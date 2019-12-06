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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Конституция (2060) Донбасс (20112) минские соглашения (2697) Пристайко (299)

 "Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем", - Пристайко о правках в Конституцию по ОРДЛО

Если нынешняя власть пойдет на внесение правок в Конституцию о децентрализации, в том числе по ОРДЛО, она при этом "не переступит красные линии", так как лишь выполнит то, на что подписалась прошлая власть в Минске.

Так считает министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европравду.

"Президент Зеленский не один раз – тут вопрос не в его министрах, ни в его помощниках – он сам сказал, что есть определенные красные линии, которые мы не переступаем", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова провести конституционную реформу: ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, - Ермак

По словам Пристайко, то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещал еще предыдущее правительство и это было записано в Минских договоренностях.

"Это то, что было обещано, это то, что было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали. Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем. Никаких новых идей, касающихся изменений в конституцию, по меньшей мере у меня нет" - заявил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев. ВИДЕО

Как сообщалось, команда президента Украины имеет готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "Нормандском формате", но обещает ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/n3163768
 
 
 Топ комментарии
 
Зечмошник. Там речь идёт о временном законе, а не о конституции
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Задовбали ці словоблуди. Рф не виконує жодних домовленостей, а ми зобов'язані виконувати всі забаганки.
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Пристайко - затычка зеленая, а не дипломат.

5 лет не надо было менять Конституцию Украины для орков Донбабве и Роисю флажками со всех сторон обставили, а тут просто кровавый понос случился и Роисе поперло.
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Зечмошник. Там речь идёт о временном законе, а не о конституции
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Так кто , зечмошник, написал текст минских договорняков?
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Речь не про то кто написал, а про то, что зечмошник собирается выполнять то, чего в этих договоренностях НЕТ, кося стрелки на прошлую власть. Хотят сдать Украину прикрывшись другими, мол это они договорились
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Да нет. Какой то зечмошник написал в 2014-м "минские договоренности" и навязал их Украине.
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Ну вы и упоротые! А что именно тебе не нравится в минских договоренностях?! И по подробнее, без общих фраз типа "это сдача интересов Украины"
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Да, неупоротый, не "минскими договорняками2 тыкают в Украину с 2014-го года."Це те, що записано в Мінських домовленостях, які ми виконуємо", - Пристайко про правки до Конституції щодо ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9728
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Так же там ничего нет про отвод украинских войск! Есть только пункт про отвод тяжелых вооружений (по списку...) и вывод иностранных войск.
Если эти чмошники считают украинские войска иностранными.....
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А в конституции это навсегда???? Седня приняли, завтра отменили. В чем проблема????
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пропоную СКОРОТИТИ КОНСТИТУЦІЮ до Преамбули. )

тоді питання змін в неї буде знято ОСТАТОЧНО ).
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Задовбали ці словоблуди. Рф не виконує жодних домовленостей, а ми зобов'язані виконувати всі забаганки.
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Ничего мы не были обязаны, когда был нормальный проукраинский президент.

Как только дегенераты выбрали презом ватную сучку ЗЕ, Украина резко стала должна Роисе по всем пунктам.
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Та хто б сперечався?
Кожного дня нам ллють - Сивохо, Пристайко, Потураєв, Арахамія таку шизу, що потрібно карантин від Грушевського до Маріїнського парку.
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Мінські домовленості задають послідовність їх виконання.

І зміни в Конституцію -це вже десь у кінці...
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Открою вам страшную тайну их там нет вообще, там есть только пункт про закон об особом статусе. Но этот закон и был принят причем как временный, после чего Путин посчитал себя ********* и стал требовать изменения в Конституцию, а зеленый дегенерат сразу согласился при этом нам начали втирать сказку, что он лишь выполняет то про, что договорился Порошенко, что мягко говоря ложь!!
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Пристайко - затычка зеленая, а не дипломат.

5 лет не надо было менять Конституцию Украины для орков Донбабве и Роисю флажками со всех сторон обставили, а тут просто кровавый понос случился и Роисе поперло.
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Чому ми повинні вносити зміни до конституції, якщо ***** не виконав жодного пункту? "Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем", - Пристайко о правках в Конституцию по ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4619
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Внесення правок до Конституції заради ордло не буде сприйнято суспільством України.. Можливі правки необхідно спочатку винести на Всеукраїнський референдум - не можна віддавати таке важливе рішення на відкуп депутатам.. Ну й треба "подякувати" тому потужному генію світової дипломатії, котрий в інтерв'ю для УП щиросердно зізнався в своєму авторстві пунктів мінських домовленостей..
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с землёй уже вынесли)
так и с ордло будет "Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем", - Пристайко о правках в Конституцию по ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7195
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та ні. треба дякувати зебілам за тупого преза, який і політикою то не цікавився, цікавився лише спіднім політиків, і проржав всю війну.
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поздно пить боржоми когда почки отваливаются.
теперь уже вопросов ни у кого ни к кому нет...

