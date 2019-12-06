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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Комиссия (115) МВД (8006) Одесса (5783) пожар (3800)

 Пожар в одесском колледже: Кабмин создал комиссию по расследованию причин трагедии

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поддержал инициативу министра внутренних дел Арсена Авакова о создании правительственной комиссии по расследованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Итерфакс-Украина, об этом сообщили в МВД в пятницу.

"Комиссия должна предоставить помощь семьям пострадавших и установить причины пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в состав комиссии вошли: ее глава - первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, министр образования и науки Анна Новосад, министр развития и экономики Тимофей Милованов, министр развития громад и территорий Алена Бабак, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр социальной политики Юлия Соколовская, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Нацполиции Игорь Клименко и представители Одесской ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в Одессе: 2 погибших, 26 человек в больницах, судьба 14 - неизвестна. Поисковые работы продолжаются, - ГСЧС

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате пожара в Одесском колледже по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пять студентов, 27 пострадавших госпитализированы.

Правоохранители 5 декабря подтвердили обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса колледжа и проинформировали, что всего зафиксирован 31 пострадавший вследствие ЧП.

В Нацполиции также отметили, что полицейские установили местонахождение женщины, с которой была потеряна связь и она считалась пропавшей: "Сейчас с ней все в порядке".

"Поиск 13 человек продолжается", - добавили в ведомства.

Позже был обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются".

Источник: https://censor.net.ua/n3163784
 
 
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А тут крайніх не знайдуть, бо будівля ХЗ якого року побудови, потім перебудови, та ще й використовувало=ась по висновку не за призначенням. Була садиба житлова, нехай би такою і була. Так комуняки віджали і вирішили, як вирішили.
То як в тому фільмі: "Скажите, это вас вселили в квартиру Федор-Палыча Саблина? - Нас! Боже, пропал дом... Что будет с паровым отоплением?.."
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шо шукати?

не виконані умови пожежної безпеки...
при чому тут будівля коли немає пожежної сигналізації яка копійки коштує...?

якщо це масово - а це так для Одеси - не вперше. То це їхні регіональні проросійські керівники - які їм до вподоби - бо в бардаку красти легше. Але бардак нищить людей - але вони кацапи - для них люди - сміття...

країна зебілів, пля...
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Все знают причину. Причина это завышенные цены на газ и отопление, что не соответствует уровню доходов граждан в украинской экономике. Поэтому люди топят чем попало - китайские камины, буржуйки и т.д. Сколько за эти годы украинцев сгорело или вчадили по причине что из-за цен не могут топить современные котлы газом? Сколько украинцев переболело из-за того что недотапливают? Это геноцид по сути, и ради того чтобы еще больше прибыли выводилось лондонским дядюшкам.
Было бы в этом здании центральное отопление, как и положено, то люди были бы живы.
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