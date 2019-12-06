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Все про:Байден (484) США (15873) Джулиани (79)

 Джулиани обещает в скором времени обнародовать доказательства причастности Байдена к коррупции в Украине

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который 4 декабря прибыл в Украину с личным визитом, имеет доказательства причастности бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена к коррупции в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом Джулиани написал в Twitter.

Адвокат назвал процедуру импичмента Трампа "фарсом".

"Не было удержания военной помощи. Разговор о коррупции в Украине основывался на убедительных доказательствах преступного поведения тогдашнего вице-президента Байдена", - написал он.

По словам Джулиани, Барак Обама, предшественник Трампа, причастен к коррупции в Украине.

"Американский народ узнает, что должностные лица администрации Байдена и Обамы способствовали повышению уровня коррупции в Украине в период с 2014 по 2016 годы. Все эти доказательства будут обнародованы очень скоро", - резюмировал адвокат Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Палаты представителей Конгресса США Пэлоси поручила подготовить начало юридической процедуры импичмента Трампа

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.

Источник: https://censor.net.ua/n3163767
 
 
 Топ комментарии
 
Бла-бла-бла.
Корупція з Байденом це одна справа, а перевищення повноважень Трампом - інша. Джулиани обещает в скором времени обнародовать доказательства причастности Байдена к коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 1560
Якщо "убедительные доказательства преступного поведения тогдашнего вице-президента Байдена" стали підставою для порушень закону Трампом, то порушення залишаються порушеннями і повинні бути покарані.
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***** приходится заплатить жулиано большие деньги, но он не жалеет ))
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мафіоза неофіт джуліані якийсь ну занадто оптимістичний...
Йому вже й його мішпуха не вірить Джулиани обещает в скором времени обнародовать доказательства причастности Байдена к коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 4504
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Бла-бла-бла.
Корупція з Байденом це одна справа, а перевищення повноважень Трампом - інша. Джулиани обещает в скором времени обнародовать доказательства причастности Байдена к коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 1560
Якщо "убедительные доказательства преступного поведения тогдашнего вице-президента Байдена" стали підставою для порушень закону Трампом, то порушення залишаються порушеннями і повинні бути покарані.
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У Джулиани крьіша поехала , отрицает известньій факт задержки военной помощи. Наверное , тоже пойдет под следствие и суд , как его предшественник.
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Ще б пак ! Такі авторітєти,як хрещеник Кучми Деркач Нардеп Деркач обговорив із Джуліані створення групи "Друзі України СТОП корупція" і Жопакаломойского Депутат Дубінський зустрівся з особистим адвокатом Трампа йому в цьому допоможуть.
Бєня зробив ставку на Трампа ? Ризиковий....
Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні - Цензор.НЕТ 2467

Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні - Цензор.НЕТ 5813
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Это все, конечно, оччччень интересно, но шантаж Трампом нашего бубочки остается шантажом, а это является причиной импичмента.
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Порохоботы притихли, изучают методички.
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Джулиани был совсем совсем неплохим мером Нью Уорка,
правда тогда был Джордж Буш..
стал рыжий и Джулиани превратился в джулиани с маленькой буквы....
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Потрібно виводити їх на "чисту воду". Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні - Цензор.НЕТ 9814
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