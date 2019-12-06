 Рада сегодня заслушает Милованова, попробует внедрить электронные формы коммуникации граждан с государством и займется противодействием отмыванию доходов

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Заслушать Милованова во время часа вопросов к правительству было решено на Согласительном совете в понедельник.
Кроме того, в повестку дня включено рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины" (2260), который должен определить единые подходы в сфере государственной службы в государственных органах и внедрить электронные формы коммуникации граждан с государством.
Парламентарии также намерены включить в повестку дня и принять решение по президентскому законопроекту 2505 о внесении изменений в бюджет на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса "Охматдета".
Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (2179) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора" (2172).
В повестке дня также проект постановления "Об изменениях в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о соблюдении требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации" (№2324). В нем предлагается освободить от обязанностей членов ВСК народных депутатов Святослава Юраша (фракция "Слуга народа"), Юлию Яцык ( "Слуга народа"), а вместо них включить в состав комиссии народного депутата от "Слуги народа" Владлена Неклюдова и члена фракции "Европейской солидарности" Владимира Арьева. Другим проектом постановления (№2434) предлагается освободить члена фракции "Слуга народа" Александра Качуру от обязанностей члена ВСК.
Во втором чтении также должны рассматриваться законопроекты, которые были приняты за основу Верховной Радой предыдущего созыва: "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" (о предоставлении убежища бездомным лицам)" (0932), "О внесении изменения в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" (относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины)" (0933), "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" относительно обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу" (0885).
Первое чтение должны пройти законопроекты "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предупреждения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения" (2296) и "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте"(относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта)" (2077).
06.12.2019, 07:59 • 937 • 1
Комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту рассмотреть любопытный законопроект под номером 2458.
Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Завгородний для "Главреда".
Проектом закона предлагается в неотложных случаях (как например - спасение жизни или прекращение предоставления коммунальных услуг) разрешить несанкционированный доступ в жилье для проведения осмотра или ликвидации аварии.
Причем, при необходимости коммунальщики смогут выбивать входные двери и окна в помещениях.
Сейчас проникать в помещение без суда и следствия может только полиция. И то, только в том случае, если в этом помещении предотвращается преступление - в существующем законодательстве уже прописан четкий перечень для подобных вмешательств. Во всех остальных случаях - это запрещено и допуск в квартиру возможен только по решению суда.
Предлагаемые законом нормы - это чистой воды бред и беспредел. Все, что у нас пытаются провести вне суда, закончится кошмаром, так как в этом случае рейдеры и коллекторы будут у нас сантехниками.
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А самое смешное в этом то, что у коммунальных служб будет больше обязанностей, чем у полиции и других силовых органов.
Фактически, предлагаемые изменения - по сути рейдерский захват квартиры, поскольку никому не составит труда зайти внутрь и сменить замки. Тем более, что подобные действия предлагается проводить без присутствия правоохранителей.
Проникновение на частную территорию должно быть разрешено только через суд, так как в противном случае - это прямое нарушение статьи Конституции о неприкосновенности частной собственности.
Если у людей есть вопросы по ЖКХ, то подавайте иск в суд, урегулируйте все вопросы - уточните задолженность, получайте график выплат и так далее. И только в том случае, если есть решение суда и человек злостно не выполняет свои обязательства по оплате услуг ЖКХ, то только в этом случае исполнительная служба имеет право проникновения в жилье.
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Почему это пытаются принять? Понятно, что это делается в угоду монополистам ЖКХ, чтобы они могли отключать услуги и проникать в помещения, когда и как захотят, без решения.
Долги за услуги ЖКХ существуют, и их сумма составляет порядка 60 миллиардов гривен. Как их устранять, коммунальщики не знают. Квартиры у должников забирать боятся, так как опасаются бунта в стране. И хотя есть судебный порядок рассмотрения подобных дел без участия должника, опять-таки, в суд должен кто-то подать, провести подсчеты и переговоры с людьми. И потому, по-видимому, не придумали ничего лучше такого «финта ушами».
Но учитывая, что это пока не окончательный текст документа, очень надеюсь, что хватит ума у его создателей вычеркнуть эти нормы.
так и написали?
в бумажной форме?))