а умность свою на лоб себе теперь нацепи и в зеленое покрась...
ты ето сделал.
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Так зеленые перлись во власть на клевете и вранье, чтобы выполнять то, что не выполнили попередники?
А как визжали на стадионах о злачинной владе...
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изменение конституции это первый шаг к развалу Украины
имхо ордло того не стоит
ну и оккупированые территории это не особый статус? как они хотели?
если гарант конституции полезет её кроить сразу же стоит объявить ему импичмент
независомо от того что пропердит по этому поводу верховная рада
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Ты ублюдок сепарский, в минских угодах ничего не было про внесение федерализации в Конституцию Украины. Иди нах. со своим даунбасом и своими боевиками.
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То, что они ублюдки - полностью согласна.
НИКОГДА ЕЩЕ В РАДЕ НЕ БЫЛО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЗОРНЫХ ДЛЯ УКРАИНЫ СКАНДАЛОВ.
Блин, позорят Украину .
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Кто-то что о подписал в Минске . Не спросили украинцев . А теперь все должны выполнять?
ПРИСТАЙКО - ВЫ БУДЕТЕ ВСЕ В ТЮРЬМЕ ЗА ТАКИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ
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Зебобики, хватит врать!!!

Где там написано о конституции?
Забыли запах горящих шин, предатели??? Ростов ждет!
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Какие правки в Конституцию? Вы что дебилы зеленые, совсем мозгом @бнулись? Такими правками вы страну развалите, чего и ждет Х@йло.
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Брехня,нічого він не писав. В мемуарах Олланд сказав,що німці написали текст угоди
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У перемоги завжди багато батьків..

це зараз вони"відхрещуються"... Бо "Велика Перемога Дипломатії Порошенко" виявилась досить нікудишньою...
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Ну , классно написал, там нет , в минских, никаких конечных сроков, куда эти зебаки пруться? Там только механизм как вводить санкции против раши.Делайте как порох прописал. И проверяйте чтоб не возили КамАЗы денег в посольства россии под видом дипломатического груза, потому как раша все и всех покупает
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НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ.
За изменения в Конституцию- сразу пакуйте вещи или сушите сухари
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Проблема в тому, що зелена влада розглядає мінські домовленості послуговуючись інтерпретацією рашистів. ЧОМУ вони так роблять ? Їм не вистачає досвіду ? Їм бракує розуму ???
Спихнути на попередників НЕ вийде.
Повісять вас за зраду.
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і де там про фабрику ?
йдеться про погрози подальшого вторгнення.
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Так а я про шо.
Тобі аби свій пятачок скрізь встромити,дивись до ночі його зітреш зовсім
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"Украина подписала Минские соглашения под угрозами главы РФ Владимира Путина полномасштабного вторжения.

Об этом заявила экс-заместитель главы МИД Елена Зеркаль в четверг, 5 декабря, в эфире ток-шоу "Право на владу"."

И где тут о Липецкой фабрике?
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Ще одна заробітчанка,аби влізти та на подачку заробити.
Там же сказано мною,хвабрика ніпричом
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Нарешті прозрів, заробітчанин?! Це ж треба.
Якби було написано нормальною мовою, а не кривлянням, знущанням з мови " Ліпецька хвабрика ніпричом", то прозріння виглядало щирим.
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Сарказм та почуття гумору,то не твоє.
Мені тебе шкода,без цього люди неповноцінні
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Де гумор, а де свідки ліпецької фабрики?
П'ять років несли маячню і прозріли? тільки після слів Зеркаль.
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одне діло обіцяти одружитися а зовсім інше одружитися ...відпрацьовуй "срібники" ато без пайки залишишся ...
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Ти перелогінся,як вилазиш з одноглазніків чи вконтакті вимикай впн
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Та ні, зебілоід, зміна конституції під забаганки московитів не прописані у мінській змові.
Була забаганка на окремий закон - отримали. А якщо закон не сподобався московитам, то вже їх клопіт.

