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 Политика Украины
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Все про:ВР (24112) присяга (156) Слуга народа (553)

 Мандзий принес присягу нардепа, он заменит Кубракова в СН

На пленарном заседании парламента в пятницу присягу народного депутата Украины принял новоизбраный парламентарий Сергей Мандзий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мандзий стал членом фракции "Слуга народа".

Ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Мандзия, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №136.

Он заменил в парламенте Александра Кубракова.

Кубраков прекратил полномочия в связи с назначением его главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

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Источник: https://censor.net.ua/n3163783
 
 
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это тот свинобот которому места у корыта ЕС не хватило?))
" 2015 Хмельницька міська рада - голова: БПП"

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А якої довжини в зебілів список? Мож, до кінця року весь закінчиться?
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як ти бідолага жити будеш, якщо його ще на років 10 вистачить Мандзій склав присягу нардепа, він замінить Кубракова в СН - Цензор.НЕТ 4484
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Татишо, правда 191 на 10 років?
Брешеш.
Втім, це означає що буде застосовано інший варіянт прибирання зеленої цвілі, більш радикальний.
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Тёмный Рыцарь, [06.12.19 10:41]
#агентыПорошенко в парламенте, исполнительной власти, в регионах под брендом СН - это не только ****** ******.
Это прямое свидетельство политической коррупции в областных и центральном штабе Слуги Народа.
Это очевидное доказательство тому, что округа, должности и позиции - свободно (и часто незадорого) продавались идеологическим врагам, с которыми мы на словах боролись на смерть.
Это продажа своих избирателей.
И это ни чем не лучше, чем продажные списки БЮТ или ОПЗЖ.
Такое же говно. Только зеленое.Мандзій склав присягу нардепа, він замінить Кубракова в СН - Цензор.НЕТ 4511
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