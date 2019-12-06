 "Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем", - Пристайко о правках в Конституцию по ОРДЛО

Так считает министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европравду.

"Президент Зеленский не один раз – тут вопрос не в его министрах, ни в его помощниках – он сам сказал, что есть определенные красные линии, которые мы не переступаем", - отметил он.

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По словам Пристайко, то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещал еще предыдущее правительство и это было записано в Минских договоренностях.

"Это то, что было обещано, это то, что было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали. Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем. Никаких новых идей, касающихся изменений в конституцию, по меньшей мере у меня нет" - заявил министр.

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Как сообщалось, команда президента Украины имеет готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "Нормандском формате", но обещает ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО.