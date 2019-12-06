 "Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем", - Пристайко о правках в Конституцию по ОРДЛО

Так считает министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европравду.
"Президент Зеленский не один раз – тут вопрос не в его министрах, ни в его помощниках – он сам сказал, что есть определенные красные линии, которые мы не переступаем", - отметил он.
По словам Пристайко, то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещал еще предыдущее правительство и это было записано в Минских договоренностях.
"Это то, что было обещано, это то, что было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали. Это то что записано в Минских договоренностях, которые мы выполняем. Никаких новых идей, касающихся изменений в конституцию, по меньшей мере у меня нет" - заявил министр.
Как сообщалось, команда президента Украины имеет готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "Нормандском формате", но обещает ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО.
Если эти чмошники считают украинские войска иностранными.....
тоді питання змін в неї буде знято ОСТАТОЧНО ).
Как только дегенераты выбрали презом ватную сучку ЗЕ, Украина резко стала должна Роисе по всем пунктам.
Кожного дня нам ллють - Сивохо, Пристайко, Потураєв, Арахамія таку шизу, що потрібно карантин від Грушевського до Маріїнського парку.
І зміни в Конституцію -це вже десь у кінці...
5 лет не надо было менять Конституцию Украины для орков Донбабве и Роисю флажками со всех сторон обставили, а тут просто кровавый понос случился и Роисе поперло.
так и с ордло будет
теперь уже вопросов ни у кого ни к кому нет...
а умность свою на лоб себе теперь нацепи и в зеленое покрась...
ты ето сделал.
А как визжали на стадионах о злачинной владе...
имхо ордло того не стоит
ну и оккупированые территории это не особый статус? как они хотели?
если гарант конституции полезет её кроить сразу же стоит объявить ему импичмент
независомо от того что пропердит по этому поводу верховная рада
НИКОГДА ЕЩЕ В РАДЕ НЕ БЫЛО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЗОРНЫХ ДЛЯ УКРАИНЫ СКАНДАЛОВ.
Блин, позорят Украину .
ПРИСТАЙКО - ВЫ БУДЕТЕ ВСЕ В ТЮРЬМЕ ЗА ТАКИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ
Где там написано о конституции?
Забыли запах горящих шин, предатели??? Ростов ждет!
це зараз вони"відхрещуються"... Бо "Велика Перемога Дипломатії Порошенко" виявилась досить нікудишньою...
За изменения в Конституцию- сразу пакуйте вещи или сушите сухари
Спихнути на попередників НЕ вийде.
Повісять вас за зраду.
Ліпецька хвабрика ніпричом
йдеться про погрози подальшого вторгнення.
Тобі аби свій пятачок скрізь встромити,дивись до ночі його зітреш зовсім
Об этом заявила экс-заместитель главы МИД Елена Зеркаль в четверг, 5 декабря, в эфире ток-шоу "Право на владу"."
И где тут о Липецкой фабрике?
Там же сказано мною,хвабрика ніпричом
Якби було написано нормальною мовою, а не кривлянням, знущанням з мови " Ліпецька хвабрика ніпричом", то прозріння виглядало щирим.
Мені тебе шкода,без цього люди неповноцінні
П'ять років несли маячню і прозріли? тільки після слів Зеркаль.
Була забаганка на окремий закон - отримали. А якщо закон не сподобався московитам, то вже їх клопіт.
Якщо нинішня влада посягне на зміну конституції в угоду москалям чи їх прихвостням з ордло - отримає таку ж йолку (а можливо й кращу з гірляндами зеленими), як і овоч коли відмовився підписувати асоціацію у 2013-му.
Зеленский полностью под Путиным. Даже приходится на оппозиционных каналах орать, что он - «соросятина», чтобы сразу не догадались…
Кремль разыгрывает в Украине очередное шапито.
Такое мнение озвучил минувшей ночью в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Зеленский итак собирается выполнять Минские соглашения, согласно договоренностям с Путиным. Но, чтобы в Украине не поднялся вой о «зраде», наши пророссийские политики имитируют борьбу с Зеленским. Типа, ой вей, Зеленский не хочет «Минск» выполнять.
Есть своя роль и ещё у одной «марионетки» Кремля - Порошенко. Он должен спустить в унитаз протест той части страны, которая считает выполнение Минских соглашений - капитуляцией.
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Для этого соберут карикатурный митинг во главе с Порошенко, где успокоят патриотов: мол, мы не допустим капитуляции. Тут главное, чтобы не было реальных акций протестов.
Короче, у Кремля все идёт по плану. Ну, а тем, кто обвиняет меня в конспирологии, предлагаю учиться стратегическому мышлению и умению прописывать сценарии у Путина…
…
Помощник президента Ермак ( «ширма», под которой действует Коломойский) заявил, что Украина готова внести изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса, как записано в Минских соглашениях.
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Зеленский полностью под Путиным. Даже приходится на оппозиционных каналах орать, что он - «соросятина», чтобы сразу не догадались)))))))
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Мы просто наблюдаем за пустой суетой. Но все ключевые решения уже приняты и будут выполнены.
Это и продажа земли, и новый газовый контракт с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), и полное выполнение Минских соглашений.
Но надо же имитировать суету. Народу надо дать зрелища и имитацию демократии…
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Вверху - фотожаба от Дмитрия Корнейчука
В Украину можете не возвращаться!
InfoResist
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В Станице Луганской на подконтрольном Киеву берегу находятся представители террористического бандформирования «ЛНР», которые несколько месяцев назад перешли мост. Без оружия, но в российском камуфляже они делают замечания людям, переходящим через мост. Об этом сообщает BBC News Украина.
Согласно Минским договоренностям, линия разграничения тут проходит через середину реки Северский Донец, а соответственно - и через середину моста.
5 месяцев назад были разведены силы и средства и начали делать ремонт. Завершение строительства отметил своим присутствием президент Украины Владимир Зеленский.
Отремонтированная секция находится еще над украинским берегом. Дальше мост проходит над Северским Донцом и выходит уже на территорию, контролируемую боевиками «ЛНР».
Боевики находятся непосредственно у отремонтированного участка, который находится на правом, «украинском» берегу. То есть, они фактически передвинули линию разграничения примерно на 100 метров и символически находятся на другом берегу Северского Донца.
Их можно определить по форме российского образца и синим каскам «ОЦКК».
По свидетельствам очевидцев, они лишь наблюдают за потоком людей, иногда говоря по рации и снимая на видео, в частности, украинских журналистов.
Это фактически передовой пост наблюдения.
Весь світ вимагає негайно виконати "мінські домовленості" та припинити цю безглузду кроваву бійню.
саме тому на нього наклали санкції - за невиконання мінських домовленостей.
ти андрюша правду кажи, не маніпулюй, бо відправимо з чумайданами на родіну, мать єйо.
Это к плешфюреру обращение?
Дійсно думає що у Януковича просто не вийшло, а вони вже навічно?
Подсунули другого, теперь продажным миром вносит смуту. Цель ослабить страну и захватить ресурсы,пока все будут чубитись.А хозяин у них один все они с гнезда сороса.