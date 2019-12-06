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 Политика Украины
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Все про:ВР (24112) Кулинич (2)

 В Раде создана новая депутатская группа "Доверие" во главе с Кулиничем, - Разумков

В Верховной Раде создана новая депутатская группа "Доверие" во главе с депутатом Олегом Кулиничем.

Об этом объявил на пленарном заседании в пятницу спикер Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде IX созыва депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 народных депутатов Украины. Председателем депутатской фракции "Доверия" избран народный депутат Кулинич Олег Иванович (избранный по округу №147, Полтавская область. - Ред.)", - объявил Разумков.

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Кулинич - депутат Верховной Рады с 2012 года. В прошлом созыве был членом депутатской группы "Возрождение". Заместителем Кулинича в новой группе стал Валерий Лунченко, бывший член фракции "Народного фронта".

Состав группы Разумков не сообщил.

Источник: https://censor.net.ua/n3163785
 
 
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Хочуть спаскудити таке гарне слово, як "Довіра"...
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Такі назви шахраї використовують для "развода лоха". "Доверие", "Слуга народа"
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Хочуть спаскудити таке гарне слово, як "Довіра"...
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Доверьтесь выходцу из Макеевки )) - Донбасса.
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Состав группы Разумков не сообщил. Источник: https://censor.net.ua/n3163785
А чому, свої заслав?
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Такі назви шахраї використовують для "развода лоха". "Доверие", "Слуга народа"
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Мадам Роза не переставляла кровати, а меняла девочек......
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"Доверие" это как то не комильфо .. Точнее будет отображать их сущность название - "Воры на Доверии." У Раді створено нову депутатську групу "Довіра" на чолі з Кулінічем, - Разумков - Цензор.НЕТ 9359
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Подозреваю, создана для протаскивания -представления Лугандона в ВРУ. Поэтому и такой секрет состав группы.
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