 Рада сегодня заслушает Милованова, попробует внедрить электронные формы коммуникации граждан с государством и займется противодействием отмыванию доходов

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заслушать Милованова во время часа вопросов к правительству было решено на Согласительном совете в понедельник.

Кроме того, в повестку дня включено рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины" (2260), который должен определить единые подходы в сфере государственной службы в государственных органах и внедрить электронные формы коммуникации граждан с государством.

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Парламентарии также намерены включить в повестку дня и принять решение по президентскому законопроекту 2505 о внесении изменений в бюджет на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса "Охматдета".

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (2179) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора" (2172).

В повестке дня также проект постановления "Об изменениях в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о соблюдении требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации" (№2324). В нем предлагается освободить от обязанностей членов ВСК народных депутатов Святослава Юраша (фракция "Слуга народа"), Юлию Яцык ( "Слуга народа"), а вместо них включить в состав комиссии народного депутата от "Слуги народа" Владлена Неклюдова и члена фракции "Европейской солидарности" Владимира Арьева. Другим проектом постановления (№2434) предлагается освободить члена фракции "Слуга народа" Александра Качуру от обязанностей члена ВСК.

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Во втором чтении также должны рассматриваться законопроекты, которые были приняты за основу Верховной Радой предыдущего созыва: "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" (о предоставлении убежища бездомным лицам)" (0932), "О внесении изменения в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" (относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины)" (0933), "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" относительно обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу" (0885).

Первое чтение должны пройти законопроекты "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предупреждения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения" (2296) и "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте"(относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта)" (2077).