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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5909) Буча (63)

 Водителя Porsche, из-за которого погибли два пассажира маршрутки в Буче, арестовали с правом залога в 400 тыс.

Арест с правом залога в 400 тыс. гривен избрал Шевченковский районный суд Киева для водителя автомобиля Porsche Cayenne, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Буче на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области. 

По данным следствия, 3 декабря текущего года подозреваемый, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу и допустил столкновение, в результате чего двое пассажиров погибли на месте происшествия.

В этот же день водителя автомобиля задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Досудебное расследование продолжается.

Смотрите также: ДТП в нетрезвом виде - до 5 лет тюрьмы, превышение скорости на 50 км/час - штраф 3400 грн., езда без прав - 10200, - МВД предлагает усилить ответственность водителей. ВИДЕО

Напомним, 3 декабря в Буче около 15:00 произошло смертельное ДТП.

Как стало известно Цензор.НЕТ, 5 декабря, на перекрестке, где случилась трагедия, установили 2 "лежачих полицейских".

Источник: https://censor.net.ua/n3163786
 
 
 Топ комментарии
 
Одним словом, убийца уже на свободе...((
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То есть есть деньги можешь нарушать,сбивать,я заплачу,также полиции на те 100 баксов и за все забыли и это на гос уровне
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а 400 -єто за двох пассажирив , а скікі воще коштує 1 труп -де побачити розцінки в україні??
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Одним словом, убийца уже на свободе...((
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То есть есть деньги можешь нарушать,сбивать,я заплачу,также полиции на те 100 баксов и за все забыли и это на гос уровне
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6 лет по закону
минимум два должен отсидеть
ездите аккуратно
не повторяйте чужих ошибок
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а 400 -єто за двох пассажирив , а скікі воще коштує 1 труп -де побачити розцінки в україні??
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Ну там ещё судьям дал, ну это так, на житие-бытие.
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Вы вообще чувствуете разницу между подозреваемым и виноватым???
а скажите лучше что это за маршрутка такая что при переворачивании с нее люди через окна повылетали под автобус???
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В любом даже самом крутом автобусе при переворачивании пассажиры первым делом высыпаются через боковые каленые стекла, которые перед этим от удара взрываются на миллион осколков. Чтобы этого не произошло, необходимо, чтобы пассажир был
1. сидеть в кресле
2. быть пристегнутым не менее чем трехточечным ремнем безопасности.
3. пассажир должен при этом не спать. Потому как тело сонного человека проявляет просто чудеса гибкости и подвижности, и способно выскользнуть даже из под ремня.
Если этого нет, то даже пассажиры первого класса в современном "Неоплане" вылетают из салона на счет раз.
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Лилия, Украина пишется с большой буквы ! 🇺🇦
У вас чёрной юмор , но это ПРАВДА !
Пока эти СКОТЫ (которые БЫЛИ при власти и которые есть сейчас) не отменят ЗАЛОГ , ничего не поменяется .
Все антисоциальные элементы - убийцы, воры, извращенцы, коррупционеры, сепаратисты, предатели Украины , все будут на свободе ! Власть обязана отменить залог, но они себе "яйца навряд ли отрежут", им это не выгодно!
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Вы хотите жить в правовой стране а такую херь несете что ваше место в клетке!
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адское решение суда, хотя давно пора привыкать, эту страну не изменить(((((((((((
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Ще раз познущалися над вбитими цим ублюдком людьми. Тільки самосуд в Україні може встановити справедливе покарання, судячи з таких результатів суду. Цікаво, а скільки треба застави за придушеного в дтп суддю?
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Каєн старий, йому більше 10 років... Він коштує зараз менше, ніж нова Шкода Октавія. За кермом явно не мажор, не факт, що знайде ті 400 тис. і навряд чи уникне покарання...
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Багато міліонерів їздять на таких авто, особливо колишні працівники правохоронних ******* його. У нас тут недавно лісоруб на бмв x5 на польских номерах тоже вбив людину і випустили вже під заставу, а в нього лексус 2015 і мерседес 212, а їздив на поляку x5 тому це взагалі не показник, а саме смішно що він взагалі немає доходу офіційно....
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потім той залог йому ще і повернуть.
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Залог взагалі нічого не рішає, колись була інша схема робили що він хворий і в лікарню його і там він собі в віп палаті на курорті або похожого бомжа шукали і сидів в Сізо. Сізо коштувало 10 у.е. а лікарня 7, тому 400 шт трохи більше чим колись рішалось.
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Это вот они серьезно?
16,5 тысяч долларов залог владельцу Порша, который стоит раз в 5 больше?
Да он из карманных денег заплатит такой залог.
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Чувак, це старий Каєн першого покоління, 2006-2010 року випуску. Він зараз якраз і коштує десь ці 16,5 тис. доларів.

Ось, наприклад
http://afp.com.ua/auto_sale/porsche-cayenne-exsclusive-15751365626rx.html

Тому це не мажор і це дає надію, що його таки покарають...
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У нас ніколи не буде нормальних судів ні прокурорів, тому що це не вигідно ні еліті на верху ні на місцях.
1. Всі з еліти привикли рішати..
2. Посада судді і прокурорів коштує грошей плюс кожен рік треба заносити. Орієнтовно посада від 100 до 500 тис залежить від суда...
3. Ні при одній владі не було бажання щось міняти, реформа при кожній владі означає одне що суддям і прокурорам потрібно при зміні влади занести долю щоб лишитись на посаді до наступної влади..
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перед вынесением приговора вежливо поинтересовались какая сумма залога устроит подсудимого...
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А вот это - основа всех наших бед! В Украине РЕАЛЬНО за деньги можно ЗАКОННО убить человека. Вернее - не человека, а "смерда"! Люди ведь в маршрутках не ездят... Люди ездят в "Порш Каенах" и прочих "Мазератти"...
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Во всех этих бучах-ирпенях дороги такие узенькие...
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