 Водителя Porsche, из-за которого погибли два пассажира маршрутки в Буче, арестовали с правом залога в 400 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
По данным следствия, 3 декабря текущего года подозреваемый, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу и допустил столкновение, в результате чего двое пассажиров погибли на месте происшествия.
В этот же день водителя автомобиля задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 3 декабря в Буче около 15:00 произошло смертельное ДТП.
Как стало известно Цензор.НЕТ, 5 декабря, на перекрестке, где случилась трагедия, установили 2 "лежачих полицейских".
минимум два должен отсидеть
ездите аккуратно
не повторяйте чужих ошибок
а скажите лучше что это за маршрутка такая что при переворачивании с нее люди через окна повылетали под автобус???
1. сидеть в кресле
2. быть пристегнутым не менее чем трехточечным ремнем безопасности.
3. пассажир должен при этом не спать. Потому как тело сонного человека проявляет просто чудеса гибкости и подвижности, и способно выскользнуть даже из под ремня.
Если этого нет, то даже пассажиры первого класса в современном "Неоплане" вылетают из салона на счет раз.
У вас чёрной юмор , но это ПРАВДА !
Пока эти СКОТЫ (которые БЫЛИ при власти и которые есть сейчас) не отменят ЗАЛОГ , ничего не поменяется .
Все антисоциальные элементы - убийцы, воры, извращенцы, коррупционеры, сепаратисты, предатели Украины , все будут на свободе ! Власть обязана отменить залог, но они себе "яйца навряд ли отрежут", им это не выгодно!
16,5 тысяч долларов залог владельцу Порша, который стоит раз в 5 больше?
Да он из карманных денег заплатит такой залог.
Ось, наприклад
http://afp.com.ua/auto_sale/porsche-cayenne-exsclusive-15751365626rx.html
Тому це не мажор і це дає надію, що його таки покарають...
1. Всі з еліти привикли рішати..
2. Посада судді і прокурорів коштує грошей плюс кожен рік треба заносити. Орієнтовно посада від 100 до 500 тис залежить від суда...
3. Ні при одній владі не було бажання щось міняти, реформа при кожній владі означає одне що суддям і прокурорам потрібно при зміні влади занести долю щоб лишитись на посаді до наступної влади..