Источник:https://biz.censor.net.ua/n3158316
І золотом взялись старезні клени
Самотні, одноокі ліхтарі
Тіла колишуть Юзіка і Лєни.
Мине любов - залишивши журбу,
У безвість відлетить мінлива слава
Кривого Рогу владну гопоту
Заселфять люті хлопці в балаклавах.
Екранна міць, кураж і шал реприз
Обернуться на страх, прокльони, сльози
Як кажуть на районі: "опа-шіц!"
Колишуться вже трупи Жєні й Стьопи!
Повісять на хрін всіх під скавуління мас…
Ач, к*рва, вже сміятись то сміятись:
На бізнес-мотузках кошерно так
Брати Шефіри будуть колихатись.
"Таваріщі, братішкі, как жє так…."
Волатиме "Сватів" сценарна група.
Тамбовскій волк вам брат… доречі, фак!
Й цього на гак повісимо за дупу.
Єдиний хто залишиться живим -
Він фронту надавав постійну поміч -
"Жіночого кварталу" керівник…
Пікалов кажєтся.., ну той шо Януковіч!
З Кривого Рогу владні рагулі,
Повіривши у власну невмирущість,
Звисаючи ногами до землі
Втикатимуть в нову метафізичну сутність.
Що проголошує: "Такі лохі!"
Хто розпальцьовками торгуючи у владі
З електорально-коломойської руки
Враз опинились на народній чорній раді.
Народе мій… Ху…вий мій народ!
Що голосує "чісто по пріколу"
Ти враз стаєш святим і мудрим враз
Як по-пріколу починаєш вішать Вову!
За землю, мову, й перемовини з х…йлом,
За здачу територій, смерть комбата,
Сівохосрач і жарти про хохлов,
Повію-Україну і "палала хата".
Тебе любов - ненависті навчила.
Стихія бунту і вогонь сердець…
Народе, мій, ну добре, всіх убили…
А далі що?… Руїна і п…дець…
Тож поки ще живі квартальні дурні,
В яких проблеми з гумором, либонь,
Народе мій, не стрибай у безодню
Бо маєш справу із підступним злом.
Змалоросійщені радянські плутократи
Нас провокують на відкритий герць
Всередині країни… брат на брата…
А там вже не далеко і капець!
Тож будь спокійним, зібраним, таланним
На березі Донця, Дніпра, Збруча
Ти всядься, подивись за плавні
Де вже несе нестримна течія…
Євгена, пана Юзіка і Вову,
Братів Шефірів і лихих "Сватів"
Степана, чувака з Тамбову,
Та гульк - аж ось парламент вже поплив…
"Слуга народу" - роль скороминуща.
Як, зрештою, і влада, успіх, сміх…
Сміятися над владою - не вада
За те цькувати - то є владний гріх!
Тож рубікон перейдено, панове!
Віднині я злочинець - навіть гірш..,
Бо агресивно, нагло і свідомо
Публічно публікую оцей вірш:
"Колише вітер тушки гопоти
Про вічність гомонять дніпровські далі
Самотні одноокі ліхтарі
Вже не самотні в урядовому кварталі"))))
і чому українська Земля для тебе вартує у півтори рази дешевше ніж "криворіжсталь" ...хоча ви гніди й того не створювали ?
"Лише на 29 році незалежності у 23-го уряду стало розуму та не забракло відповідальності впорядкувати портал https://map.geoportalua.com, де акумулювати геть усю інформацію про власників українських земель. Хто, де, скільки, вартість угод купівлі\продажу чи оренди, кадастрова карта та результати обробки даних дистанційного зондування українських земель - відтепер максимальна кількість найважливішої інформації про українські сільгоспугіддя, її власників та реальний стан доступна кожному українцю. Буквально у кілька кліків.
Однозначно довгоочікуваний та рішучий крок до формування цивілізованих та прозорих земельних відносин. Вітання Тимофію Милованову та кожному причетному до проекту. Чудова робота, хлопці! З вами земельній реформі - бути. #урядтехнократів"
І у мене є питання : скільки бабок цей #урядтехнократів розпиляв на створення цього проекту ,бо ,наскільки можу судити,-це галімий сиряк,що намагається копіювати сервіс мапи ДГК !!!!