Якщо нинішня влада посягне на зміну конституції в угоду москалям чи їх прихвостням з ордло - отримає таку ж йолку (а можливо й кращу з гірляндами зеленими), як і овоч коли відмовився підписувати асоціацію у 2013-му. "Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем", - Пристайко о правках в Конституцию по ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6851
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Путин и Зеленский разыгрывают в Украине очередное шапито - политолог Декабрь 6, 2019Без рубрикиКомментарии

Зеленский полностью под Путиным. Даже приходится на оппозиционных каналах орать, что он - «соросятина», чтобы сразу не догадались…
Кремль разыгрывает в Украине очередное шапито.

"Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем", - Пристайко о правках в Конституцию по ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6133

Такое мнение озвучил минувшей ночью в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Зеленский итак собирается выполнять Минские соглашения, согласно договоренностям с Путиным. Но, чтобы в Украине не поднялся вой о «зраде», наши пророссийские политики имитируют борьбу с Зеленским. Типа, ой вей, Зеленский не хочет «Минск» выполнять.
Есть своя роль и ещё у одной «марионетки» Кремля - Порошенко. Он должен спустить в унитаз протест той части страны, которая считает выполнение Минских соглашений - капитуляцией.
В тему - Новая власть вместо посадки Порошенко выплачивает ему гонорары за «страдания» - политолог
Для этого соберут карикатурный митинг во главе с Порошенко, где успокоят патриотов: мол, мы не допустим капитуляции. Тут главное, чтобы не было реальных акций протестов.







Короче, у Кремля все идёт по плану. Ну, а тем, кто обвиняет меня в конспирологии, предлагаю учиться стратегическому мышлению и умению прописывать сценарии у Путина…

Помощник президента Ермак ( «ширма», под которой действует Коломойский) заявил, что Украина готова внести изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса, как записано в Минских соглашениях.
В тему - Удавка затягивается на шее Украины группировкой Коломойского, Ермака, Зеленского, Богдана - Пионтковский
Зеленский полностью под Путиным. Даже приходится на оппозиционных каналах орать, что он - «соросятина», чтобы сразу не догадались)))))))
загрузка...

Мы просто наблюдаем за пустой суетой. Но все ключевые решения уже приняты и будут выполнены.
Это и продажа земли, и новый газовый контракт с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), и полное выполнение Минских соглашений.

Но надо же имитировать суету. Народу надо дать зрелища и имитацию демократии…
***
Вверху - фотожаба от Дмитрия Корнейчука
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кретин, одно дело подписать и той бумажкой подтереться, поступая с кацапами их же методами -другое дело исполнять подыгрывая пуйлу... зебанаты чмошные
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Был вопрос о временном Законе, его приняли, а не о изменениях в Конституцию, это уже нас подталкивают к легализация Автономии даунбасса.
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"Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем", "Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем", - Пристайко о правках в Конституцию по ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4725 эт что получается??теперь если на заборе написано пинда??то каждый украинеу свой муй ломать должен??(цуки!!почти год у власти!!а всё на прошлую,,власть"либо ссылаются??либо на неё ответственность перекладывают!!??) "Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем", - Пристайко о правках в Конституцию по ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7797 "Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем", - Пристайко о правках в Конституцию по ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9501
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Попробуйте только, обезьяны зеленые!
В Украину можете не возвращаться!
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То что они обещали на выборах и за счет этих обещаний их и выбрали (ну не за красивые же глаза их выбирали) они не выполняют более того прямым текстом говорят что не будут это выполнять! за то то что говорит им агрессор они собираются выполнять! вопрос вы чья власть и чьи интересы отстаиваете?!
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Це твоя влада, ти ж саме для цього їх і вибирав, зебіле.
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я уже много раз писал выборы без механизмов контроля и ограничителей ничего не решают!! кого не выбери будет жопа! представь чтобы тебе так, взяли тебя на работу и 5 лет не имеют права увольнять более того ты сам себе назначаешь ЗП! вот как бы ты с такими условиями начал бы работать!!
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Заняли часть украинской территории: Боевики уже разгуливают по Станице Луганской

InfoResist

"Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем", - Пристайко о правках в Конституцию по ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7679Читать материал на украинском

