 Мандзий принес присягу нардепа, он заменит Кубракова в СН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мандзий стал членом фракции "Слуга народа".

Ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Мандзия, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №136.

Он заменил в парламенте Александра Кубракова.

Кубраков прекратил полномочия в связи с назначением его главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

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