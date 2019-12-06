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 Политика Украины
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Все про:дороги (1869) Кубраков Александр (5)

 Кубраков анонсировал контроль качества дорожных работ независимыми экспертами: Приемка с "закрытыми глазами" уйдет в прошлое

Качество дорог в Украине будет контролироваться независимыми иностранными компаниями.

Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе провел продуктивную встречу с экспертами австрийской iC consulenten и представителями служб автодорог в Донецкой и Запорожской областях. Главная тема разговора - привлечение независимых экспертов с международным опытом к контролю за качеством работ на наших дорогах", - написал он.

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По словам Кубракова, сейчас обсуждается возможность сотрудничества в рамках пилотного проекта - на дороге Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, работы на которой завершились недавно.

"В результате планируем получить рекомендации и план действий по улучшению контроля за выполненными работами с учетом опыта стран ЕС. Уже в следующем году качество выполнения всех ключевых дорожных проектов будет контролироваться независимыми международными компаниями, экспертиза которых признана миром", - резюмировал глава "Укравтодора".

Кубраков анонсировал контроль качества дорожных работ независимыми экспертами: Приемка с закрытыми глазами уйдет в прошлое 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163793
 
   
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это к чему?)
к тому что честных и порядочных среди своих у нас совсем не осталось?)
пипец ... главное новость красиво подана, с гордостью шо договорились с очередной прокладкой))
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Так те кто делает потом подадут в суд на приемщиков и за небольшую оплату судья обвинит приемщиков в не компетенции!
Когда нужно менять суды они меняют прокладки...!
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ой... какое счастье! начните с Нового (Центрального) моста в Днепре
а то меня гнетут тяжкие сомнения по поводу качества и гарантий на то покрытие
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зебіли роблять вигляд що вони власноруч відкрили всесвіт людям...
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независимые эксперты долго не смогут закрыть глаза после увиденного...
Кубраков анонсував контроль якості дорожніх робіт незалежними експертами: Приймання із "заплющеними очима" залишиться в минулому - Цензор.НЕТ 4830
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