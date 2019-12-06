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 Политика Украины
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Все про:ВР (24112) Зеленский (3882) роспуск (218) Разумков Дмитрий (322)

 "Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского, что нынешних нардепов "уже пора менять"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нынешний состав Рады принял 86 законов, что примерно на 30 % больше, чем за аналогичный промежуток времени их коллеги в предыдущем созыве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Мы приняли 86 законов, что примерно на 30 % больше, чем за аналогичный промежуток времени наши коллеги в предыдущем созыве. Были ли ошибки? Были. Были ли там вещи, которые надо будет исправлять? Конечно же, это тоже правда. Но мы все делали публично, в стенах Верховной Рады, а не по дороге между зданием ВР и Офисом президента, как это иногда происходило раньше", - отметил он.

По его словам, не допускает ошибок тот, кто ничего не делает.

Недавно в разговоре с участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной" Зеленский заявил, что и этих депутатов уже пора менять.

"Вам лучше об этом все‑таки спросить у Владимира Александровича (Зеленского. - Ред.). Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его хорошее чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", - сказал Разумков.

Кроме того, он выразил надежду, что количество скандалов в Раде не будет расти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Солончук освобожден от исполнения обязанностей заместителя главы фракции "Слуга народа", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3163775
 
 
 Топ комментарии
 
из спама кукарекай, ботва мокшанская
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У єтих зеленіх твіарей одни "шутки"
Какого вы туда поперлись,мрази?
Это не сцена и не корпоратив.
И закидают вас не тухлыми яйцами
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Зрада!!!"Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского, что нынешних нардепов "уже пора менять" - Цензор.НЕТ 351
Усі на соємайдан!!!
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порохловый майдан- сборище тупарей
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У єтих зеленіх твіарей одни "шутки"
Какого вы туда поперлись,мрази?
Это не сцена и не корпоратив.
И закидают вас не тухлыми яйцами
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Ничего страшного... может просто обнюхался наркоты и поприкалывался. Все ок. Зебилы.. "Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского, что нынешних нардепов "уже пора менять" - Цензор.НЕТ 8869
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Денис Янтарь -не ветеран. он просто бандит,который занимался рейдерством.он даже в АТО не был. и решил поиграть для картинки за бабло
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Естественно пошутковал... Он же кловун
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ОСТОЧЕРТЕЛИ ЕГО ШУТКИ КАК ВПРОЧЕМ и РАБОТА и ПОДБОР КАДРОВ слуг народа ЭТОГО спикера Разумкова---ВАС ВСЕХ НУЖНО СОКРАЩАТЬ и МЕНЯТЬ !!!!
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товарища можно тянуть вна суд - никто же не доказал - нарко там, или мундо "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 3968
причем доказывает - обвинитель, то есть, товарищ высравший утверждение.
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Борис Козлов 6516a265 напиши на мене "донос" , давай , як 1937 році . Ну , шо ти чекаїш ? Твій дід так робив і батько . І ти , байстюк, так зроби ! Ти ж хочеш , чого ти чекаїш ?

"Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 6830
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Какие шутки?
У нас уже был один шут ник - порошенко.
"Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского, что нынешних нардепов "уже пора менять" - Цензор.НЕТ 7363
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Так тот хоть смешной был. А это унылое говно какое-то - нарик.
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знаю я одного дзюдоиста
до чего же редкая мразь
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Из всего перечисленного самого большого успеха он добился именно в создании собственной бизнес империи. И наибольший её рассвет приходится на годы его президенства в стране.
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порошенко в политике с 1998 года. почему он в это время занимался бизнесом,нарушая закон?
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закончи с высшЕм образованием )) какое-то чухло неграмотное писало)) и да..образование- не показатель порядочности и образованности
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Опять шутейка? Ох и Зелупа, ох и хохмач 😁
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пляди зебильные, вы страной управляете или шуточки шутите?
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Хроника одного Президента ...

06.12.2019 г.

Заявления Ермака - это тот же сценарий, как и заявления Коломойского - попытка сместить акценты внимания с реальных действий Зеленского на провокации его окружения. Зеленскому срочно нужны деньги и они обещаны Германией за уступчивость - это главный вопрос который собирается решить Зеленский.
Французский источник. Франция будет настаивать на позиции изложенной президентом Франции Макроном 18 ноября 2019 года. (* наше сообщение от 19.11). Кроме того, Франция согласовала с Россией предложения по документальному закреплению зон разведения войск с указанием сроков и территорий. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )

Зеленогнойные твари, опу помыли, побрили, как ваш гидрант, для принятия руцкого хозяйского хрена?
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"Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского, что нынешних нардепов "уже пора менять" - Цензор.НЕТ 1447
"Я парламент перетрахивал и перетрахивать буду"(с)
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Ви ******* зі своїми тупими жартами. ******** в дитячий садок, наново.
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Во зебілоїд дає жару, кількістю прийнятих законів козиряє. А корисних з них скільки, а якісних, а...

В московії он, скажений приринтер [Дума] теж наприймав багато в короткий час. То тобі туди.
Йолки чекаєш?
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треба вас всіх перевішати (єссішо - я пашутіл!)
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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у своєму звільненні звинувачує колишнього президента Петра Порошенка. "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 3041..
Про це він сказав у четвер на зустрічі з журналістами.
"Те, що відбувалося протягом останніх двох тижнів, - в цьому зацікавлена одна конкретна людина, в протистоянні з якою ми перебуваємо ще з того часу, коли він ще був президентом", - заявив Труба."Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 9636.
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Читаючи коменти порохоботні і ольгіноботні проти Президента України Володимира Зеленського бачишь що різниці практично немає.
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Депутаты вросли в кресла быстро.Принять поправку о 300 депутатах и отмене мажоритарки будет неможливо.
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давно пора ввести вече, нафиг постоянных депутатов
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