В Станице Луганской на подконтрольном Киеву берегу находятся представители террористического бандформирования «ЛНР», которые несколько месяцев назад перешли мост. Без оружия, но в российском камуфляже они делают замечания людям, переходящим через мост. Об этом сообщает BBC News Украина.
Согласно Минским договоренностям, линия разграничения тут проходит через середину реки Северский Донец, а соответственно - и через середину моста.
5 месяцев назад были разведены силы и средства и начали делать ремонт. Завершение строительства отметил своим присутствием президент Украины Владимир Зеленский.
Отремонтированная секция находится еще над украинским берегом. Дальше мост проходит над Северским Донцом и выходит уже на территорию, контролируемую боевиками «ЛНР».
Боевики находятся непосредственно у отремонтированного участка, который находится на правом, «украинском» берегу. То есть, они фактически передвинули линию разграничения примерно на 100 метров и символически находятся на другом берегу Северского Донца.
Их можно определить по форме российского образца и синим каскам «ОЦКК».
По свидетельствам очевидцев, они лишь наблюдают за потоком людей, иногда говоря по рации и снимая на видео, в частности, украинских журналистов.
Это фактически передовой пост наблюдения.
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отак цей "ніщий" нелох заговорив ...щоб у вас не залишалося сумнівів...
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а кто поручил СИВОХЕ представлять страну ?

"Це те, що записано в Мінських домовленостях, які ми виконуємо", - Пристайко про правки до Конституції щодо ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3044
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А де він кого і кому представляє? Він просто радник якого можуть по слухать і забуть.
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Який у нього ранг як держчиновника ? Перший, чи може трохи вищий ?
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"Это то, что было обещано, это то, что было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали. Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем." Було обіцяно під тиском російської агресії , коли у нас не було армії . Але зараз громадяни України проти якихось незрозумілих змін до Конституції . Ці зміни знищать Україну . Для чого нам оті регіони , що нам в турборежимі ******** ?Так зачем делать то, что от нас требовали под военным давлением? И при чем здесь предыдущее правительство. Оно действовало тогда в крайне тяжелых условиях. У вас же есть теперь все - армия, отлаженный государственный механизм, консолидированная власть,зачем ищите предлог чтоб выполнить именно сейчас антиураинский Минск?
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Які вже можуть бути лінії?!
Весь світ вимагає негайно виконати "мінські домовленості" та припинити цю безглузду кроваву бійню.
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так вимагати потрібно з вашого фуйла.
саме тому на нього наклали санкції - за невиконання мінських домовленостей.
ти андрюша правду кажи, не маніпулюй, бо відправимо з чумайданами на родіну, мать єйо.
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"припинити цю безглузду кроваву бійню"

Это к плешфюреру обращение?
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Когда что-то подписываешь под давлением, подписанное есть смысл не выполнять . Это очевидно всем. Кроме зеленых. Теперь давление будет только расти, в том числе и изнутри. Беня давит на нацбанк, зебилы продают Конституцию и землю, деньги у народа начали отбирать(началось сокращение субсидий, причем существенное), рост цен, пол-сотни миллиардов дыра в бюджете. Весь непотреб в плюсах, кроме тех, кто привел эту власть. И те, кто не хотел прихода этой нечисти, тоже погружаются в минус.
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А-! Так то Пецик ліпецький такі *гешефти * крутив ! "Це те, що записано в Мінських домовленостях, які ми виконуємо", - Пристайко про правки до Конституції щодо ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9795
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А будапештский меморандум вы не хотите в конституцию внести?
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Что такое Минские соглашения это какаято х....я написанная на бумажке и подписаннная какими-то непонятными пид....ми .Его что, ратифицировали в Верховной Раде....???? под ним стоит подпись президента!!!! И при помощи этой бумажки пытаются нагнуть всю Украину а нынешнее стадо восприняло это за догму и пытается навязать украинцам что МЫ ДОЛЖНЫ .........да никому мы нахер ничего не должны. Насчет санкций против москалей ИХ ВВЕЛИ ЗА АНЕКСИЮ КРЫМА а про Крым сегодня глухо . А Донбас разожгли хочу вам напомнить чтоб отвлечь внимание от Крыма чего они успешно и добились Крым исчез с информационного поля
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цуко, опять "я не я, и хата не моя" - это всё папередники!!!
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Бреше людям в очі та готується до державної зради.
Дійсно думає що у Януковича просто не вийшло, а вони вже навічно?
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Одна шайка-лейка один верой и мовой разводил не переставая воровать, не получилось.
Подсунули другого, теперь продажным миром вносит смуту. Цель ослабить страну и захватить ресурсы,пока все будут чубитись.А хозяин у них один все они с гнезда сороса.
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