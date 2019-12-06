 Кубраков анонсировал контроль качества дорожных работ независимыми экспертами: Приемка с "закрытыми глазами" уйдет в прошлое

Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.
"На этой неделе провел продуктивную встречу с экспертами австрийской iC consulenten и представителями служб автодорог в Донецкой и Запорожской областях. Главная тема разговора - привлечение независимых экспертов с международным опытом к контролю за качеством работ на наших дорогах", - написал он.
По словам Кубракова, сейчас обсуждается возможность сотрудничества в рамках пилотного проекта - на дороге Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, работы на которой завершились недавно.
"В результате планируем получить рекомендации и план действий по улучшению контроля за выполненными работами с учетом опыта стран ЕС. Уже в следующем году качество выполнения всех ключевых дорожных проектов будет контролироваться независимыми международными компаниями, экспертиза которых признана миром", - резюмировал глава "Укравтодора".
к тому что честных и порядочных среди своих у нас совсем не осталось?)
пипец ... главное новость красиво подана, с гордостью шо договорились с очередной прокладкой))
Когда нужно менять суды они меняют прокладки...!
а то меня гнетут тяжкие сомнения по поводу качества и гарантий на то покрытие