все были спокойны - субсидия будет предоставлена", - сказала Маркарова.
Министр также отметила, что этой зимой люди будут платить меньше в платежках за отопление из-за снижения цен на газ.
"Вместе с тем, что у нас уменьшается цена на газ и вместе с тем, что у нас есть крепкий курс, очевидно, что цена, которую будут платить люди - будет меньше", - заявила она.
Напомним, ранее глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии.
одна Оксанка працюе)) крепкий курс говорить у нас е) молодець)
остальные там походу вообще дупля не отбивают) кафешек говорят побольше надо))
В свою очередь, Зеленский заявлял о том, что премьер-министром должно быть новое лицо, специалист в экономике. Кроме этого, глава государства в ходе своего голосования на выборах в Раду рассказал, что уже проводит консультации с будущим главой правительства. По его словам, этот человек - абсолютно профессиональный экономист - и у него нет никакого политического движения.
я это к тому что сильно сомневаюсь глядя на Гончарука что он специалист в экономике
и вообще в чем либо
Маркарову на нари!!!!!