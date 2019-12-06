 "Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского, что нынешних нардепов "уже пора менять"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".
"Мы приняли 86 законов, что примерно на 30 % больше, чем за аналогичный промежуток времени наши коллеги в предыдущем созыве. Были ли ошибки? Были. Были ли там вещи, которые надо будет исправлять? Конечно же, это тоже правда. Но мы все делали публично, в стенах Верховной Рады, а не по дороге между зданием ВР и Офисом президента, как это иногда происходило раньше", - отметил он.
По его словам, не допускает ошибок тот, кто ничего не делает.
Недавно в разговоре с участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной" Зеленский заявил, что и этих депутатов уже пора менять.
"Вам лучше об этом все‑таки спросить у Владимира Александровича (Зеленского. - Ред.). Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его хорошее чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", - сказал Разумков.
Кроме того, он выразил надежду, что количество скандалов в Раде не будет расти.
Усі на соємайдан!!!
Какого вы туда поперлись,мрази?
Это не сцена и не корпоратив.
И закидают вас не тухлыми яйцами
причем доказывает - обвинитель, то есть, товарищ высравший утверждение.
У нас уже был один шут ник - порошенко.
до чего же редкая мразь
06.12.2019 г.
Заявления Ермака - это тот же сценарий, как и заявления Коломойского - попытка сместить акценты внимания с реальных действий Зеленского на провокации его окружения. Зеленскому срочно нужны деньги и они обещаны Германией за уступчивость - это главный вопрос который собирается решить Зеленский.
Французский источник. Франция будет настаивать на позиции изложенной президентом Франции Макроном 18 ноября 2019 года. (* наше сообщение от 19.11). Кроме того, Франция согласовала с Россией предложения по документальному закреплению зон разведения войск с указанием сроков и территорий. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Зеленогнойные твари, опу помыли, побрили, как ваш гидрант, для принятия руцкого хозяйского хрена?
"Я парламент перетрахивал и перетрахивать буду"(с)
В московії он, скажений приринтер [Дума] теж наприймав багато в короткий час. То тобі туди.
Йолки чекаєш?
Про це він сказав у четвер на зустрічі з журналістами.
"Те, що відбувалося протягом останніх двох тижнів, - в цьому зацікавлена одна конкретна людина, в протистоянні з якою ми перебуваємо ще з того часу, коли він ще був президентом", - заявив Труба..