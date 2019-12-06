 Мандзий принес присягу нардепа, он заменит Кубракова в СН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Мандзий стал членом фракции "Слуга народа".
Ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Мандзия, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №136.
Он заменил в парламенте Александра Кубракова.
Кубраков прекратил полномочия в связи с назначением его главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).
корытаЕС не хватило?))
" 2015 Хмельницька міська рада - голова: БПП"
Брешеш.
Втім, це означає що буде застосовано інший варіянт прибирання зеленої цвілі, більш радикальний.
#агентыПорошенко в парламенте, исполнительной власти, в регионах под брендом СН - это не только ****** ******.
Это прямое свидетельство политической коррупции в областных и центральном штабе Слуги Народа.
Это очевидное доказательство тому, что округа, должности и позиции - свободно (и часто незадорого) продавались идеологическим врагам, с которыми мы на словах боролись на смерть.
Это продажа своих избирателей.
И это ни чем не лучше, чем продажные списки БЮТ или ОПЗЖ.
Такое же говно. Только зеленое.